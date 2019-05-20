Як виглядатиме їжа майбутнього (фотогалерея)

Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв

Холодний пес

Собак у Німеччині не їдять, хіба що за винятком "холодного пса", відомого також як "холодна морда". Цей вершковий шоколадний торт - беззаперечний хіт на дитячих днях народженнях. Його буквально змітають зі столів, а готувати дуже просто: в форму для випічки замість коржів викладаєте печиво, зверху шоколадний крем, потім ще печиво і ще шоколадний крем. Потім - на кілька годин у холодильник.