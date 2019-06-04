Як вбивство п'ятирічного хлопчика на Київщині пов'язане з провалом реформи поліції

Розважаючись із зброєю, двоє поліцейських з Переяслава-Хмельницького на Київщині напідпитку поцілили п'ятирічному хлопчику у голову. Він, попри зусилля лікарів, незабаром помер від отриманих поранень. Такою є основна версія слідства. Цей випадок призвів до акцій протесту і низки звільнень серед правоохоронців та знову привернув увагу до проблем із розпочатою ще 2015 року реформою поліції в Україні, через які у невеличких містах та селах за останні роки фактично не відбулося жодних змін. Та незважаючи на надзвичайну увагу ЗМІ до цієї трагедії, низка її обставин досі залишається не з'ясованою.

Що сталося?

Все почалося з того, що двоє поліцейських - 42-річний Володимир Петровець та 31-річний Іван Приходько - вирішили постріляти по бляшанках на подвір'ї будинку одного з них. Відомо, що до цього вони вживали алкоголь. Утім, розвага, яку вони влаштували у п'ятницю, 31 травня, закінчилася трагічно - одна з куль поцілила у голову п'ятирічному хлопцю, що просто перебував неподалік.

Однак винуватці не поспішали визнавати провину - у лікарню він потрапив із підозрою на те, що вдарився головою об каміння під час падіння. Згідно з інформацією, яку оприлюднили у Державному бюро розслідувань (ДБР), саме таку версію спочатку висували співробітники поліції. Лише лікарі встановили той факт, що справжня причина травми - це кульове поранення.

Після цього місце злочину додатково дослідили, знайшовши гільзи, бляшанки та стаканчики. Нова версія поліції цього разу звучала по-іншому: співробітник поліції у вільний від роботи час пристрілював рушницю і випадково поцілив у сусіднє подвір'я, де й був хлопець.

Що їм загрожує?

ДБР розпочало розслідування за звинуваченням в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, адже під час обшуку у поліцейських знайшли зброю та патрони. За цією статтею їм загрожувало б від п'яти до восьми років ув'язнення. Однак вже у неділю, 2 червня, після затримання їм повідомили про підозру за м'якшим звинуваченням - у ненавмисному завданні тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Глава Національної поліції України Сергій Князєв особливо наголошував на тому, що поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою і без табельної зброї. Як запобіжний захід прокуратура планувала вимагати цілодобового домашнього арешту.

Після смерті хлопця Луценко заявив, що підозрюваних звинувачують в умисному вбивстві (фото з архіву)

Утім, звістка про загибель хлопчика, про яку стало відомо 3 червня, призвела до зміни позиції слідства. Того ж вечора прокурори доповнили кваліфікацію злочину статтею про групове хуліганство із застосуванням зброї. А на наступний день генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що через смерть хлопця затриманих тепер звинувачують в умисному вбивстві. Це значить, що їм загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Що говорять адвокати?

На даний момент підозрювані поліцейські не поспішають визнавати своєї провини. У вівторок, 4 червня, під час засідання суду, присвяченого обранню запобіжного заходу, під час якого вони були заарештовані на 60 діб, Іван Приходько заявив, що не стріляв у напрямку хлопця і добре розуміє горе його батьків, адже й сам є батьком. Його ж адвокат наполягав на тому, що обвинуваченню не вдалося довести причетність його підзахисного до злочину та встановити умисел з боку підозрюваних.

Своєю чергою, адвокат родини загиблого хлопця Олександр Щербина заявив, що слідство розглядає також ще одну версію. За нею зробити смертельний постріл міг 14-річний син другого підозрюваного - Володимира Петровця. За словами Щербини, підліток також перебував у будинку під час трагедії, користувався зброєю і робив постріли.

На запитання журналістів про зброю, з якої стріляли, прокурор Владислав Волян відповів, що вона "досі не встановлена". Цю інформацію підтверджує і Щербина. "Зброя під час проведення обшуку зникла, хоча перебувала у дворі", - додав адвокат загиблого.

Що відомо про підозрюваних?

Іван Приходько і Володимир Петровець не були патрульними поліцейськими, що пройшли конкурсний відбір, а перепризначеними в поліцію після роботи у попередніх структурах МВС. Так, Петровець встиг до реформи попрацювати у ліквідованій після Євромайдану Державтоінспекції та розформованому підрозділі "Кобра". А Приходько взагалі був звільнений з поліції у лютому 2016 року, але вже наступного дня поновився на посаді завдяки рішенню Окружного адміністративного суду Києва, повідомляють українські ЗМІ.

На відміну від великих міст патрульних у провінції набирали зі старих міліцейських кадрів (фото з архіву)

За словами фахівця Експертного центру з прав людини Євгена Крапивіна, ця ситуація добре ілюструє проблемні моменти реформи поліції, завдяки яким переатестація старих кадрів дозволила майже 93 відсоткам старих міліціонерів стати новими поліцейськими, а у випадках, коли у правоохоронця це не виходило, він міг без зайвого клопоту відновитися на посаді у судовому порядку. При цьому, стверджує експерт, особливо ця ситуація помітна у невеликих містах. "Якщо у великих містах принаймні патрульна поліція набиралася з нуля за справжнім конкурсом, то у невеличких містечках зі старів кадрів просто утворювали так звані групи швидкого реагування", - розповідає Крапівін.

Чи буде політична відповідальність?

Через це багато активістів вважають, що опосередковану провину за смерть п'ятирічного хлопця має понести й чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Саме ця вимога звучала, зокрема, на акції протесту під будівлею МВС ввечері, 3 червня. У Верховній Раді із вимогою заслухати міністра, голову Нацполіції та генпрокурора виступають у фракціях "Самопомочі", "Батьківщини" та "Блоку Петра Порошенка". Натомість президент Володимир Зеленський закликав покарати лише співробітників поліції, що можуть бути причетними до трагедії. Жодних слів про політичну відповідальність у повідомленні на його офіційній сторінці у Facebook немає.

Арсен Аваков та керівник Нацполіції Сергій Князєв 4 червня зустрілися з родиною загиблого хлопчика. "Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - запевнив Аваков, повідомила прес-служба МВС.

Поки ж трагедія призвела лише до низки кадрових рішень на місцях. Глава поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку та попросив направити його для служби в зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Також у прес-службі МВС повідомили про відсторонення керівників переяслав-хмельницького підрозділу поліції Київщини від виконання службових обов'язків. "Нині приймаються рішення щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції", - йдеться в повідомленні.