Як будівлі у Німеччині захищені від незаконних добудов (відео)

"Це моє житло, і я можу робити все, що хочу" - принцип, звичний для деяких українців, у Німеччині не працює. Власність на будинок зовсім не означає необмежену свободу дизайну. Schwarzbau, тобто будівництво без дозволу, у Німеччині заборонене і суворо карається. Перш ніж німецький власник зможе змінити щось у своїй оселі, збільшити балкон, перефарбувати фасад будівлі чи замінити вікна, необхідно спершу отримати дозволи від місцевих чиновників та сусідів. Дивіться, як це роблять німці: