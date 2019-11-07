Як будівлі у Німеччині захищені від незаконних добудов (відео)

Додаткові поверхи, розбудовані балкони та перебудова в історичних будівлях. Те, що для України є здебільшого звичним явищем, для Німеччини - нонсенс. Як у ФРН регулюють надбудови й добудови?
"Це моє житло, і я можу робити все, що хочу" - принцип, звичний для деяких українців, у Німеччині не працює. Власність на будинок зовсім не означає необмежену свободу дизайну. Schwarzbau, тобто будівництво без дозволу, у Німеччині заборонене і суворо карається. Перш ніж німецький власник зможе змінити щось у своїй оселі, збільшити балкон, перефарбувати фасад будівлі чи замінити вікна, необхідно спершу отримати дозволи від місцевих чиновників та сусідів. Дивіться, як це роблять німці:
В Україні дедалі гостріше постає проблема застарілого житлового фонду. Що робити зі старими хрущовками і чому досі не вдалося приступити до вирішення цього питання, з'ясовувала DW. (22.08.2019)
Кохатись, засмагати і смажити м'ясо на балконі або висадити квіти на прибудинковій території? В Німеччині на все є свої правила. (04.10.2019)