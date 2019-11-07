 Як будівлі у Німеччині захищені від незаконних добудов (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.11.2019

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Політика й суспільство

Як будівлі у Німеччині захищені від незаконних добудов (відео)

Додаткові поверхи, розбудовані балкони та перебудова в історичних будівлях. Те, що для України є здебільшого звичним явищем, для Німеччини - нонсенс. Як у ФРН регулюють надбудови й добудови?

Wohnungen in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Brandt)

Незаконні добудови: як це регулюється в Німеччині

"Це моє житло, і я можу робити все, що хочу" - принцип, звичний для деяких українців, у Німеччині не працює. Власність на будинок зовсім не означає необмежену свободу дизайну. Schwarzbau, тобто будівництво без дозволу, у Німеччині заборонене і суворо карається. Перш ніж німецький власник зможе змінити щось у своїй оселі, збільшити балкон, перефарбувати фасад будівлі чи замінити вікна, необхідно спершу отримати дозволи від місцевих чиновників та сусідів. Дивіться, як це роблять німці:

 

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Як зрушити з мертвої точки проблему старих хрущовок в Україні

В Україні дедалі гостріше постає проблема застарілого житлового фонду. Що робити зі старими хрущовками і чому досі не вдалося приступити до вирішення цього питання, з'ясовувала DW. (22.08.2019)  

Що німцям не можна робити на балконі

Кохатись, засмагати і смажити м'ясо на балконі або висадити квіти на прибудинковій території? В Німеччині на все є свої правила. (04.10.2019)  

Знімати житло та вижити: як це роблять німці (відео)

Що дозволено квартирантам у Німеччині? Чому їх складно виселити та підвищити їм орендну плату? Дивіться у добірці DW про права та обов'язки квартиронаймачів у Німеччині. (17.09.2019)  

Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою

У Києві регулярно спалахують скандали навколо несанкціонованих надбудов. Додаткові поверхи або чудернацькі балкони стають об'єктами численних скарг від містян. Адже це не лише псує естетику, але часто є й небезпечним. (17.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Безкоштовно пожити в Німеччині: як "омолодити" місто (09.10.2019)  

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Незаконні перебудови: як це регулюється в Німеччині (07.11.2019) 07.11.2019

"Це моє житло, і я можу робити все, що хочу" - принцип, звичний для деяких українців, у Німеччині не працює. Власник будівлі у ФРН може щось перебудувати або добудувати, лише отримавши дозволи від місцевих чиновників та сусідів.

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Докладно

Дональд Трамп у Вашингтоні

Коментар FAZ: Схема Трампа в українському скандалі

Трамп агресивно оборонятиметься проти процедури імпічменту, пише Клаус-Дітер Франкенберґер.  

Робота в Німеччині (символічне фото)

Німеччині потрібні працівники з України

Німеччині слід продовжувати приймати мігрантів, передусім з України та Західних Балкан, вважає німецький учений.  

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