 Як будують дороги в Німеччині | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 28.10.2019

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Вікно в Німеччину

Як будують дороги в Німеччині

Німецьку дорожню інфраструктуру вважають однією з найкращих у світі. DW розповідає, які технології застосовують у Німеччині для зведення трас і які нововведення планують запровадити.

Будівництво доріг у Берліні

Будівництво доріг у Берліні

Німеччину заслужено вважають однією із найкращих країн за якістю дорожньої інфраструктури. У рейтингу Всесвітнього економічного форуму ФРН сьогодні попереду Іспанії, Швеції, Канади і Великобританії. DW розповідає про технології та інновації в німецькому дорожньому господарстві.

Планування доріг в Німеччині

Будівництво доріг, як і зведення будь-якого інженерного об'єкта, починається з планування. У Німеччині це - найважливіший і, як правило, нешвидкий етап. "Для дорожнього планування, наприклад, зведення автобану, в Німеччині існують приписи, як цей об'єкт повинен бути трасований. Треба врахувати допустимий нахил, допустимі радіуси, ширину дороги, кількість смуг, ширину цих смуг і розмір узбіч. Будівництву автобану в Німеччині передують тривалі процеси", - каже в інтерв'ю DW професор Маркус Фрідріх (Markus Friedrich), завідувач кафедрою транспортного планування та техніки управління транспортом Штутгартського університету.

Дорогу завжди будують у суворій відповідності до приписів. При цьому інженери обирають оптимальну технологію і матеріали. "Для будівництва доріг в Німеччині сьогодні застосовують і асфальт, і бетон. У нас досі триває дискусія, який варіант краще. Існують також обмеження для певних вулиць, наприклад, щодо гучності. У цьому випадку використовується так званий шумопоглинальний асфальт - високопористий асфальт, який дозволяє зменшувати гучність від їзди транспортних засобів", - розповідає Маркус Фрідріх.

За оцінкою професора Брауншвейзького технічного університету Міхаеля Вістуби (Michael Wistuba), який очолює Інститут дорожньої справи, для будівництва автобанів в 75 відсотках випадків використовується асфальт. Таке покриття складається з трьох шарів з різною сумішшю: базовий і сполучний шари з асфальтобетону плюс покриття (лите або щебенево-мастичне).

Німецькі автобани відомі в усьому світі

Німецькі автобани відомі в усьому світі

Асфальт, який самовідновлюється

Для укладання полотна дорожні фірми в Німеччині використовують кілька методів. Їхній вибір залежить від об'єкта. "Під час будівництва автобанів наше підприємство найчастіше застосовує технологію прокатки: гарячу асфальтову суміш наносять на дорогу і ущільнюють за допомогою катка. На ділянках з високим навантаженням зазвичай використовується технологія литого асфальту. Суміш розподіляють і "стягують", щоб вийшла пласка поверхня. Посипання дрібним щебенем дозволяє створити таку структуру верхнього шару, завдяки якій він довгий час залишається шорстким", - розповідає Крістоф Дреґе (Christoph Dröge), керівник відділу дорожнього будівництва в Straßenbau NRW - земельної дорожньо-будівної організації Північного Рейну - Вестфалії.

Важлива складова роботи з розвитку дорожньої інфраструктури в Німеччині - впровадження інноваційних технологій. Тут діє федеральна дослідницька програма "Дорога в ХХІ столітті", серед пріоритетів якої - енергозберігаючі, екологічні і довговічні дороги. Спеціально для апробації новітніх технологій два роки тому на території землі Північний Рейн - Вестфалія побудували експериментальну ділянку протяжністю близько кілометра.

Фахівці змогли протестувати на ньому, наприклад, асфальт, який "самовідновлюється". Ця технологія дозволяє збільшити термін слугування верхнього шару дорожнього покриття за рахунок індукційного енергії. У асфальтову суміш додають магнітні елементи, які за різкого нагрівання спеціальною машиною дозволяють стягувати тріщини. "Основна технологія розроблена вже досить добре. Подальші дослідження будуть пов'язані з індукційною енергією, а саме - з машиною для заготівлі цієї енергії", - каже представник пресслужби Федерального інституту дорожнього будівництва Крістофер Ґергард (Christopher Gerhard). За його словами, "самовідновлюваний" асфальт доцільно застосовувати на невеликих ділянках, там, де закриття дороги через ремонт може призвести до суттєвих ускладнень в русі транспорту.

Розумні технології мають допомогти уникати заторів

Розумні технології мають допомогти уникати заторів

Експрес-технології проти заторів і "розумний" міст

На ділянці дороги між Нюрнбергом і Мюнхеном співробітники установи з 2017 року тестують технологію "розумного" моста. Вона спрямована на те, щоб завчасно, на додачу до планових обстежень, отримувати дані про стан подібних об'єктів. На двосмугову конструкцію на розв'язці траси поставили сенсорні пристрої, які фіксують її основні параметри. Функціональну здатність всієї "розумної" системи і окремих компонентів аналізуватимуть протягом п'яти років.

Однак головним питанням, над яким сьогодні працюють як дорожники, так і дослідники, залишається мінімізація незручностей для водіїв через будівельні й ремонтні заходи. Скоротити час дозволяють, наприклад, такі методи як "компактний асфальт" (одночасне укладання двох шарів) і укладання покриття, коли спеціальна машина обприскує підставу і паралельно укладає верхній шар. 

"Хороша якість необхідна, щоб досягти якомога більшого терміну експлуатації. Це те, що дозволяє збільшити інтервали між ремонтними роботами. Чим більше будівництва на території мережі автобанів, тим вищий ризик великих заторів. Тому цей фактор - вельми значущий пункт в питанні уникнення заторів ", - пояснює Крістоф Дреґе.

На думку фахівців, якість німецьких доріг забезпечується за рахунок ретельного відбору і змішування будівельних матеріалів, систематичного багатоступеневого контролю якості і продуманих розпоряджень з планування та будівництва споруд. Поряд з цим є чітке розмежування відповідальності: кому підпорядковується будівництво, а в кому - експлуатація трас.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Без обмежень швидкості

    Німеччина - єдина європейська країна, де не діють жодні обмеження швидкості руху на більшості автобанів. Ці дороги підтримуються у бездоганному стані та ніби закликають водіїв ними поїхати. Вже з 17-річного віку у ФРН можна отримати водійське посвідчення та їздити за кермом за умови присутності у салоні авто опікуна, а з 18-річного віку цим документом можна користуватись без обмежень.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Приготуйтесь до заторів

    За статистикою Всезагального німецького автомобільного клубу (ADAC), в 2016 році кількість заторів на дорогах зросла приблизно на 15 відсотків. Таке зростання відбулося в результаті як збільшення кількості автомобілів на дорогах, так і через збільшення ділянок шляху, де ведеться будівництво. Отже, готуйтеся проводити багато часу у заторах, особливо у великих містах.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    На "хвості"

    Інколи вам може здатися, що ви чимдуж мчитеся автобаном, аж тут раптом позаду з'являються інші автомобілі, які їдуть із шаленою швидкістю. Вони практично впритул наближаються до вас, вимагаючи звільнити смугу для руху, і нерідко можуть для цього навіть нервово блимати фарами. Тому не блокуйте "швидку" ліву смугу для руху і рухайтесь нею лише для обгону.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Посміхніться, вас знімають

    Стережіться камер фіксації швидкості! У Німеччині вони широко використовуються скрізь - від автобанів до центрів міст. Ці пристрої встановлюються поруч з дорогою і фіксують порушників без попереджень. Якщо їздити швидше, ніж це дозволено, квитанція на сплату штрафу буде відправлена додому порушнику разом із фотографією, на якій зображений він за кермом та номерний знак автомобіля.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    "Ні" мобільним телефонам за кермом

    Коли ви за кермом, абсолютно заборонено навіть тримати в руках мобільний телефон. Якщо порушника упіймають, він сплатить штраф у розмірі 100 євро та отримає штрафний бал до водійського посвідчення. Штраф буде більшим, якщо розмови по телефону в дорозі стали причиною аварії, тоді можуть позбавити права керувати автомобілем. До речі, за користування телефоном можуть оштрафувати і велосипедистів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Смуга для спецтранспорту

    Під час заторів німецькі водії зобов'язані заздалегідь створювати вільний простір для руху екстреного транспорту. Така смуга завжди створюється праворуч від лівої смуги для руху - іще до того, як позаду заблимають проблискові маячки автомобілів поліції, швидкої чи пожежної служби. Якщо ви не дотримуватиметесь цього правила, штраф може скласти щонайменше 200 євро, із нарахуванням штрафних балів.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Будьте пильними

    У випадку, якщо ви потрапили в аварію або ваш автомобіль зламався в дорозі, напоготові мають бути аварійні знаки. В такій ситуації ви маєте виставити на дорозі знак аварійної зупинки та одягнути флуоресцентний жилет, які ви зобов'язані мати у своєму авто. Також має бути і аптечка для надання першої медичної допомоги.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Водіння під "градусом"

    У Німеччині нульова толерантність до водіння в нетверезому стані. Це стосується як початківців, так і досвідчених водіїв. Встановлена допустима межа - це 0,5 відсотка проміле алкоголю в крові. У велосипедистів вміст алкоголю не може перевищувати 1,6 відсотка. Штрафи за керування в нетверезому стані починаються від 500 євро. Найкраще - не сідати за кермо після того, як приклались до чарки!

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Зимові шини

    Щойно дороги стають слизькими чи вкриваються льодом або снігом, водії зобов'язані використовувати зимові шини. У Німеччині такі погоді умови можуть бути у період з жовтня і до Великодня. Якщо їздити під час ожеледиці на літніх шинах, доведеться заплатити штраф та отримати штрафні бали.

  • Німецькі автобани

    Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати

    Розслабтеся у дорозі

    Під час пересування німецькими автобанами та містами, найкраще дотримуватись принципу дзен: не поспішайте та бережіть свої сили. До того ж, системи залізничного сполучення та громадського транспорту у Німеччині настільки розгалужені, що, можливо, вам взагалі не знадобиться автомобіль.

    Автор: Луїза Шефер, Маріанна Присяжнюк


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