Як будують дороги в Німеччині

Німеччину заслужено вважають однією із найкращих країн за якістю дорожньої інфраструктури. У рейтингу Всесвітнього економічного форуму ФРН сьогодні попереду Іспанії, Швеції, Канади і Великобританії. DW розповідає про технології та інновації в німецькому дорожньому господарстві.

Планування доріг в Німеччині

Будівництво доріг, як і зведення будь-якого інженерного об'єкта, починається з планування. У Німеччині це - найважливіший і, як правило, нешвидкий етап. "Для дорожнього планування, наприклад, зведення автобану, в Німеччині існують приписи, як цей об'єкт повинен бути трасований. Треба врахувати допустимий нахил, допустимі радіуси, ширину дороги, кількість смуг, ширину цих смуг і розмір узбіч. Будівництву автобану в Німеччині передують тривалі процеси", - каже в інтерв'ю DW професор Маркус Фрідріх (Markus Friedrich), завідувач кафедрою транспортного планування та техніки управління транспортом Штутгартського університету.

Дорогу завжди будують у суворій відповідності до приписів. При цьому інженери обирають оптимальну технологію і матеріали. "Для будівництва доріг в Німеччині сьогодні застосовують і асфальт, і бетон. У нас досі триває дискусія, який варіант краще. Існують також обмеження для певних вулиць, наприклад, щодо гучності. У цьому випадку використовується так званий шумопоглинальний асфальт - високопористий асфальт, який дозволяє зменшувати гучність від їзди транспортних засобів", - розповідає Маркус Фрідріх.

За оцінкою професора Брауншвейзького технічного університету Міхаеля Вістуби (Michael Wistuba), який очолює Інститут дорожньої справи, для будівництва автобанів в 75 відсотках випадків використовується асфальт. Таке покриття складається з трьох шарів з різною сумішшю: базовий і сполучний шари з асфальтобетону плюс покриття (лите або щебенево-мастичне).

Німецькі автобани відомі в усьому світі

Асфальт, який самовідновлюється

Для укладання полотна дорожні фірми в Німеччині використовують кілька методів. Їхній вибір залежить від об'єкта. "Під час будівництва автобанів наше підприємство найчастіше застосовує технологію прокатки: гарячу асфальтову суміш наносять на дорогу і ущільнюють за допомогою катка. На ділянках з високим навантаженням зазвичай використовується технологія литого асфальту. Суміш розподіляють і "стягують", щоб вийшла пласка поверхня. Посипання дрібним щебенем дозволяє створити таку структуру верхнього шару, завдяки якій він довгий час залишається шорстким", - розповідає Крістоф Дреґе (Christoph Dröge), керівник відділу дорожнього будівництва в Straßenbau NRW - земельної дорожньо-будівної організації Північного Рейну - Вестфалії.

Важлива складова роботи з розвитку дорожньої інфраструктури в Німеччині - впровадження інноваційних технологій. Тут діє федеральна дослідницька програма "Дорога в ХХІ столітті", серед пріоритетів якої - енергозберігаючі, екологічні і довговічні дороги. Спеціально для апробації новітніх технологій два роки тому на території землі Північний Рейн - Вестфалія побудували експериментальну ділянку протяжністю близько кілометра.

Фахівці змогли протестувати на ньому, наприклад, асфальт, який "самовідновлюється". Ця технологія дозволяє збільшити термін слугування верхнього шару дорожнього покриття за рахунок індукційного енергії. У асфальтову суміш додають магнітні елементи, які за різкого нагрівання спеціальною машиною дозволяють стягувати тріщини. "Основна технологія розроблена вже досить добре. Подальші дослідження будуть пов'язані з індукційною енергією, а саме - з машиною для заготівлі цієї енергії", - каже представник пресслужби Федерального інституту дорожнього будівництва Крістофер Ґергард (Christopher Gerhard). За його словами, "самовідновлюваний" асфальт доцільно застосовувати на невеликих ділянках, там, де закриття дороги через ремонт може призвести до суттєвих ускладнень в русі транспорту.

Розумні технології мають допомогти уникати заторів

Експрес-технології проти заторів і "розумний" міст

На ділянці дороги між Нюрнбергом і Мюнхеном співробітники установи з 2017 року тестують технологію "розумного" моста. Вона спрямована на те, щоб завчасно, на додачу до планових обстежень, отримувати дані про стан подібних об'єктів. На двосмугову конструкцію на розв'язці траси поставили сенсорні пристрої, які фіксують її основні параметри. Функціональну здатність всієї "розумної" системи і окремих компонентів аналізуватимуть протягом п'яти років.

Однак головним питанням, над яким сьогодні працюють як дорожники, так і дослідники, залишається мінімізація незручностей для водіїв через будівельні й ремонтні заходи. Скоротити час дозволяють, наприклад, такі методи як "компактний асфальт" (одночасне укладання двох шарів) і укладання покриття, коли спеціальна машина обприскує підставу і паралельно укладає верхній шар.

"Хороша якість необхідна, щоб досягти якомога більшого терміну експлуатації. Це те, що дозволяє збільшити інтервали між ремонтними роботами. Чим більше будівництва на території мережі автобанів, тим вищий ризик великих заторів. Тому цей фактор - вельми значущий пункт в питанні уникнення заторів ", - пояснює Крістоф Дреґе.

На думку фахівців, якість німецьких доріг забезпечується за рахунок ретельного відбору і змішування будівельних матеріалів, систематичного багатоступеневого контролю якості і продуманих розпоряджень з планування та будівництва споруд. Поряд з цим є чітке розмежування відповідальності: кому підпорядковується будівництво, а в кому - експлуатація трас.