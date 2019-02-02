 Як Берлін відреагував на рішення США вийти з договору про роззброєння | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Як Берлін відреагував на рішення США вийти з договору про роззброєння

Уряд ФРН шкодує про рішення США припинити участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, однак підтримує аргументи Вашингтона. На думку Берліна, саме Москва порушила договір.

Протест проти призупинення дії договору про роззброєння в Берліні, 1 лютого

Протест проти призупинення дії договору про роззброєння в Берліні, 1 лютого

У Берлині шкодують про рішення США припинити участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), але розуміють його та погоджуються з обвинуваченнями у бік Росії. "Для нас очевидно, що Росія порушила цей договір", - заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 1 лютого.

Заява Меркель прозвучала незадовго до того, як у Вашингтоні про рішення США офіційно оголосив держсекретар Майк Помпео. Німецька канцлерка заявила, що після оголошення рішення США про вихід з договору треба намагатись використати шестимісячний термін для переговорів з Москвою. "З Росією треба далі говорити", - наголосила Меркель.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) того ж дня зазначив, що без ДРСМД безпеки стане менше. Раніше Маас неодноразово закликав Росію врятувати цей договір і кінець кінцем поклав на неї відповідальність за вихід США з договору про роззброєння. "Нам необхідно зважати на те, що договір порушується російською стороною. Договір, до якого належать дві держави-підписантки і який порушується однією стороною, фактично втрачає чинність", - наголосив Маас у Бухаресті на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Російська крилата ракета наземного базування типу 9М729 стала призвідницею виходу США з ДРСМД

Російська крилата ракета наземного базування типу 9М729 стала призвідницею виходу США з ДРСМД

DW.COM

30 років тому з Німеччини вивезли всі ядерні ракети. Зараз же зростають побоювання, що в разі виходу США з договору про роззброєння з Росією знову почнеться "холодна війна". (02.02.2019)

США призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (02.02.2019)

Попри рішення США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності головна провина лежить саме на Росії, котра порушила цей договір, вважає глава МЗС ФРН Гайко Маас. (01.02.2019)

Така реакція Північноатлантичного альянсу на дії Москви не передбачена, заявив Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО має інші варіанти відповіді на ситуацію, що склалась довкола договору про роззброєння. (02.02.2019)

Раніше у НАТО Німеччина разом з іншими членами Альянсу підтримала позицію США. Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) в інтерв'ю Deutschlandfunk висловив припущення, що "головне бажання" президента Росії Володимира Путіна: "розділити НАТО у питанні ракет середньої дальності". Політик припускає, що таким чином Кремль намагається зробити те, що СРСР не вдалось у 1980-ті роки.

Німецький депутат від фракції Зелених у Європарламенті Клаус Бухнер (Klaus Buchner) назвав вихід США з ДРСМД "дуже небезпечним та непродуманим кроком". "Росія не повинна безкарно порушувати міжнародні договори", - заявив політик у розмові з DW. На його думку, санкції щодо РФ були б кращою відповіддю, ніж вихід з договору. Такі дії Вашингтона несуть загрозу "глобальної гонки озброєнь", вважає Бухнер.

Чи повернуться в Німеччину ракети середньої дальності?

Тепер у Німеччині сперечаються, які наслідки матиме рішення США про вихід з ДРСМД. Маас ще у грудні 2018 року виступив проти розміщення в Європі нових ракет середньої дальності.

Деякі з ветеранів пацифістського руху в ФРН, наприклад, соціал-демократ Ергард Епплер (Erhard Eppler), вважають, що це призведе до нових масових протестів, як це було на початку 1980-х, коли сотні тисяч німців протестували проти розміщення американських ракет Pershing II у Західній Німеччині. Тоді протести, однак, не зупинили розгортання озброєнь.

Утім, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уже заявив, що в Альянсу є інші варіанти відповіді на дії Москви ніж "розміщення нових ядерних ракет у Європі".

Дивитись відео 01:12
Now live
01:12 хв

Ракетний договір: США роз'яснили свій ультиматум Росії

Аудіо й відео до теми

Ракетний договір: США роз'яснили свій ультиматум Росії  

Також за темою

Putin bei Jahrespressekonferenz 2018

Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння 02.02.2019

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Russland zeigt Marschflugkörper SSC-8/9M729 bei Moskau

Берлін звинуватив Москву в похованні ракетного договору 01.02.2019

Попри рішення США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності головна провина лежить саме на Росії, котра порушила цей договір, вважає глава МЗС ФРН Гайко Маас.

USA Krise Shutdown l Präsident Trump verkündet vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre

Трамп висловився за новий договір щодо ракет: окрім Росії можлива участь Китаю 02.02.2019

Президент США не виключив, що в новому договорі буде більше учасників. Офіційне повідомлення про вихід США з чинного договору про роззброєння через шість місяців може бути направлене російській стороні 2 лютого.

Реклама

Докладно

1988 рік: після підписання договору про роззброєння із бази у Вальдгайде вивозять ракети Pershing

Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет

30 років тому з ФРН вивезли усі атомні ракети. Зараз же зростають побоювання, що "холодна війна" почнеться знову. 

Світанок у Лондоні

Brexit штовхає третину британських фірм до переїзду

Згідно з опитуванням Institute of Directors, майже третина британських компаній хочуть переїхати з країни після Brexit. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  