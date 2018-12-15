 Як безпритульних Берліна відправляють додому у Східну Європу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Як безпритульних Берліна відправляють додому у Східну Європу (відео)

У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?

Arktische Kälte in Rumänien -20 Obdachlose erfroren (picture-alliance/dpa/Popescu)

У Берліні проблема з безпритульними зі Східної Європи

Хто бодай один раз був у Берліні, знає: німецька столиця має одну серйозну проблему - безпритульні. Майже половина усіх берлінських бомжів родом зі Східної Європи - люди, які у пошуках кращого життя приїхали до Німеччини. Польські соціальні працівники Дарек і Войтек хочуть допомогти своїм землякам повернутися на батьківщину. Дивіться, як це відбувається:

DW.COM

Заборона на безпритульних в Угорщині: коли бідність стала злочином

В Угорщині набув чинності новий закон про заборону безпритульності. В уряді країни запевняють, що ця ініціатива рятуватиме життя. Водночас критики називають таку політику варварством і криміналізацією бідності. (19.10.2018)  

Інший погляд на безпритульних

Суспільство часто сприймає безхатченків як безнадійних, жалюгідних або навіть неповноцінних людей. Проект Repicturing Homeless покликаний це змінити. (30.04.2018)  

Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

У дедалі більшій кількості міст Німеччини безхатченки отримують у користування мінібудиночки. Для декого це перша справжня оселя після багатьох років поневірянь на вулиці. Особливо від цього у виграші жінки. (11.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Безпритульні фотомоделі (27.04.2018)  

Також за темою

Як польських безпритульних у Берліні відправляють додому (14.12.2018) 14.12.2018

У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?

Реклама

Докладно

Угорцям увіврвався терпець після того, як, крім демократії, прем'єр Орбан почав утискати і соціальні права

Угорщина протестує проти "рабського закону"

Угорці вийшли на барикади через закон, який суттєво утискає права найманих працівників. 

У середньому топ-менеджери найбільших компаній Німеччини з індексу DAX заробляли 2017-го в 50 разів більше, ніж підлеглі

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше?

Прибутки цих менеджерів вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  