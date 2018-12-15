Політика й суспільство

Як безпритульних Берліна відправляють додому у Східну Європу (відео)

У той час як багато українців їдуть на заробітки до Польщі, безробітні поляки їдуть у пошуках кращого життя до Німеччини. Втім багато з них опиняються на задвірках життя і стають безпритульними. Як вирішують цю проблему?

У Берліні проблема з безпритульними зі Східної Європи

Хто бодай один раз був у Берліні, знає: німецька столиця має одну серйозну проблему - безпритульні. Майже половина усіх берлінських бомжів родом зі Східної Європи - люди, які у пошуках кращого життя приїхали до Німеччини. Польські соціальні працівники Дарек і Войтек хочуть допомогти своїм землякам повернутися на батьківщину. Дивіться, як це відбувається:

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