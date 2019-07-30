Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео)

Спорт на свіжому повітрі у німецькому Бонні: п'ять днів на тиждень й абсолютно безкоштовно. Майже всі витрати на себе бере міська влада. Як німці організували спортклуб просто неба?
Це відкрите тренування в центрі Бонна, і будь-хто може прийти позайматись у парк. Тут, щоб було добре чути, гучно інструктує тренерка. Українка Владлена мешкає в Бонні вже майже рік, навчається в місцевому університеті, але на такому занятті вперше. Зізнається: вправи даються нелегко.
Про пристрасть німців до турпоходів складають легенди. Німецьких туристів можна зустріти в лісах та хащах у повному екіпіруванні: у похідному взутті, з компасом, рюкзаком і рішучістю обійти усі туристичні шляхи світу. (11.07.2019)
Сидіння за комп'ютером замість прогулянки, автомобіль замість велосипеда - більше половини німців ведуть малорухливий спосіб життя. Як реагує на це фітнес-галузь? (23.10.2018)
Точні причини виникнення синдрому Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб невідомі. Але, за рекомендаціями ВООЗ, фізичні вправи, здорове харчування та ментальні тренування можуть захистити від них. (28.05.2019)
Денис Мінін - зірка YouTube з мільйонами переглядів: він заснував міжнародний рух Street Workout і бореться за здоровий спосіб життя українців. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (18.10.2018)