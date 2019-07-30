 Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 30.07.2019

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Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео)

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Пробіжки - аж ніяк не єдиний активний вид спорту, яким можна займатися на свіжому повітрі

Пробіжки - аж ніяк не єдиний активний вид спорту, яким можна займатися на свіжому повітрі

Це відкрите тренування в центрі Бонна, і будь-хто може прийти позайматись у парк. Тут, щоб було добре чути, гучно інструктує тренерка. Українка Владлена мешкає в Бонні вже майже рік, навчається в місцевому університеті, але на такому занятті вперше. Зізнається: вправи даються нелегко.

 

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