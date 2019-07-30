Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео)

Це відкрите тренування в центрі Бонна, і будь-хто може прийти позайматись у парк. Тут, щоб було добре чути, гучно інструктує тренерка. Українка Владлена мешкає в Бонні вже майже рік, навчається в місцевому університеті, але на такому занятті вперше. Зізнається: вправи даються нелегко.