 Як безалкогольне пиво завойовує Німеччину | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.08.2019

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Культура й стиль життя

Як безалкогольне пиво завойовує Німеччину

Пиво без вмісту алкоголю - не новина. Але напій, яким довгий час дещо нехтували, тепер стрімко набирає нової популярності в Німеччині. Німці протверезіли? Про це - в матеріалі DW.

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Мій перший пивний досвід був гірким. Прохолодий хмільний напій, який так полюбляють німці, мені ніяк не смакував. Мені, тоді 16-річній, заважав, зокрема, гіркий присмак. Тому ми з друзями розбавляли пиво лимонадом та колою. З роками вміст пива у цій мішанці зростав, допоки з часом я не навчилася цінувати чистий смак пива. 

У 1990-і роки, на які прийшлося моє зростання, ми ще не чули про насіння чіа, зелені смузі чи про шніцелі із тофу. Здоровий спосіб життя сприймався бар'єром для отримання задоволення, а фітнес - марнуванням часу. У період навчання в школі та університеті не можу згадати, щоби бодай раз хтось замовляв собі безалкогольне пиво. Уперше я відкрила для себе пиво з етикеткою "безалкогольне", коли на якусь сімейну урочистість запросили мого непитущого дядю.

Відтоді світ пива продовжував змінюватися. Змінювався його смак, змінювалося і суспільство. Сьогодні безалкогольне пиво у меню - норма. До того ж, можна обирати з кількох сортів. У спекотний літній день, коли не хочеться, щоби алкоголь "вдаряв у голову", я можу замовити собі безалкогольне пиво і не боятися почути цинічних коментарів від друзів.

І цей тренд підтверджує маркетингова статистика: згідно з даними Німецької асоціації броварів, продажі безалкогольних пивних напоїв у травні цього року зросли на 6,5 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Що з німцями не так?

Алкогольні напої - частина стереотипів про Німеччину. Типовий такий набір асоціацій: Німеччина - це Rammstein, сосиски й пиво! Хоча, насправді, найдревніший рецепт пива походить з Китаю, а головний у світі експортер пива - Мексика. Але ж у Німеччині є цілий закон про чистоту пива, який ще з 1516 року приписує, що цей напій слід варити лише з чотирьох інгредієнтів: вода, солод, хміль і дріжджі.

Асортимент безалкогольного пива постійно розширюється

Асортимент безалкогольного пива постійно розширюється

Цей рецепт обов'язково передбачає ферментацію, а отже і появу алкоголю у напої. Тож невже безалкогольне пиво можна вважати справжнім пивом? Саме над вирішенням цього питання німецькі броварі й працювали роками. Врешті-решт вони розробили два методи: один передбачає очищення напою від етанолу, а другий - припинення процесу бродіння при досягненні алкогольного вмісту у піввідсотка. Тож технічно у безалкогольному пиві є залишки алкоголю, але на дуже низькому рівні. Такому, що за даними Німецької асоціації броварів, "не має жодного фізіологічного впливу на людський організм".

Раніше лише кілька пивоварень спеціалізувалися на випуску безалкогольних пивних напоїв. Сьогодні майже кожна пропонує щось своє. Але німці не лише споживають більше безалкогольного пива. Статистка свідчить, що у Німеччині взагалі стали пити менше пива.

Якщо у 1970-х роках припадало 140 літрів пива на душу населення, у 2018-му цей показник впав до 100 літрів. "Якщо говорити про пиво, то єдиний сорт, продажі якого зростали за останні 10 років, - це безалкогольне пиво", - каже Маркус Штробль (Markus Strobl) з Інституту ринкових досліджень Nielsen. Він додає, що безалкогольне пиво поволі сприймається як лимонад, який можна вживати за будь-якої нагоди.

А що у Берліні?

Теплим літнім вечором я зайшла до одного берлінського коктейль-бару. Усі столики зайняті. У меню безліч "моктейлів" - це безалкогольні версії відомих класичних коктейлів - "Кривава Мері", Піна Колада, Кайпіринья. "Але люди загалом стали менше пити", - зауважує тутешній бармен. 

І все ж, не перестаю дивуватись тому, наскільки й досі соціально прийнятним залишається споживання алкоголю - безперечно шкідливого для здоров'я. Тут же на думку спадають вечірки для тверезих.

Звісно, у столиці Німеччини можна знайти різне. Але, схоже, що нове покоління, яке визначатиме статистику продажів майбутнього, уже зробило свій вибір. За даними Федерального центру медичної освіти, лише 8,7 відсотка молодих людей віком до 17 років заявили, що вживають алкогольні напої раз на тиждень. У 2004-му цей показник становив 21,2 відсотка.

  • Стандарту чистоти пива - понад 500 років

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    "Стандарт чистоти пива" вже неактуальний

    Навіть пиво у Німеччині варять за правилами. 500-річний "стандарт чистоти пива" вимагає, щоб справжній напій варили лише з води, солоду та дріжджів. Подейкують, що він діє досі. Але це неправда. ЄС скасував "закон" у 1987 році. Утім, значна частина броварень досі дотримуються традиційної рецептури.

  • Bierflaschen Biersorten Vielfalt Regal

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Дизайнерське пиво - в моді

    Хоч "стандарту чистоти пива" вже давно необов’язково дотримуватися, маленькі та незалежні "крафтові" пивоварні з недавніх пір - у тренді. Особливо у Берліні. Значна кількість нових пивоварів приїхали з-за кордону. Портал Mixology.eu обрав таких фаворитів з-поміж "пивних" стартапів: Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

  • Bildergalerie Biergläser

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Німці - не рекордсмени у споживанні пива

    Німеччина виробляє третину з 15 тисяч пивних сортів, які існують у світі. На її території розташовано 1,5 тисячі броварень. Але у споживанні країна "не тягне" на золоту медаль. Одна людина у Німеччині за рік в середньому випиває 110 літрів (приблизно від 300 до 320 пляшок пива). Чехи споживають більше - від 140 до 150 літрів. Все ж таки саме тут народився відомий сорт Pilsner.

  • Deutschland Köln

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Купуєш пиво? Роззуй очі!

    "Келих пива, будь ласка!". Зазвичай у відповідь на цю фразу, офіціант просто запропонує вам скуштувати регіональний сорт. Іноді навіть не перепитає, якому саме пиві ви надаєте перевагу. В Мюнхені гість отримує пшеничне пиво, тобто "світле", у Кельні - сорт Kölsch, а у Гамбурзі - Astra. Тому, хто у Кельні попросить келих "темного" з сусіднього Дюссельдорфа, не позаздриш.

  • Stillleben Bier Fass

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Правильний келих

    Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.

  • Bildergalerie Weizenbier

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Оманливі відсотки

    Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!

  • Symbolbild Bier Alster Alsterwasser Radler Bayern Bierglas

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Все в перемішку

    У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.

  • Bildergalerie Biergläser

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Різнобарвне пиво

    Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.

  • Alkohol in der Öffentlichkeit

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Пити дозволено!

    В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.

  • Plastikflaschen Pfand

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Тільки не до смітника!

    Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська


 

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