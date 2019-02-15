Як батьки борються за вакцинацію дітей в Україні (відео)

За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень.
Організація "Батьки за вакцинацію" розрослася до понад 300 активних членів у 12 регіонах України. У соцмережах у неї - понад 40 тисяч фолоуверів. А в керівний склад увійшли навіть медики-імунологи. Вони надають фахові роз’яснення у фейбсуці та зустрічаються з батьками особисто. Ось чого вони вчать батьків:
За даними ВООЗ, Україна - серед 8 країн з найгіршими показниками за рівнем вакцинації проти кашлюка, дифтерії та правця. DW з'ясувала, чому в країні склалася критична ситуація з імунізацією. (11.08.2017)
Усі необхідні вакцини для імунізації в Україні є. У цьому запевняє очільниця міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. DW перевірила, чи справді це так, а також проти чого і коли треба колотися українцям. (17.10.2018)
В Україні - ажіотаж довкола щеплень через спалахи кору. DW з'ясовувала, як медична реформа має змінити ситуацію з вакцинами. (18.01.2018)