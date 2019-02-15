Як батьки борються за вакцинацію дітей в Україні (відео)

Організація "Батьки за вакцинацію" розрослася до понад 300 активних членів у 12 регіонах України. У соцмережах у неї - понад 40 тисяч фолоуверів. А в керівний склад увійшли навіть медики-імунологи. Вони надають фахові роз’яснення у фейбсуці та зустрічаються з батьками особисто. Ось чого вони вчать батьків: