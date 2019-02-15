 Як батьки борються за вакцинацію дітей в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2019

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Політика й суспільство

Як батьки борються за вакцинацію дітей в Україні (відео)

За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень.

Як батьки розвінчують міфи про вакцинацію в Україні

Як батьки розвінчують міфи про вакцинацію в Україні

Організація "Батьки за вакцинацію" розрослася до понад 300 активних членів у 12 регіонах України. У соцмережах у неї - понад 40 тисяч фолоуверів. А в керівний склад увійшли навіть медики-імунологи. Вони надають фахові роз’яснення у фейбсуці та зустрічаються з батьками особисто. Ось чого вони вчать батьків: 

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Аудіо й відео до теми

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