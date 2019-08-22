Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео)

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у #LocalHeroes.
Для когось вирощування норок задля хутра - це бізнес. Для інших - невиправдане вбивство. Щороку в Україні заради хутра вбивають понад 800 тисяч норок. Для 33-річного зоозахисника та засновника громадської організації “Єдина планата” Павла Вишебаби це не прийнятно. Вже восьмий рік він проводить кампанію “Хутро off”. Спершу влаштовував вуличні антихутрові акції, нині виступає за законодавчу заборону хутрового бізнесу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:
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