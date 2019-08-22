 Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.08.2019

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Політика й суспільство

Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео)

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у #LocalHeroes.

Käfige auf der Pelzfarm in der Stadt Rahden, NRW (Deutsches Tierschutzbüro)

Через суворе законодавство у Європі виробники переносять свої хутрові ферми в Україну

Для когось вирощування норок задля хутра -  це бізнес. Для інших - невиправдане вбивство. Щороку в Україні заради хутра вбивають понад 800 тисяч норок. Для 33-річного зоозахисника та засновника громадської організації “Єдина планата”  Павла Вишебаби це не прийнятно. Вже восьмий рік він проводить кампанію “Хутро off”. Спершу влаштовував вуличні антихутрові акції, нині виступає за законодавчу заборону хутрового бізнесу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

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Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео)

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України. (29.01.2019)  

Чому в Німеччині дешеве м'ясо?

У Німеччині зростає кількість вегетаріанців, і німці дедалі менше їдять ковбасу й сосиски. Тим не менш, виробництво м'яса збільшується, а ціна на нього надзвичайно низька. За рахунок чого це відбувається? (19.08.2019)  

Знущання над тваринами: у цирках і досі норма (відео)

В українських цирках, ресторанах та на притравочних станціях досі експлуатують тварин заради прибутку. Активістам вдається рятувати окремих тварин, іноді надто пізно. Тому зоозахисники вимагають системних змін.  (13.11.2018)  

"Асканія-Нова": як вдалося зберегти заповідник (відео)

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко називає себе "найдикішим" директором в Україні. Про фанатичну любов до природи та збереження унікального степу - дивіться спецпроект DW #LocalHeroes. (20.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

У Німеччині закрили останню хутрову ферму (03.04.2019)  

Протести проти хутра: на що готові захисники тварин (29.01.2019)  

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (04.01.2019)  

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Заборона хутрових ферм: як активіст до Верховної Ради достукався - #LocalHeroes (22.08.2019) 22.08.2019

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра, яке купують переважно Китай та Росія. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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Докладно

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