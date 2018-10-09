 Як активісти борються за здоровий спосіб життя українців (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.10.2018

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Політика й суспільство

Як активісти борються за здоровий спосіб життя українців (відео)

Денис Мінін - зірка YouTube з мільйонами переглядів: він заснував міжнародний рух Street Workout і бореться за здоровий спосіб життя українців. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Fotobuch Kachalka Ukrainisches Photobuch in Deutschland (Kirill Golovchenko)

Знаменита "качалка" у Києві

Відтиснутися на руках головою вниз, зробити так звану "гармошку". Для 38-річного спротсмена-самоучки з Дніпра Дениса Мініна - це не проблема. Він - зірка YouTube з мільйонами переглядів та засновник організації Street Workout. Несе в маси не лише спорт, але й здоровий спосіб життя. Як це працює - дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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Ремонт доріг: як активісти не дають розкрадати кошти (відео)

Мешканцю Енергодара Олександру Дєвочкіну набридли ями на дорогах рідного міста. Тож, вирішив перевірити: чи не прикривається влада щорічними ремонтами, аби заробити на них. Подробиці у проекті DW #LocalHeroes. (04.10.2018)  

"Асканія-Нова": як вдалося зберегти заповідник (відео)

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко називає себе "найдикішим" директором в Україні. Про фанатичну любов до природи та збереження унікального степу - дивіться спецпроект DW #LocalHeroes. (20.09.2018)  

Зізнання бійця батальйону "Донбас": Я - відкритий гей (відео)

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"Бачити серцем": як мати дитини з інвалідністю змінює суспільство (відео)

Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes. (23.08.2018)  

Пожежні добровольці: як Бориспіль від вогню рятують (відео)

У Борисполі пожежники-добровольці на чолі з Андрієм Макаровим допомагають ДСНС рятувати людей. Боротися доводиться не лише з пожежами, але й з чиновниками. Як їм це вдається - дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (16.08.2018)  

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Безкоштовні тури здорового способу життя у селах та містечках мають змінити підхід українців до здоров'я та спорту. Рух Street Workout заснував Денис Мінін - фахівець з криптовалюти, а нині зірка YouTube з мільйонами переглядів. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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