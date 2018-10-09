Як активісти борються за здоровий спосіб життя українців (відео)

Денис Мінін - зірка YouTube з мільйонами переглядів: він заснував міжнародний рух Street Workout і бореться за здоровий спосіб життя українців. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Відтиснутися на руках головою вниз, зробити так звану "гармошку". Для 38-річного спротсмена-самоучки з Дніпра Дениса Мініна - це не проблема. Він - зірка YouTube з мільйонами переглядів та засновник організації Street Workout. Несе в маси не лише спорт, але й здоровий спосіб життя. Як це працює - дивіться у проекті DW #LocalHeroes:
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
Мешканцю Енергодара Олександру Дєвочкіну набридли ями на дорогах рідного міста. Тож, вирішив перевірити: чи не прикривається влада щорічними ремонтами, аби заробити на них. Подробиці у проекті DW #LocalHeroes. (04.10.2018)
Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко називає себе "найдикішим" директором в Україні. Про фанатичну любов до природи та збереження унікального степу - дивіться спецпроект DW #LocalHeroes. (20.09.2018)
Віктор Пилипенко - перший український військовий, який відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Чому вирішив зробити камінг-аут - дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (06.09.2018)
Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes. (23.08.2018)