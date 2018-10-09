Як активісти борються за здоровий спосіб життя українців (відео)

Відтиснутися на руках головою вниз, зробити так звану "гармошку". Для 38-річного спротсмена-самоучки з Дніпра Дениса Мініна - це не проблема. Він - зірка YouTube з мільйонами переглядів та засновник організації Street Workout. Несе в маси не лише спорт, але й здоровий спосіб життя. Як це працює - дивіться у проекті DW #LocalHeroes:

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