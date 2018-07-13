 Як адвокат бореться із ″суддями Майдану″ (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.07.2018

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Україна

Як адвокат бореться із "суддями Майдану" (відео)

У той час, як ГПУ ліквідувала департамент спецрозслідувань, що займався справами Майдану, Роман Маселко продовжує відстоювати майданівців у судах та бореться за люстрацію суддів. За це ледве не поплатився ліцензією.

Революція Гідності в Україні

У 2014 Роман Маселко зробив свій вибір - покинув престижну роботу в одному з найбільших європейських банків. Несправедливість, з якою його підзахисні - активісти Автомайдану - зіткнулися в судах, спонукала його до дій: Роман почав займатися люстрацією судочинства. Саме він - автор поняття "судді Майдану". Притягти їх до відповідальності - його мета.

DW.COM

Адвокат Автомайдану: "Майданівські судді" можуть уникнути відповідальності

Цього тижня відбудеться низка заходів, які покажуть, чи готові в Україні на владному рівні по-справжньому очищати суддівський корпус. На думку адвоката Автомайдану Романа Маселка, тенденції невтішні. (13.09.2016)  

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Докладно

Революція Гідності в Україні

Як адвокат бореться із "суддями Майдану" (відео)

Як адвокат Роман Маселко став впізнаваним активістом і борцем за люстрацію суддів, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.  

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