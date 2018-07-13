Як адвокат бореться із "суддями Майдану" (відео)

#LocalHeroes: Адвокат Майдану, який повстав проти системи (19.07.2018)

У той час, як ГПУ ліквідувала департамент спецрозслідувань, що займався справами Майдану, він продовжує відстоювати справи активістів Автомайдану у судах та бореться за люстрацію суддів. Романа Маселка за це ледве не позбавили адвокатської ліцензії. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.