Як адвокат бореться із "суддями Майдану" (відео)

У той час, як ГПУ ліквідувала департамент спецрозслідувань, що займався справами Майдану, Роман Маселко продовжує відстоювати майданівців у судах та бореться за люстрацію суддів. За це ледве не поплатився ліцензією.
У 2014 Роман Маселко зробив свій вибір - покинув престижну роботу в одному з найбільших європейських банків. Несправедливість, з якою його підзахисні - активісти Автомайдану - зіткнулися в судах, спонукала його до дій: Роман почав займатися люстрацією судочинства. Саме він - автор поняття "судді Майдану". Притягти їх до відповідальності - його мета.
Цього тижня відбудеться низка заходів, які покажуть, чи готові в Україні на владному рівні по-справжньому очищати суддівський корпус. На думку адвоката Автомайдану Романа Маселка, тенденції невтішні. (13.09.2016)
Для тих, хто втомився стежити за перипетіями створення Вищого антикорупційного суду України, DW підготувала стислий виклад суті суперечок, які вже два роки точаться довкола цієї теми. (23.05.2018)