Які шанси на створення москітного флоту в Азовському морі (відео)

Окрім прикордонних катерів - військові кораблі. У вересні Україна вперше за усі роки Незалежності почала помітно збільшувати свою військову присутність в Азовському морі. Корабель "Донбас" - найбільший за водотоннажністю у військово-морських силах України. У Маріуполі його називають головним захисником міста. Разом з ним у морі присутні ще 9 кораблів і катерів ВМС і Держприкордонслужби України. Українські військові визнають, нині "перевага" на боці Росії. За різними даними, йдеться про співвідношення 1 до 10.

