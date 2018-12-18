 Які шанси на створення москітного флоту в Азовському морі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.12.2018

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Політика й суспільство

Які шанси на створення москітного флоту в Азовському морі (відео)

Щоб захистити Азовське море від російської агресії, Україна хоче створити москітний флот. Поки що перевага у морі на боці Росії, визнають у ВМС.

Ukraine Mariupol Flaggschiff (DW/N. Connolly )

Корабель "Донбас" - флагман українського флоту в Азовському морі

Окрім прикордонних катерів - військові кораблі. У вересні Україна вперше за усі роки Незалежності  почала помітно збільшувати свою військову присутність в Азовському морі. Корабель "Донбас" - найбільший за водотоннажністю у військово-морських силах України. У Маріуполі його називають головним захисником міста. Разом з ним у морі присутні ще 9 кораблів і катерів ВМС і Держприкордонслужби України. Українські  військові визнають, нині "перевага" на боці Росії. За різними даними, йдеться про співвідношення 1 до 10.

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Українські військові в Азовському морі: нерівний баланс сил

Захоплені Росією біля Керчі військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" мали посилити новостворену базу військово-морських сил України в Азовському морі. Нині баланс сил там не на користь Києва. (27.11.2018)  

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