Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Ось уже шостий рік поспіль аналітики InterNations, найбільшого в світі співтовариства експатів, спостерігають за життям іноземців у різних країнах. За підсумками року вони публікують рейтинг країн за популярністю серед закордонних фахівців. В актуальному дослідженні взяли участь більше 20 тисяч осіб.
Загальні висновки: більшість експатів приваблюють такі напрямки: Німеччина, США, Швейцарія, Великобританія і Об'єднані Арабські Емірати. Троє з десяти експатів проживають і працюють у цих країнах.
Португалія назавжди
Однак пальма першості у рейтингу дісталася Тайваню. Ця країна вже не вперше виборює перше місце і у 2019 році їй знову вдалося досягнути максимального успіху. На другому місці цього року - В'єтнам. Третє місце отримала Португалія. Цікаво, що більше половини експатів планують залишитися в цій країні назавжди.
Німеччина, незважаючи на те що входить в список країн з найбільшою кількістю експатів, в актуальному рейтингу займає лише 33 місце. Україна посідає 51 позицію - на одну сходинку кращу за Південну Африку та на одну сходинку гіршу за Китай. Росія отримала в рейтингу 56 місце. Найгірша ситуація в Кувейті, який посів 64 місце.
Париж, Рим, Нью-Йорк - не фаворити
Тайбей, Куала-Лумпур, Хошимін, - ці азійські міста отримали найвищу оцінку експатів. А ось найкращим німецьким містом для проживання і роботи визнаний Ахен (11 місце в загальному рейтингу). Він зумів дати фору іншим містам завдяки фінансовому індексу: у експатів тут висока зарплата і відносно низькі витрати на проживання. Однак що стосується культури гостинності, то Ахен поки що не в лідерах.
Попри гарні зарплати, в Мюнхені експати змушені занадто багато витрачати на житло
Більш відомим містам - Дюссельдорфу (31 місце), Гамбургу (42), Франкфурту (49), Мюнхену (51) - експати дали нижчі оцінки. У Мюнхені, як і в інших містах зі списку, праця висококваліфікованих фахівців добре оплачується, але їм доводиться платити і за високу якість життя. Наприклад, Мюнхен належить до міст з найдорожчою орендою житла. Цікаво, що "на дні" рейтингу міст виявилися такі мегаполіси, як Рим (81 місце), Мілан (80), Париж (78), Сан-Франциско (77), Лос-Анджелес (76), Нью-Йорк (74). А ось Києва чи інших українських міст у опублікованому рейтингу немає.
Аналітики InterNations складають рейтинг з урахуванням ключових показників: якість життя, умови для адаптації, робота, сімейне життя, фінансове становище.
За що експати люблять Німеччину
Як відзначають експерти компанії, Німеччина продовжує залишатися топ-напрямком для іноземних фахівців. "Відмінно" вона отримала за економіку і охорону праці. "Відмінні можливості для кар'єрного зростання", "оптимальна тривалість робочого тижня", "хороші умови для сім'ї", - діляться своїми враження експати.
Головним бар'єром для іноземців, що працюють у Німеччині, залишається мова. Без знань німецької мови іноземним фахівцям доводиться важко.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Позитивний список
Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Робота з металом
У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Електронна автоматизація
Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Будівництво
Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Фахівці із прокладання каналів
Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Сантехніка, опалення, вентиляція
Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Сфера транспорту
Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Медицина
Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Сфера інформаційних комунікацій та IT
Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.
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Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Вимоги до іноземців
Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.
Автор: Тетяна Вайнман