 Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.12.2019

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Економіка

Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.

Ахен виявився найбільш привабливим для експатів німецьким містом

Ахен виявився найбільш привабливим для експатів німецьким містом

Ось уже шостий рік поспіль аналітики InterNations, найбільшого в світі співтовариства експатів, спостерігають за життям іноземців у різних країнах. За підсумками року вони публікують рейтинг країн за популярністю серед закордонних фахівців. В актуальному дослідженні взяли участь більше 20 тисяч осіб.

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Поїздка до Німеччини для роботи на канікули закінчилася для групи українських студентів у поліцейському відділку. Зрештою, депортація і заборона на в'їзд до Шенгенської зони. Що пішло не так? (25.11.2019)

У мігрантів з хорошими знаннями німецької іноді більше шансів знайти хорошу роботу у ФРН, ніж у корінних німців. Результати нового дослідження. (29.10.2019)

У 2018 році країни ОЕСР отримали на 35 відсотків менше заяв від шукачів притулку, ніж роком раніше. Водночас потік трудових мігрантів до цих країн зростає. Одна з топ-країн для пошуку роботи - Польща. (18.09.2019)

Загальні висновки: більшість експатів приваблюють такі напрямки: Німеччина, США, Швейцарія, Великобританія і Об'єднані Арабські Емірати. Троє з десяти експатів проживають і працюють у цих країнах.

Португалія назавжди

Однак пальма першості у рейтингу дісталася Тайваню. Ця країна вже не вперше виборює перше місце і у 2019 році їй знову вдалося досягнути максимального успіху. На другому місці цього року - В'єтнам. Третє місце отримала Португалія. Цікаво, що більше половини експатів планують залишитися в цій країні назавжди.

Німеччина, незважаючи на те що входить в список країн з найбільшою кількістю експатів, в актуальному рейтингу займає лише 33 місце. Україна посідає 51 позицію - на одну сходинку кращу за Південну Африку та на одну сходинку гіршу за Китай. Росія отримала в рейтингу 56 місце. Найгірша ситуація в Кувейті, який посів 64 місце.

Париж, Рим, Нью-Йорк - не фаворити

Тайбей, Куала-Лумпур, Хошимін, - ці азійські міста отримали найвищу оцінку експатів. А ось найкращим німецьким містом для проживання і роботи визнаний Ахен (11 місце в загальному рейтингу). Він зумів дати фору іншим містам завдяки фінансовому індексу: у експатів тут висока зарплата і відносно низькі витрати на проживання. Однак що стосується культури гостинності, то Ахен поки що не в лідерах.

Попри гарні зарплати, в Мюнхені експати змушені занадто багато витрачати на житло

Попри гарні зарплати, в Мюнхені експати змушені занадто багато витрачати на житло

Більш відомим містам - Дюссельдорфу (31 місце), Гамбургу (42), Франкфурту (49), Мюнхену (51) - експати дали нижчі оцінки. У Мюнхені, як і в інших містах зі списку, праця висококваліфікованих фахівців добре оплачується, але їм доводиться платити і за високу якість життя. Наприклад, Мюнхен належить до міст з найдорожчою орендою житла. Цікаво, що "на дні" рейтингу міст виявилися такі мегаполіси, як Рим (81 місце), Мілан (80), Париж (78), Сан-Франциско (77), Лос-Анджелес (76), Нью-Йорк (74). А ось Києва чи інших українських міст у опублікованому рейтингу немає.

Аналітики InterNations складають рейтинг з урахуванням ключових показників: якість життя, умови для адаптації, робота, сімейне життя, фінансове становище.

За що експати люблять Німеччину

Як відзначають експерти компанії, Німеччина продовжує залишатися топ-напрямком для іноземних фахівців. "Відмінно" вона отримала за економіку і охорону праці. "Відмінні можливості для кар'єрного зростання", "оптимальна тривалість робочого тижня", "хороші умови для сім'ї", - діляться своїми враження експати.

Головним бар'єром для іноземців, що працюють у Німеччині, залишається мова. Без знань німецької мови іноземним фахівцям доводиться важко.

  • Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Позитивний список

    Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

  • Робота з металом

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Робота з металом

    У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників

  • Електронна автоматизація

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Електронна автоматизація

    Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.

  • Будівництво

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Будівництво

    Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.

  • Фахівці із прокладання каналів

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Фахівці із прокладання каналів

    Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.

  • Сантехніка, опалення, вентиляція

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сантехніка, опалення, вентиляція

    Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.

  • Сфера транспорту

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


DW.COM

Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

Яким фахівцям із професійно-технічною освітою, отриманою за кордоном, простіше знайти роботу на німецькому ринку праці? (02.09.2019)  

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