Які книжки і чому читають німці (відео)

Любителів книг у Німеччині називають "книжковими хробаками", "книжковими блазнями" і - ось це особливо мило - "щурами, які читають". Отже, що ж читають німці? У списках бестселерів завжди є завсідники: словник, Біблія, що завгодно написане Папою Римським або про Папу Римського. Але бувають і сюрпризи. Які саме? Дивіться тут: