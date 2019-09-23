Які книжки і чому читають німці (відео)

Завдяки Гете, Шиллеру та багатьом іншим Німеччину називають країною поетів і мислителів. А як нині німці ставляться до літератури? Журналістка DW Рейчел Стюарт провела дослідження про книжки і читання в Німеччині.
Любителів книг у Німеччині називають "книжковими хробаками", "книжковими блазнями" і - ось це особливо мило - "щурами, які читають". Отже, що ж читають німці? У списках бестселерів завжди є завсідники: словник, Біблія, що завгодно написане Папою Римським або про Папу Римського. Але бувають і сюрпризи. Які саме? Дивіться тут:
Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. (12.12.2018)
Масивні фотоальбоми, мініатюрні дитячі книжки, товсті антології. Понад 600 книг з 30 країн переглянуло журі, аби оцінити оформлення, друк та оправу. І от у Лейпцигу представили найкращі. Серед них є й українська книжка. (25.03.2019)