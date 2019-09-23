 Які книжки і чому читають німці (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.09.2019

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Культура й стиль життя

Які книжки і чому читають німці (відео)

Завдяки Гете, Шиллеру та багатьом іншим Німеччину називають країною поетів і мислителів. А як нині німці ставляться до літератури? Журналістка DW Рейчел Стюарт провела дослідження про книжки і читання в Німеччині.

Рейчел Стюарт

Рейчел Стюарт

Любителів книг у Німеччині називають "книжковими хробаками", "книжковими блазнями" і - ось це особливо мило - "щурами, які читають". Отже, що ж читають німці? У списках бестселерів завжди є завсідники: словник, Біблія, що завгодно написане Папою Римським або про Папу Римського. Але бувають і сюрпризи. Які саме? Дивіться тут:

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Бернгард Шлінк. "Читець"

Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. (12.12.2018)  

Фотогалерея: Серед найгарніших у світі книжок є й українська

Масивні фотоальбоми, мініатюрні дитячі книжки, товсті антології. Понад 600 книг з 30 країн переглянуло журі, аби оцінити оформлення, друк та оправу. І от у Лейпцигу представили найкращі. Серед них є й українська книжка. (25.03.2019)  

Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці. (28.03.2019)  

10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

Вашій увазі представляємо десять німецькомовних романів, котрі існують також в українському перекладі. Ці книжки варто прочитати. (11.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Small Talk: мистецтво "маленької бесіди" з німцями (13.05.2019)  

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Відео

Поділитися літаком: пілоти-аматори беруть попутників (16.09.2019)

Поки в Україні популярні каршерінг і подорожі на машинах-попутках, в Європі розвиваються онлайн-сервіси для пошуку попуток-літаків. Подорожувати так дорожче, ніж машиною, але може бути дешевше, ніж потягом чи комерційними авіарейсами.  

Собаки і німці: лише раз на рік у ФРН чотирилапих пускають у басейни (12.09.2019)

Німці настільки люблять собак, що навіть влаштовують день собачого плавання. Чотирилапі можуть попустувати у літніх басейнах. Але лише раз на рік. Коли саме?  

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Шашлики по-німецьки: головні інгредієнти

Як німці організовують свої гриль-вечірки?  

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