 Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.12.2019

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Політика й суспільство

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Як добре українська школа готує дітей порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього (picture alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього

Який рівень освіти забезпечують українські школи? Наскільки добре вони готують підлітків до дорослого життя порівняно з іншими країнами? Щоб зрозуміти це, Україна вперше приєдналася до міжнародного дослідження успішності школярів PISA, яке проводиться раз на три роки. Що саме вимірює PISA? Які результати України? Що це означає і які висновки слід зробити? Дивіться у сюжеті DW:

 

DW.COM

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього

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Докладно

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього (picture alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.  

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