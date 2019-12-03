Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Який рівень освіти забезпечують українські школи? Наскільки добре вони готують підлітків до дорослого життя порівняно з іншими країнами? Щоб зрозуміти це, Україна вперше приєдналася до міжнародного дослідження успішності школярів PISA, яке проводиться раз на три роки. Що саме вимірює PISA? Які результати України? Що це означає і які висновки слід зробити? Дивіться у сюжеті DW: