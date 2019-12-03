Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Як добре українська школа готує дітей порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.
Який рівень освіти забезпечують українські школи? Наскільки добре вони готують підлітків до дорослого життя порівняно з іншими країнами? Щоб зрозуміти це, Україна вперше приєдналася до міжнародного дослідження успішності школярів PISA, яке проводиться раз на три роки. Що саме вимірює PISA? Які результати України? Що це означає і які висновки слід зробити? Дивіться у сюжеті DW:
Україна вперше долучилась до міжнародного дослідження якості освіти PISA. Як з'ясувалось, українські школярі дещо не дотягнули до середніх показників. (03.12.2019)
За даними Міносвіти, ще рік тому в Україні налічувалося 194 школи з російською мовою викладання. У вересні 2020 року всі вони повинні перейти на державну мову. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін? (08.11.2019)
Через недобір студентів уряд продовжив вступну кампанію до закладів профосвіти до 1 жовтня. Попри те, що навчання безкоштовне, щороку важче набирати на спеціальності швачок, столярів та інших. Що може змінити ситуацію? (26.09.2019)
Телезірка і шеф-кухар Євген Клопотенко відомий не лише своїми доступними рецептами. Як громадський діяч він ініціював програму "Нове шкільне харчування". Хоче, аби обіди в українських школах стали смачними і корисними. (30.05.2019)
Павло Віктор - один з найвідоміших в Україні шкільних вчителів. Спершу він записував уроки з фізики і викладав їх у Youtube, а тепер в Одесі організували цілий Центр дистанційної освіти. (23.09.2019)