 Якими будуть пріоритети зовнішньої політики Німеччини в 2019 році | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.12.2018

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Європа

Якими будуть пріоритети зовнішньої політики Німеччини в 2019 році

Що очікує МЗС ФРН у 2019 році? Криза Єврозони, що насувається, а також ситуація в Україні та Сирії стануть основними зовнішньополітичними питаннями, якими має зайнятись Берлін.

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (л), міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (ц), канцлерка Німеччини Анґела Меркель (п)

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (л), міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (ц), канцлерка Німеччини Анґела Меркель (п)

Потенційна криза в Єврозоні через правих популістів, які прийшли до влади в Італії, ескалація конфлікту між Україною та Росією через події у Керченській протоці, а також повернення сирійців до мирного життя - очікується, що саме ці теми стануть пріоритетами зовнішньої політики ФРН у 2019 році. DW пропонує більш пильно придивитись до кожної з них.

Попереду - ще одна криза Єврозони?

Після драматичної операції з порятунку країн-боржників - зокрема, Греції, майбутнє євро знову опинилося під загрозою. Принаймні з таким підтекстом нещодавно висловився голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Цього разу привід для занепокоєння, в першу чергу, дає те, що відбувається в Італії.

Італія посідає друге місце в ЄС за обсягом держборгу

Італія посідає друге місце в ЄС за обсягом держборгу

Нині обсяг державного боргу цієї країни перевищує 130 відсотків ВВП. За цим показником Рим посідає друге місце в Єврозоні: гірші справи лише у Греції. Однак в середині жовтня новий італійський уряд представив свій перший проект бюджету на 2019 рік, запланувавши в ньому дефіцит у розмірі 2,4 відсотка - втричі вище, ніж коли був колишній кабінет.

У такий спосіб урядова коаліція в складі правої партії "Ліга" та правопопулістського "Руху 5-ти зірок" має намір профінансувати свої дорогі передвиборні обіцянки про запровадження гарантованого базового доходу, зниження пенсійного віку тощо. Брюссель відкинув цей план як порушення чинних в ЄС правил і пригрозив Італії штрафними заходами.

Втім, зрештою, Брюсселю і Риму все ж вдалося залагодити це питання: Італія пообіцяла, що в 2019 році її бюджетний дефіцит не перевищить 2,04 відсотка ВВП. "Узгоджене рішення не є ідеальним. Воно не забезпечує довгострокового вирішення економічних проблем в Італії. Однак на даний час ми можемо відмовитися від штрафних заходів за перевищення допустимого дефіциту держбюджету", - заявив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який курирує європейські фінанси.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (л) і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (л) і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Незважаючи на досягнутий компроміс, в італійського уряду, як і раніше, залишається потужний важіль тиску на ЄС. У разі, якщо Єврокомісія запровадить проти Італії штрафні заходи, це призведе до ще більшого зростання впливу правих популістів у всій Європі. За кілька місяців до виборів у Європарламент це останнє, чого хочуть в Брюсселі. Якщо ж Єврокомісія піде на поступки, це послабить її авторитет.

Як би там не було, нинішній конфлікт між Брюсселем і Римом повинен чітко показати, наскільки серйозно ЄС ставиться до своїх власних правил. Варто відзначити, що президент Франції Еммануель Макрон також пішов на поступки протестному руху "жовтих жилетів" і пообіцяв виконати низку їхніх вимог. Як наслідок дефіцит бюджету країни в 2019 році може зрости до 3,2 відсотка ВВП, що перевищує встановлену Брюсселем межу. А це, у свою чергу, також може призвести до розбіжностей з Єврокомісією.

Ескалація конфлікту між Україною та РФ

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Розв’язання конфлікту між Україною та Росією після анексії РФ Криму в 2014 році, як і раніше, залишається для Берліна пріоритетом. Німеччина і Франція неодноразово закликали сторони до діалогу навіть після подій у Керченській протоці наприкінці листопада. Незадовго до саміту ЄС у середині грудня в Брюсселі президент України Петро Порошенко звернувся до Євросоюзу з закликом посилити міжнародний тиск на Росію.

Однак в Євросоюзі поки немає консенсусу щодо питання можливого розширення санкцій щодо РФ. Водночас Брюссель висловився за продовження вже існуючих санкцій: за словами голови Європейської Ради Дональда Туска, таке рішення ухвалено через "нульовий прогрес в імплементації мінських угод". Схожої думки дотримується і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream UK

Тим часом, незважаючи на посилення міжнародного тиску, Німеччина поки не планує згортати будівництво газопроводу "Північний потік-2". Як заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), він не має наміру поступатися закликам США й України, а також деяких своїх однопартійців з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) відмовитися від проекту - навіть після загострення конфлікту між Києвом і Москвою. За словами міністра, газопровід може бути прокладений за умови, що "будуть збережені ключові інтереси України". До них він відніс, зокрема, збереження транзиту газу через територію країни і після 2019 року, коли "Північний потік-2" повинен бути введений в експлуатацію.

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Рух зелених має мало спільного з президентом США Дональдом Трампом. Але як захисники довкілля, так і Трамп намагаються заблокувати спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ піде до Європи. (13.12.2018)

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Президент США Дональд Трамп хоче вивести американські війська із Сирії, оскільки ключове завдання вони там, мовляв, виконали. Серйозна помилка, якій радіють передусім у Москві, вважає Удо Бауер. (20.12.2018)

Мир у Сирії з Асадом у ролі президента?

Після громадянської війни, що тривала понад 7 років, Сирія перебуває в руїнах. Мільйони людей були змушені тікати з країни або ж стати внутрішніми переселенцями. Тим часом президент Сирії Башар Асад за підтримки Росії та Ірану зміг повернути під свій контроль практично всі райони, які належали повстанцям. А терористичне угрупування "Ісламська держава" втратила більшу частину колись завойованих територій.

На цьому тлі у Німеччині почали розмірковувати, чи можуть сотні тисяч сирійських біженців повернутися на батьківщину. Однак в МЗС ФРН, як і раніше, вважають, що в Сирії поки перебувати небезпечно, тому заборона на видворення біженців в цю країну залишається в силі.

Втім у Європі вже втомилися від марних спроб домогтися мирного врегулювання сирійського конфлікту. Деякі політики - в основному за закритими дверима - кажуть про можливу співпрацю з Асадом, незважаючи на всі побоювання. Німецький експерт з питань Близького Сходу з берлінського фонду "Наука і політика" Ґідо Штайнберґ (Guido Steinberg) не в захваті від дій уряду ФРН. Зокрема, німецький кабмін легковажно "робив ставку на те, що режим Асада незабаром впаде. Якби (у Берліні - Ред.) справді хотіли повалити цей режим, то потрібно було б в тій чи іншій формі надавати повстанцям військову підтримку. Сьогодні Німеччина вже не відіграє в цьому конфлікті абсолютно жодної ролі", - резюмує експерт.

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Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)

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    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

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    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки. (28.08.2018)  

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Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)  

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