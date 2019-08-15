Ядерний вибух на військовому полігоні в Сєверодвінську - що приховує Кремль?

Після вибуху в Сєверодвінську, який спричинив сплеск радіації, припинили роботу станції контролю міжнародної системи моніторингу ядерних випробувань. Це не випадковість, упевнені експерти.
Вибух на військовому полігоні поблизу російського міста Сєверодвінськ 8 серпня, що спричинив підвищення рівня радіації в регіоні, викликав тривогу як в Росії, так і за кордоном. Підозри, що російська влада приховує істинний масштаб аварії, посилилися цього тижня, коли з'ясувалося, що п'ять станцій контролю міжнародної системи моніторингу ядерних випробувань, що знаходяться в Росії, припинили працювати. Про це повідомила Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), із штаб-квартирою у Відні.
Спочатку російська влада послалася на проблеми "зі зв'язком" на відключених станціях. Пізніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що передача даних зі станцій в Росії до ОДВЗЯВ, що має мандат ООН, є "абсолютно добровільною". Експерти, з якими поговорив кореспондент DW, висловили впевненість, що вихід з ладу станцій не є випадковим і безпосередньо був пов'язаний з вибухом на полігоні під Сєверодвінськом, а також небажанням російської влади ділитися інформацією про інцидент.
ОДВЗЯВ: маршрут поширення радіації в Росії
На зв'язок між вибухом і відключенням станцій одним з перших вказав виконавчий секретар ОДВЗЯВ Лассіно Зербо.
У своєму твіті Зербо опублікував ймовірну карту поширення радіоактивної хмари після вибуху в Сєверодвінську. В організації уточнили, що версію вибудувано відповідно до погодних умов у дні після вибуху. Це означає, що теоретично радіоактивна хмара могла поширитися переважно територією Росії.
Загалом у Росії є сім станцій для контролю радіації, що працюють за контрактом з ОДВЗЯВ, відзначають експерти. "Те, що чотири або п'ять перестали діяти, скоріше вказує на те, що відключення станцій, до яких доходять повітряні маси з Северодвінська", було цілеспрямованим - пояснив в інтерв'ю DW Міхаель Шеппнер (Michael Schöppner), науковий співробітник віденського Інституту досліджень безпеки та ризиків (ISR), який близько співпрацює з ОДВЗЯВ. Відключилися зокрема дві станції в європейській частині Росії - в Дубні та в Кірові, а також на сході країни - в Білібіно( Чукотка – Ред.), Залесово (Алтайський край –Ред.) і Пеледуї (Якутія - Ред.) Дві станції моніторингу ядерних випробувань, з п'яти, що відключилися, згідно з повідомленням організації, відновили передачу даних - станції в Пеледуї і в Білібіно.
"Схема, звісно, є підозрілою: відключилися якраз ті станції, які могли зафіксувати підвищення радіації", - зазначив Джеффрі Льюїс з Центру з нерозповсюдження ядерної зброї Інституту міжнародних досліджень у Міддлбері (США). Зв'язок залишився лише з віддаленими станціями на Далекому Сході, де шансів зафіксувати підвищення радіаційного фону, за словами експерта, не було. "Змусити винного поводитися, як винний, - є недооцінюваним аспектом верифікації", - додав Льюїс у повідомленні для мережі Twitter.
"Це не другий Чорнобиль"
Підвищення радіаційного фону у 16 разів, який зафіксував Росгідромет, лунає як небезпечне, зауважив Шеппнер, утім ці цифри необхідно розглядати в контексті: "Якщо дані, що максимальний рівень випромінювання склав не більше 2 мікрозівертів на годину, вірні, то це не становить загрози для людини. Це менше, ніж доза опромінення за одну годину перельоту через Атлантику ", - пояснив експерт з Відня (доза опромінення під час польоту з Франкфурта до Нью-Йорка, наприклад, - 32-75 мікрозівертів, - Ред.). DW подивилася, для порівняння, на дозу опромінення співробітників "Росатома": за офіційними даними, середня доза опромінення становить 1,65 мікрозіверта на годину.
Те, що цікавить російську владу, це не рівень підвищення радіаційного фону, впевнений Шеппнер: "Це було, судячи з усього, мінімальне підвищення, котре не загрожує негативними наслідками для здоров'я населення. Це точно не другий Чорнобиль".
Мета: приховати сліди міні-реактора
Будь-який агрегат, що використовує радіоактивні елементи, має свій "відбиток", і саме цей "відбиток", судячи з усього, в Москві хотіли б приховати. "Фахівець, який розбирається у складі радіонуклідів, здатний зробити висновки, що за аварія там сталася, а також, наприклад, який був тип двигуна, реактора та тип радіоактивного матеріалу", - вказує Шеппнер.
Даних про те, яка крилата ракета проходила випробування на державному центральному морському полігоні під Сєверодвінськом, російська влада не надала. Виходячи зі слів співробітників Російського федерального ядерного центру в Сарові, може йтися або про ракету, що використовує міні-реактор ("Буревісник"), або менш потужні радіоізотопні термоелектричні генератори (РІТЕГ). Експерти з американського Центру з нерозповсюдження ядерної зброї в інтерв'ю DW заявили, що 8 серпня невдачею закінчилися саме випробування крилатої ракети "Буревісник" (НАТО називає її "Skyfall").
"Ми припускаємо, що Росія припинила передавати дані, зібрані на моніторингових станціях, щоб не надати доступу іншим країнам до потенційно важливої інформації про витік радіації в селі Ненокс(село поблизу Сєверодвінська, в якому саме стався вибух –Ред)", - прокоментувала ситуацію наукова співробітниця Центру Енн Пеллегріно за запитом DW. Найімовірніше, станції продовжували вести моніторинг, але не передавали інформацію до міжнародного центру збору даних у Відні, припустила Пеллегріно.
Фактчекінг: Росія отримує гроші за роботу станцій з контролю
Експерти, з якими поговорила DW, прояснили суть відносин між Росією і ОДВЗЯВ. Росія входить до 184 країн, які підписали договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Москва, на відміну від США, також ратифікувала його - факт, який російська влада піддала критиці саме в зв'язку з нещодавнім відключенням контрольних станцій. Не ратифікували його ще кілька країн, зокрема, Північна Корея та Іран, тому договір, незважаючи на велику кількість підписантів, досі не набув чинності, пояснили DW в самій організації. Проте у Росії є угода з ОДВЗЯВ, яка оплачує роботу станцій, що знаходяться на російській території. Оперативне управління ними залишається в сфері відповідальності Міноборони РФ. Дані, які фіксують станції контролю радіації, автоматично і в режимі реального часу надходять до ОДВЗЯВ, а також всім членам організації.
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