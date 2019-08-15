Ядерний вибух на військовому полігоні в Сєверодвінську - що приховує Кремль?

Вибух на військовому полігоні поблизу російського міста Сєверодвінськ 8 серпня, що спричинив підвищення рівня радіації в регіоні, викликав тривогу як в Росії, так і за кордоном. Підозри, що російська влада приховує істинний масштаб аварії, посилилися цього тижня, коли з'ясувалося, що п'ять станцій контролю міжнародної системи моніторингу ядерних випробувань, що знаходяться в Росії, припинили працювати. Про це повідомила Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), із штаб-квартирою у Відні.

Спочатку російська влада послалася на проблеми "зі зв'язком" на відключених станціях. Пізніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що передача даних зі станцій в Росії до ОДВЗЯВ, що має мандат ООН, є "абсолютно добровільною". Експерти, з якими поговорив кореспондент DW, висловили впевненість, що вихід з ладу станцій не є випадковим і безпосередньо був пов'язаний з вибухом на полігоні під Сєверодвінськом, а також небажанням російської влади ділитися інформацією про інцидент.

ОДВЗЯВ: маршрут поширення радіації в Росії

На зв'язок між вибухом і відключенням станцій одним з перших вказав виконавчий секретар ОДВЗЯВ Лассіно Зербо.

У своєму твіті Зербо опублікував ймовірну карту поширення радіоактивної хмари після вибуху в Сєверодвінську. В організації уточнили, що версію вибудувано відповідно до погодних умов у дні після вибуху. Це означає, що теоретично радіоактивна хмара могла поширитися переважно територією Росії.

Виконавчий секретар ОДВЗЯВ Лассіно Зербо (праворуч)

Загалом у Росії є сім станцій для контролю радіації, що працюють за контрактом з ОДВЗЯВ, відзначають експерти. "Те, що чотири або п'ять перестали діяти, скоріше вказує на те, що відключення станцій, до яких доходять повітряні маси з Северодвінська", було цілеспрямованим - пояснив в інтерв'ю DW Міхаель Шеппнер (Michael Schöppner), науковий співробітник віденського Інституту досліджень безпеки та ризиків (ISR), який близько співпрацює з ОДВЗЯВ. Відключилися зокрема дві станції в європейській частині Росії - в Дубні та в Кірові, а також на сході країни - в Білібіно( Чукотка – Ред.), Залесово (Алтайський край –Ред.) і Пеледуї (Якутія - Ред.) Дві станції моніторингу ядерних випробувань, з п'яти, що відключилися, згідно з повідомленням організації, відновили передачу даних - станції в Пеледуї і в Білібіно.

"Схема, звісно, є підозрілою: відключилися якраз ті станції, які могли зафіксувати підвищення радіації", - зазначив Джеффрі Льюїс з Центру з нерозповсюдження ядерної зброї Інституту міжнародних досліджень у Міддлбері (США). Зв'язок залишився лише з віддаленими станціями на Далекому Сході, де шансів зафіксувати підвищення радіаційного фону, за словами експерта, не було. "Змусити винного поводитися, як винний, - є недооцінюваним аспектом верифікації", - додав Льюїс у повідомленні для мережі Twitter.

"Це не другий Чорнобиль"

Підвищення радіаційного фону у 16 разів, який зафіксував Росгідромет, лунає як небезпечне, зауважив Шеппнер, утім ці цифри необхідно розглядати в контексті: "Якщо дані, що максимальний рівень випромінювання склав не більше 2 мікрозівертів на годину, вірні, то це не становить загрози для людини. Це менше, ніж доза опромінення за одну годину перельоту через Атлантику ", - пояснив експерт з Відня (доза опромінення під час польоту з Франкфурта до Нью-Йорка, наприклад, - 32-75 мікрозівертів, - Ред.). DW подивилася, для порівняння, на дозу опромінення співробітників "Росатома": за офіційними даними, середня доза опромінення становить 1,65 мікрозіверта на годину.

Те, що цікавить російську владу, це не рівень підвищення радіаційного фону, впевнений Шеппнер: "Це було, судячи з усього, мінімальне підвищення, котре не загрожує негативними наслідками для здоров'я населення. Це точно не другий Чорнобиль".

Мета: приховати сліди міні-реактора

Будь-який агрегат, що використовує радіоактивні елементи, має свій "відбиток", і саме цей "відбиток", судячи з усього, в Москві хотіли б приховати. "Фахівець, який розбирається у складі радіонуклідів, здатний зробити висновки, що за аварія там сталася, а також, наприклад, який був тип двигуна, реактора та тип радіоактивного матеріалу", - вказує Шеппнер.

Даних про те, яка крилата ракета проходила випробування на державному центральному морському полігоні під Сєверодвінськом, російська влада не надала. Виходячи зі слів співробітників Російського федерального ядерного центру в Сарові, може йтися або про ракету, що використовує міні-реактор ("Буревісник"), або менш потужні радіоізотопні термоелектричні генератори (РІТЕГ). Експерти з американського Центру з нерозповсюдження ядерної зброї в інтерв'ю DW заявили, що 8 серпня невдачею закінчилися саме випробування крилатої ракети "Буревісник" (НАТО називає її "Skyfall").

Енн Пеллегріно, експертка американського Центру з нерозповсюдження ядерної зброї

"Ми припускаємо, що Росія припинила передавати дані, зібрані на моніторингових станціях, щоб не надати доступу іншим країнам до потенційно важливої ​​інформації про витік радіації в селі Ненокс(село поблизу Сєверодвінська, в якому саме стався вибух –Ред)", - прокоментувала ситуацію наукова співробітниця Центру Енн Пеллегріно за запитом DW. Найімовірніше, станції продовжували вести моніторинг, але не передавали інформацію до міжнародного центру збору даних у Відні, припустила Пеллегріно.

Фактчекінг: Росія отримує гроші за роботу станцій з контролю

Експерти, з якими поговорила DW, прояснили суть відносин між Росією і ОДВЗЯВ. Росія входить до 184 країн, які підписали договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Москва, на відміну від США, також ратифікувала його - факт, який російська влада піддала критиці саме в зв'язку з нещодавнім відключенням контрольних станцій. Не ратифікували його ще кілька країн, зокрема, Північна Корея та Іран, тому договір, незважаючи на велику кількість підписантів, досі не набув чинності, пояснили DW в самій організації. Проте у Росії є угода з ОДВЗЯВ, яка оплачує роботу станцій, що знаходяться на російській території. Оперативне управління ними залишається в сфері відповідальності Міноборони РФ. Дані, які фіксують станції контролю радіації, автоматично і в режимі реального часу надходять до ОДВЗЯВ, а також всім членам організації.