Яворівський полігон

Українські нацгвардійці переймають західний досвід

Спільна українсько-американська програма військових навчань, що стартувала у квітні і триватиме до жовтня цього року. За шість місяців новий досвід здобуде майже дев’ятсот нацгвардійців. Українські експерти кажуть, це може бути великий крок на шляху до реформування армії.