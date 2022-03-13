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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яворівський полігон".
Яворівський військовий полігон розташовано поблизу Львова. Його офіційна назва – Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Спільна українсько-американська програма військових навчань, що стартувала у квітні і триватиме до жовтня цього року. За шість місяців новий досвід здобуде майже дев’ятсот нацгвардійців. Українські експерти кажуть, це може бути великий крок на шляху до реформування армії.