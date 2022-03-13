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Яворівський полігон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яворівський полігон".

Яворівський військовий полігон розташовано поблизу Львова. Його офіційна назва – Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кількість жертв обстрілу на Львівщині зросла до 35 осіб

Кількість жертв обстрілу на Львівщині зросла до 35 осіб 13.03.2022

Внаслідок авіаударів РФ по Яворівському полігону на Львівщині є загиблі та поранені.
На Львівщині почались військові навчання Rapid Trident-2016 за участю 13 країн

На Львівщині почались військові навчання Rapid Trident-2016 за участю 13 країн 27.06.2016

Військові навчання Rapid Trident-2016 розпочались 27 червня та протривають до 11 липня. У них беруть участь більше 1 800 військовослужбовців з 13 країн світу.
Інструктори з Литви долучаться до вишколу українських військових

Інструктори з Литви долучаться до вишколу українських військових 11.11.2015

15 військових інструкторів з Литви разом з американцями проводитимуть бойову підготовку української мотопіхоти, а також навчання штабного персоналу, повідомляє міноборони Литви.
Порошенко: Військова загроза зі Сходу буде постійною

Порошенко: Військова загроза зі Сходу буде постійною 21.09.2015

Президент України вважає, що часи бездумного пацифізму залишилися позаду. Натомість військова загроза зі Сходу триматиме українців у належному тонусі.
Канадські інструктори тренуватимуть українських військових

Канадські інструктори тренуватимуть українських військових 27.06.2015

Військові з Канади перебуватимуть на території України з вересня поточного року по березень 2017 року. На думку міністра оборони України, співпраця з Канадою дозволить швидше перейти на стандарти НАТО.

Українські нацгвардійці переймають західний досвід 18.05.2015

Спільна українсько-американська програма військових навчань, що стартувала у квітні і триватиме до жовтня цього року. За шість місяців новий досвід здобуде майже дев’ятсот нацгвардійців. Українські експерти кажуть, це може бути великий крок на шляху до реформування армії.

"Геофактор": Як американські інструктори допомагають зміцнити українське військо? (15.05.2015) 15.05.2015
Американські рецепти виживання для нацгвардійців

Американські "рецепти виживання" для нацгвардійців 13.05.2015

Американським інструкторам під час навчань на Яворівському полігоні доводиться корегувати програму тренувань задля досягнення кращих результатів у підготовці нацгвардійців. Репортаж з навчань кореспондентки DW.
Американський досвід для українських військових: щоб вижити і протистояти

Американський досвід для українських військових: щоб вижити і протистояти 21.04.2015

Американські десантники, які на Яворівському полігоні взялися навчати українських нацгвардійців, теж готові переймати бойовий досвід колег. Солдати запевняють: мовний бар’єр - не проблема.
Міжнародні військові навчання на Львівщині - сигнал Росії

Міжнародні військові навчання на Львівщині - сигнал Росії 21.09.2014

На Львівщині в активній фазі міжнародні військові навчання "Rapid Trident 2014 - Швидкий Тризуб 2014". Цього року в маневрах з військами НАТО задіяли курсантів Академії сухопутних військ України.