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Юрій Стець

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Стець". Юрій Стець є колишнім міністром інформаційної політики України.

Український політик та журналіст Юрій Стець очолював з 2014 до 2017 року міністерство інформаційної політики України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

Міністр інформполітики України подав у відставку

Міністр інформполітики України подав у відставку 31.05.2017

Юрій Стець подав у відставку з посади міністра інформполітики через погіршення стану здоров'я після двох з половиною років роботи. За його словами, рішення не має політичних мотивів.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.
Четверо міністрів відкликали заяви про відставку - Абромавичус цього робити не планує

Четверо міністрів відкликали заяви про відставку - Абромавичус цього робити не планує 04.02.2016

Четверо членів Кабінету Міністрів відкликали свої заяви про відставку, заявивши, що готові працювати в уряді за певних умов. Айварас Абромавичус відкликати заяву про відставку не планує.

Мінінформполітики - міністерство без стратегії? 09.12.2015

Запуск каналу іномовлення, відновлення мовлення українських каналів в Донецькій та Луганській областях. Цими та іншими досягненнями Юрій Стець підсумовує свою річну роботу на чолі Міністерства інформаційної політики. Та чи помітили в суспільстві роботу міністерства?

Безвізовий режим: позитивний сигнал для України й Грузії - DW Новини (09.12.2015) 09.12.2015

Медіа-експерти оцінили річну діяльність Міністерства інформаційної політики України. Ціни на нафту нестримно падають до рівня часів економічної кризи.
МінСтець: що це було?

"МінСтець": що це було? 04.12.2015

Рік тому Юрій Стець став міністром. Близькому соратнику Петра Порошенка дали карт-бланш створити і очолити міністерство інформаційної політики. За рік роботи сумніви у доцільності відомства йому розвіяти не вдалося.
Міністр інформаційної політики України підтвердив намір подати у відставку

Міністр інформаційної політики України підтвердив намір подати у відставку 03.12.2015

За словами Юрія Стеця, заяву про відставку повинні зареєструвати наступного тижня.
Ukrainе Tomorrow: для кого створюється канал Стеця?

Ukrainе Tomorrow: для кого створюється канал Стеця? 27.02.2015

Міністерство інформполітики анонсувало створення телеканалу Ukrainе Tomorrow, який буде мовити в тому числі англійською. Але хто його буде дивитись, якщо на Заході кажуть, що інформації про Україну там достатньо?
Стець про створення Інформаційних військ: це - тролінг російської пропаганди

Стець про створення "Інформаційних військ": це - тролінг російської пропаганди 25.02.2015

Міністр інформполітики Юрій Стець розповів DW, навіщо буде створено канал Ukraine Tomorrow та про роль "Інформаційних військ" у боротьбі з російською пропагандою.
Стець: Міністерство інформаційної політики потрібне Україні лише на період воєнних дій

Стець: Міністерство інформаційної політики потрібне Україні лише на період воєнних дій 04.12.2014

Новопризначений міністр інформаційної політики Юрій Стець пояснив, чим займатиметься підконтрольне йому відомство.