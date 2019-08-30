Юрій Стець

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?