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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Стець". Юрій Стець є колишнім міністром інформаційної політики України.
Український політик та журналіст Юрій Стець очолював з 2014 до 2017 року міністерство інформаційної політики України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?
Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?
Запуск каналу іномовлення, відновлення мовлення українських каналів в Донецькій та Луганській областях. Цими та іншими досягненнями Юрій Стець підсумовує свою річну роботу на чолі Міністерства інформаційної політики. Та чи помітили в суспільстві роботу міністерства?