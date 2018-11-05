Юрій Луценко заявив про намір подати у відставку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко у вівторок, 6 листопада, заявив про намір подати у відставку. "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті маєте розглянути це питання", - сказав він із трибуни Верховної Ради, виступаючи з доповіддю про перебіг розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

За словами Луценка, слідство підозрює 12 осіб в замовленні вбивства. При цьому генпрокурор поскаржився, що витік інформації в ЗМІ порушив плани слідства. "Вчорашній витік інформації підірвав успішність дій слідства", - заявив Луценко. Він сподівається, що справу проти виконавців нападу на активістку буде передано до суду до кінця поточного року.

Утім, як заявила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, коаліція не буде підтримувати відставку генерального прокурора. "Ми - провладна коаліція - не підтримаємо відставку Юрія Луценка. Тут, я думаю, висловлюю не тільки свою позицію, а й позицію моїх колег по коаліції", - сказала вона.

Нагадаємо, що повідомлення про смерть активістки з'явилося близько полудня 4 листопада на сторінці спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцмережі Facebook. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції та президент України Петро Порошенко, який зажадав від правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у злочині. Того самого дня слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин.