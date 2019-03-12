 Юрій Луценко відкидає закиди в потуранні незаконним схемам в ″Укроборонпромі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Юрій Луценко відкидає закиди в потуранні незаконним схемам в "Укроборонпромі"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відкидає закиди на адресу військової прокуратури та СБУ в потуранні незаконним схемам в "Укроборонпромі".

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко у вівторок, 12 березня, заявив, що військова прокуратура і Служба безпеки України (СБУ) не покривають жодних незаконних схем в оборонному комплексі.

Коментуючи інформацію про потурання правоохоронців схемам в "Укроборонпромі", оприлюднену напередодні журналістами Bihus.info, Луценко зазначив, що в журналістському розслідуванні йшлося про одну із 480 справ, які розслідують правоохоронці. Він нагадав, що розслідування були на фінальній стадії, перш ніж журналісти оприлюднили інформацію.

"Звинувачення в тому, що ми, мовляв, довго працювали, я відкидаю... Станом на сьогодні заявляю відповідально, що військова прокуратура продемонструвала успішність у цій одній із 480 справ... За статтею шахрайство Рогоза (фігурант журналістського розслідування. - Ред.) і два вже колишні співробітники СБУ перебувають понад рік на лаві підсудних", - заявив генпрокурор.

Він також відкинув закиди в потуранні правоохоронців незаконним схемам. "Військова прокуратура і Служба безпеки нікого не "кришують". Спіймані зловмисники, які разом із Рогозою займалися шахрайством, навіть якщо вони були співробітниками СБУ, з 2018 року перебувають на лаві підсудних", - додав Луценко.

Тим часом у прес-центрі СБУ того ж дня наголосили, що співробітник головного управління Служби безпеки України в Києві та області Дмитро Москаленко, який фігурує в журналістському розслідуванні команди Bihus.info, був виведений у розпорядження на час досудового розслідування понад два роки тому, його справа вже в суді. А у Державному бюро розслідувань почали розслідування щодо ролі правоохоронців у схемах "Укроборонпрому".

Звинувачення у потуранні незаконним схемам

Нагадаємо, що 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи, зокрема прокуратура, роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

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Команда журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому". Реакції правоохоронців на ці звинувачення поки що не було. (12.03.2019)

Зокрема, в розслідуванні стверджується, що військова прокуратура неодноразово протягом декількох років активно проводила розслідування, здійснювала обшуки в дежконцерні "Укроборонпром", але, як заявляють автори розслідування, щойно слідство прокуратури виходило на інформацію щодо можливої участі Ігоря Гладковського, сина екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського, в незаконній схемі, то прокуратура знищувала докази цієї причетності.

Як повідомлялося, НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях осіб, які згадуються у журналістському розслідуванні Bihus.info щодо корупції в оборонно-промисловому комплексі. Про це 7 березня повідомив директор бюро Артем Ситник. Раніше, 6 березня, РНБО доручила виконати аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до нього, із залученням іноземних експертів. Також РНБО рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань "здійснити перевірку й надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, а про результати поінформувати громадськість".

Як повідомлялося, Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що фігурує в розслідуванні, - 4 березня подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів.

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