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Юрій Грабовський

Слідство: Адвоката Грабовського вбили з метою пограбування

Слідство: Адвоката Грабовського вбили з метою пограбування 18.08.2016

Розслідування вбивства адвоката Юрія Грабовського, який захищав російського військовослужбовця Олександра Александрова, завершене. Однак справу передадуть до суду не раніше вересня, вважає адвокат сестри вбитого.
Матіос: Мотивом убивства адвоката Грабовського не була його професійна діяльність

Матіос: Мотивом убивства адвоката Грабовського не була його професійна діяльність 13.08.2016

За словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, підозрювані у вбивстві дали свідчення, підтвердивши мотиви злочину. Це не професійна діяльність Юрія Грабовського, заявив він.
Процес над російськими ГРУшниками: як виносили вирок

Процес над російськими ГРУшниками: як виносили вирок 18.04.2016

У Києві винесли вирок російським військовим Александрову та Єрофеєву у вигляді 14 років позбавлення волі кожному. Як росіян визнали винними у веденні агресивної війни проти України - у репортажі DW.
Що потрібно знати про справу Александрова і Єрофеєва

Що потрібно знати про справу Александрова і Єрофеєва 18.04.2016

DW нагадує ключові факти резонансної справи перших російських військовослужбовців, які опинились на лаві підсудних у Києві у зв'язку з бойовими діями на Донбасі. Вирок очікується 18 квітня.
Вбивство адвоката Грабовського: хто тепер захищатиме Александрова?

Вбивство адвоката Грабовського: хто тепер захищатиме Александрова? 04.04.2016

Після вбивства Юрія Грабовського, адвоката російського військового Александрова, у справу увійшов новий захисник. Як просувається розслідування вбивства, і хто тепер захищатиме росіянина, у матеріалі DW.
Вбивство адвоката Юрія Грабовського: версії - від побуту до ФСБ

Вбивство адвоката Юрія Грабовського: версії - від побуту до ФСБ 25.03.2016

Знайдено тіло адвоката Юрія Грабовського, який захищав російського військового Олександра Александрова. Колеги убитого не схильні пов'язувати убивство з конкретною справою.

Вбивство Грабовського може завадити обміну Савченко? (25.03.2016) 25.03.2016

Хоча зв'язок убивства адвоката Юрія Грабовського із справою Єрофеєва та Александрова ще не доведено, експерти вважають, що трагедію спробують політизувати і навіть використати під час торгів щодо обміну росіян на Надію Савченко.
Матіос: Затримано двох підозрюваних у вбивстві адвоката Юрія Грабовського

Матіос: Затримано двох підозрюваних у вбивстві адвоката Юрія Грабовського 25.03.2016

Українські правоохоронні органи затримали двох підозрюваних у вбивстві Юрія Грабовського. Другий з них вказав на місце поховання адвоката, завдяки чому вдалося знайти тіло убитого захисника російського спецназівця.
Знайдено тіло Юрія Грабовського, адвоката одного з російських спецназівців

Знайдено тіло Юрія Грабовського, адвоката одного з російських спецназівців 25.03.2016

Адвокат Юрій Грабовський, який захищав у суді російського військового Олександра Александрова, був знайдений убитим у Київській області.

Звільнення Савченко у Москві вимагатиме Штайнмаєр - DW Новини (21.03.2016) 21.03.2016

Берлін готовий надіслати лікарів до Савченко. Через що затягується справа Александрова і Єрофеєва. Історичний візит: з чим Обама приїхав на Кубу

Через що затягується справа Александрова і Єрофеєва (21.03.2016) 21.03.2016

Справа російських спецпризначенців ГРУ Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова виходить на фінішну пряму. Тим часом один з їхніх адвокатів зник. Іншому - надали охорону. У військовій прокуратурі історію зі зникненням назвали провокацією.