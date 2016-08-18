Юрій Грабовський

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Хоча зв'язок убивства адвоката Юрія Грабовського із справою Єрофеєва та Александрова ще не доведено, експерти вважають, що трагедію спробують політизувати і навіть використати під час торгів щодо обміну росіян на Надію Савченко.
Справа російських спецпризначенців ГРУ Євгена Єрофеєва і Олександра Александрова виходить на фінішну пряму. Тим часом один з їхніх адвокатів зник. Іншому - надали охорону. У військовій прокуратурі історію зі зникненням назвали провокацією.