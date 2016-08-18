Юрій Грабовський

Вбивство Грабовського може завадити обміну Савченко? (25.03.2016)

Хоча зв'язок убивства адвоката Юрія Грабовського із справою Єрофеєва та Александрова ще не доведено, експерти вважають, що трагедію спробують політизувати і навіть використати під час торгів щодо обміну росіян на Надію Савченко.