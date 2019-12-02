Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "крадіжку" газу (відео)

Юрій Вітренко: У нас немає такої традиції - виходити на телеекран і говорити: ми перекриваємо вентиль.

DW: У Росії є люди, які кажуть, що "Україна краде газ з труби".

- Україна ніколи не крала газ. Читаєш це - і голос Левітана стоїть у вухах.

Яка роль Німеччини?

- Німеччина повинна розуміти, що вона таким чином сприяє економічному придушенню України.

Це ринковий інструмент чи шантаж?

- "Газпром" повинен буде нам заплатити загалом 11,8 мільярдів доларів у рамках цих позовних вимог.

Дивіться ексклюзивному інтерв'ю DW з виконавчим директором "Нафтогазу" Юрєм Вітренком.