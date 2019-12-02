Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "крадіжку" газу (відео)

Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Юрій Вітренко: У нас немає такої традиції - виходити на телеекран і говорити: ми перекриваємо вентиль.
DW: У Росії є люди, які кажуть, що "Україна краде газ з труби".
- Україна ніколи не крала газ. Читаєш це - і голос Левітана стоїть у вухах.
Яка роль Німеччини?
- Німеччина повинна розуміти, що вона таким чином сприяє економічному придушенню України.
Це ринковий інструмент чи шантаж?
- "Газпром" повинен буде нам заплатити загалом 11,8 мільярдів доларів у рамках цих позовних вимог.
Дивіться ексклюзивному інтерв'ю DW з виконавчим директором "Нафтогазу" Юрєм Вітренком.
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