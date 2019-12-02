 Юрій Вітренко про борги ″Газпрому″ і ″крадіжку″ газу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.12.2019

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Політика й суспільство

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "крадіжку" газу (відео)

Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко (Imago/Ukrinform/P. Bagmut)

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко

Юрій Вітренко: У нас немає такої традиції - виходити на телеекран і говорити: ми перекриваємо вентиль.

DW: У Росії є люди, які кажуть, що "Україна краде газ з труби". 

- Україна ніколи не крала газ. Читаєш це - і голос Левітана стоїть у вухах. 

Яка роль Німеччини?

- Німеччина повинна розуміти, що вона таким чином сприяє економічному придушенню України.

Це ринковий інструмент чи шантаж?

- "Газпром" повинен буде нам заплатити загалом 11,8 мільярдів доларів у рамках цих позовних вимог. 

Дивіться ексклюзивному інтерв'ю DW з виконавчим директором "Нафтогазу" Юрєм Вітренком. 

 

 

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Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко (Imago/Ukrinform/P. Bagmut)

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