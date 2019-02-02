 Юрій Андрухович: Український відтінок сірого | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 05.02.2019

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Авторська колонка

Юрій Андрухович: Український відтінок сірого

"Сказати, що Україна в ситуації перечікування й невисовування щодо Венесуели зраджує свої ж цінності, перебільшенням не було б", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

Юрій Андрухович

Юрій Андрухович

У венесуельській столиці вдень плюс 27, і в цьому сенсі порівняння з Києвом та Майданом очевидно накульгує. Проте, здається, лише в цьому сенсі.

П'ять років тому ми в Києві так само протистояли узурпаторові. Друга половина січня і лютий так само принесли загострення, і протести так само набирали розмаху вже й поза столицею, фактично в усіх або майже всіх обласних центрах. Наймасовіше ми так само виходили протестувати по вихідних, і кожна неділя так само залишала враження, що ми от-от дотиснемо, й узурпатор, а за ним і вся його ненависна кліка, от-от щодуху дременуть із країни. Ми так само сподівалися розуміння й підтримки від Заходу. Нам так само аж ніяк не байдужа була опінія світу. Ми так само нічого доброго не очікували ні від Росії, ні від Північної Кореї чи Куби. Ба більше - від Росії ми очікували тільки злого. Наприклад, її силового втручання засобами якого-небудь "cпецназу". Що, зрештою, і здійснилося, але трохи пізніше - на зламі лютого й березня. У Венесуелі нині так само повно чуток про півтисячі закинутих на підтримку Мадуро "ваґнерівців".

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26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій, п'ять осіб були застрелені під час рейдів силовиків, а ще 11 - під час мародерства. (29.01.2019)

З Венесуели так само щось намагаються вивозити літаками. Нову владу - якщо революція переможе й вона стане владою в повному розумінні - так само намагаються лишити сам на сам із порожньою казною.

Вся надія революції так само на армію й поліцію, що почнуть переходити на її, революції, бік.

Ну й так далі - перелік усіх тих "так само" можна продовжувати, з чого неминуче користають російські пропагандисти, вкотре повторюючи, що всі "майдани" й "кольорові революції" йдуть за одним і тим самим сценарієм. 

Втім варто відзначити ще одну, тепер уже не погодно-кліматичну, а справді суттєву відмінність. У нашому випадку західна демократична спільнота на цьому етапі ще не готова була піти аж так далеко, як пішла нині у випадку з Венесуелою. Що Янукович узурпатор, було зрозуміло тільки нам, тим, які виходили на майдани. Президента  Ніколаса Мадуро натомість уже не вважають президентом не тільки найактивніші в цьому процесі США і Канада, а віднедавна - Європарламент, а також такі впливові гравці ЄС, як Німеччина, Франція, Іспанія і з ними Великобританія. Латинська Америка, передусім сусіди Венесуели, теж у цій групі, що надзвичайно важливо. Кількість демократій, які визнали тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, постійно зростає.

Проте країни, що його тимчасового президентства не визнали, а навпаки - виявляють підтримку (і деякі з них, як ми знаємо, не лише моральну) узурпаторові Мадуро, позиції своєї явно змінювати не збираються, а їхній набір говорить сам за себе. Що кидається в очі з нашої, української перспективи: у світовому промадурівському співтоваристві дуже важко побачити наших, України, друзів.

Натомість є на світі і треті країни - умовно сірого кольору. Це ті, що, м'яко кажучи, не визначилися. Або обмежились обачними закликами до діалогу. А якщо відвертіше - то вирішили перечекати і не висовуватися. Серед них Україна.

Саме тут пора згадати про ще одну подібність.

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Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

П'ять років тому нас в Україні так само дратували зважено-дипломатичні й, на нашу думку, занадто обтічні формулювання типу "виражаємо крайню стурбованість". Ми слушно відчували в них не лише нерішучість, але й лукавство. Нам було до болю мало "крайньої стурбованості" чи тих-таки закликів "обох сторін" до зваженості й діалогу. Ми вимагали щодо себе значно активнішої позиції. Не заспокійливих слів, а конструктивних дій. Наприклад, санкцій щодо януковицького режиму. Скільки разів повітря Майдану струшували драматично-гіркі фрази про те, що "нас кинули", що "Європа зраджує свої ж цінності", а "на Заході самі імпотенти"!

Ні, я не думаю, що венесуельським протестувальникам сьогодні є діло до України і що в Каракасі хтось уголос користується тезою саме про нашу імпотенцію. Але сказати, що Україна в цій ситуації перечікування й невисовування зраджує свої ж цінності, перебільшенням не було б.

Разом із тим венесуельська тема як така в Україні вже стала допоміжним інструментом у внутрішній політичній боротьбі, яка називається президентською кампанією, й кандидати зі своїми командами почали брати на озброєння аргументи про гіперінфляційний "ефект Мадуро" й загрозу "мадурівського шляху".

Для внутрішнього вжитку, отже, годиться. Назовні ж - будьмо обачні і зважені. Виражаймо стурбованість і про всяк випадок "закликаймо сторони до діалогу", бо ж де та Венесуела. Не наше ж мелеться!

І якщо це не суміш лицемірства із провінційністю, то як це назвати?  

Коли на уявній політичній мапі я бачу свою країну замальованою сірим кольором невизначеності, то мені починає здаватися, що все повернулося на круги своя. Країна, яка нібито прагне стати частиною Заходу і щодуху жонглює прозахідними риторичними блоками, не має права бути сірою. Тобто пасивною. Тим більше, якщо вона сама продовжує зазнавати агресії винятково у зв'язку зі своїм західним вибором і постійно формулює західному світу претензії в недостатній увазі та емпатії.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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