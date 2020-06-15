Юрченка взяли під арешт із заставою в три мільйони гривень

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 21 вересня, обрав депутату Верховної Ради Олександру Юрченку запобіжний захід у вигляді арешту і призначив заставу в три мільйони гривень. Його було взято під варту в залі суду, передає агенція "Українські новини". Як повідомлялось, Юрченку закидають одержання неправомірної вигоди.

Нардеп заявив про безпідставність висунутої підозри. "Жодного стосунку до того, що представлено в матеріалах досудового розслідування, я не маю, жодних коштів я не брав, нікого до надання мені будь-яких коштів я не підбурював і не вимагав", - сказав Юрченко. Він заявив, що кримінальне переслідування необхідне для "тиску на тих, хто хоче, щоб в Україні працювало законодавство, яке регулює відходи".

Сторона обвинувачення наполягала на більшій заставі

Прокурор наполягав на триманні Юрченка під вартою з альтернативою застави в 6,499 мільйона гривень, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що в аналізі ризиків необхідно враховувати, що злочин було скоєно з використанням службових повноважень, спільників, підозрюваний часто їздить за кордон.

Також прокурор відзначив ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, серед яких, зокрема, його підлеглі. Крім того, за словами представника обвинувачення, можуть бути використані зв'язки в держструктурах і правоохоронних органах.

САП повідомила про незареєстровану зброю у Юрченка

Своєю чергою представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання повідомив, що Юрченко може володіти незареєстрованою вогнепальною або травматичною зброєю. За його словами, в день вручення повідомлення про підозру біля будинку Юрченка було виявлено автомобіль Lexus 470, в салоні якого був пістолет і мобільний телефон.

При цьому співробітники Національного антикорупційного бюро не могли провести обшук в автомобілі і вилучити зазначені предмети, оскільки на той момент не мали дозволу суду. Після його отримання детективи НАБУ провели обшук в автомобілі, однак зброї і телефона вже не було. Разом з тим прокурор повідомив, що Юрченко не реєстрував право на носіння зброї.

Суд перейшов в закритий режим через медичні документи

Пізніше суд вирішив продовжити судове засідання в закритому режимі через неприпустимість розголошення медичних документів Юрченка. Він зупинив онлайн-трансляцію засідання і заборонив журналістам бути присутніми. Клопотання про закритий режим засідання оголосив адвокат Юрченка.

Справа Олександра Юрченка

13 вересня народний депутат Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка. За його словами, він взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів як хабар за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами. Наступного дня 14 вересня директор НАБУ Артем Ситник підтвердив, що в цій справі про хабарництво фігурують депутати парламенту.

15 вересня Вищий антикорупційний суд Києва заарештував підозрюваного в отриманні хабара помічника Олександра Юрченка з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень. 17 вересня Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу".