ЮНІСЕФ застерігає через стрімке зростання випадків кору, Україна - у лідерах

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) застерігає через стрімке зростання кількості зафіксованих випадків захворювання на кір у багатьох регіонах світу. Про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю, 1 березня, на сайті ЮНІСЕФ повідомленні організації.

Згідно з даними ЮНІСЕФ, який посилається на офіційну статистику, найвища захворюваність на кір у світі спостерігається в Україні. Тут лише з початку 2019 року кором захворіли 24 тисячі людей. А протягом 2018 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч випадків захворювання цим небезпечним недугом. Особливо загрозлива ситуація з кором спостерігається в Львівській області.

Друге місце в списку країн з найбільшою кількістю хворих посіли Філіппіни, чиє населення налічує понад 100 мільйонів людей. Упродовж 2018 року на Філіппінах нарахували 15,6 тисячі нових випадків захворювання на кір. З початку цього року в цій острівній державі зафіксовано понад 12,7 тисячі випадків кору, а також 203 смерті внаслідок хвороби.

На третьому місці - Бразилія, де 2018 року нарахували понад 10 тисяч випадків захворювання на кір. Висока кількість хворих спостерігаються також в охопленому війною Ємені. Далі йдуть Венесуела, Сербія, Мадагаскар, Судан та Таїланд. До першої десятки потрапила й така розвинена країна як Франція, де минулого року зафіксували близько двох тисяч випадків кору. Загалом за 2018 рік у 98 країнах світу було зареєстровано більше випадків захворювання на кір, ніж позаминулого року.

Натомість у Німеччині спостерігалася цілком протилежна тенденція: якщо 2017 року було зафіксовано 929 випадків кору, то 2018-го їхнє число скоротилося до 543, передає агенція новин dpa.

ЮНЕСКО рекомендує щеплення

Таку тенденцію у світі в ЮНІСЕФ називають "сигналом", наголошуючи на тому, що переважній кількості випадків захворювання можна було запобігти. "Ми маємо безпечну, ефективну та дешеву вакцину проти цієї вкрай заразливої хвороби, вакцину, яка упродовж останніх двох десятиліть рятувала майже мільйон життів щороку", - наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 2017 року в світі від кору померли 110 тисяч людей, більшість з яких - діти віком до п'яти років, нагадує агенція новин epd.

Дивитись відео 01:23 Поділитись Спалах кору: що треба знати? (14.02.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3DOtI Спалах кору: що треба знати? (14.02.2019)

Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині Ім'я дитини: традиційне чи незвичне? Вибір імені - мов вибір татуювання, тільки для іншої людини. Для деяких батьків ім'я малюка - спосіб підкреслити власну ідентичність, але з наслідками цього рішення житиме дитина. У будь-якому разі не варто критикувати вибір молодих батьків. До речі, найпопулярнішими дитячими іменами 2017 року в Німеччині були Марі та Максиміліан.

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Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині Одно- чи багаторазові підгузки Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові "памперси". Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині Кашка: домашня чи з супермаркету Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині Діти і гаджети Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині Діти й ласощі Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало "високих принципів" вони вже випробували й відкинули. Автор: Елізабет Ґренір, Аніта Грабська

