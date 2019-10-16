Юнкер у прощальній промові закликав "боротися з тупим націоналізмом"

Люксембурзький політик Жан-Клод Юнкер залишає посаду голови Єврокомісії, яку він обіймав останні п'ять років. У своїй прощальній промові в Європарламенті у вівторок, 22 жовтня, Юнкер зізнався, що залишає посаду "не засмученим, але й не надто щасливим". За його словами, він відчуває, що "чесно докладав зусиль" на посаді, цитує агентство новин dpa.

"Боріться всіма силами з тупим націоналізмом", - звернувся 64-річний політик до своїх наступників. Він закінчив свою промову словами: "Хай живе Європа!".

Офіційно каденція Юнкера завершується 1 листопада. Однак планується, що він продовжуватиме обіймати посаду голови Єврокомісії допоки його наступниця - екс-міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) - не зможе розпочати роботу.

Колишній глава уряду Люксембургу почав працювати на посаді голови Єврокомісії у 2014 році. За час його керівництва ЄС пережив боргову кризу Єврозони, кризу біженців та референдум про Brexit.

У прощальному виступі Юнкер відзначив і успіхи очолюваної ним Єврокомісії, серед яких і започаткована у 2014 році інвестиційна програма, відома як "план Юнкера". За словами єврочиновника, завдяки цій програмі було створено 1,1 мільйона робочих місць, а економіка в Європейському Союзі додатково зросла на 0,9 відсотка.

Жан-Клод Юнкер запам'ятається також своїм приязним та дещо неформальним ставленням до колег. Зокрема, камери не раз фіксували, як під час офіційних зустрічей голова Єврокомісії неодноразово поплескував своїх колег по щокам, брав за руки, цілував у лоб та обіймав.

Нагадаємо, новий склад Єврокомісії мав би запрацювати 1 листопада. Однак Європарламент відклав початок його роботи щонайменше на місяць Рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, запропоновані Урсулою фон дер Ляєн. Тепер наступниця Жана-Клода Юнкера має за цей час знайти нові кандидатури від цих трьох країн.

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