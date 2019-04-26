Юнкер підбив підсумки свого головування у Єврокомісії

Європейська Комісія за останні п'ять років досягла своєї головної мети, зокрема у сприянні економічному зростанню, створенні робочих місць та інвестицій. Про це під час спілкування із журналістами у вівторок, 7 травня, заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, що вже незабаром залишить свою посаду.

"Коли я презентував мою програму у 2014 році, я казав, що є три пріоритети: зайнятість, (економічне, - Ред.) зростання та інвестиції. І щодо цих трьох питань ми змогли знайти відповіді", - заявив Юнкер. За його словами, він "без упину" працював, аби виконати свої обіцянки.

Він також зазначив, що на початку роботи на чолі Єврокомісії стверджував, що "це був наш останній шанс показати європейцям, що їхній союз працює на них", і тепер вважає, що цього вдалося досягнути із "перемінним" результатом.

Юнкер нагадав, що з 2014 року безробіття у Єврозоні впало з 11,5 відсотка до 7,7 відсотка, в той час як економіка зростає сьомий рік поспіль з часів економічної кризи. Він також зазначив, що пишається тим, що Греції вдалося залишитися у Єврозоні попри економічні проблеми країни.

Однією з найголовніших своїх помилок на посаді голови Єврокомісії Юнкер вважає невтручання у кампанію щодо референдуму про так званий Brexit - вихід Великобританії зі складу ЄС. "Я зробив помилку, коли мовчав у важливий момент", - зазначив президент Єврокомісії.

Минулого тижня Юнкер презентував перелік з десяти найбільш важливих "незавершених справ", що включав реформу європейської системи надання притулку для біженців, осучаснення податкової системи та довгостроковий бюджет Євросоюзу.

Термін повноважень Юнкера спливає у жовтні цього року. А вибори до Європарламенту, які відбудуться цього місяця, призведуть до перезавантаження ключових європейських інституцій.

До того, як очолити Єврокомісію у 2014 році, Юнкер 18 років посідав посаду прем'єра Люксембургу, що було рекордом для демократично обраного лідера.