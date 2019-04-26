 Юнкер підбив підсумки свого головування у Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Юнкер підбив підсумки свого головування у Єврокомісії

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер впевнений, що йому вдалося посприяти економічному зростанню ЄС.

Жан-Клод Юнкер під час виступу у Брюсселі

Жан-Клод Юнкер під час виступу у Брюсселі

Європейська Комісія за останні п'ять років досягла своєї головної мети, зокрема у сприянні економічному зростанню, створенні робочих місць та інвестицій. Про це під час спілкування із журналістами у вівторок, 7 травня, заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, що вже незабаром залишить свою посаду.

"Коли я презентував мою програму у 2014 році, я казав, що є три пріоритети: зайнятість, (економічне, - Ред.) зростання та інвестиції. І щодо цих трьох питань ми змогли знайти відповіді", - заявив Юнкер. За його словами, він "без упину" працював, аби виконати свої обіцянки.

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Він також зазначив, що на початку роботи на чолі Єврокомісії стверджував, що "це був наш останній шанс показати європейцям, що їхній союз працює на них", і тепер вважає, що цього вдалося досягнути із "перемінним" результатом.

Юнкер нагадав, що з 2014 року безробіття у Єврозоні впало з 11,5 відсотка до 7,7 відсотка, в той час як економіка зростає сьомий рік поспіль з часів економічної кризи. Він також зазначив, що пишається тим, що Греції вдалося залишитися у Єврозоні попри економічні проблеми країни.

Однією з найголовніших своїх помилок на посаді голови Єврокомісії Юнкер вважає невтручання у кампанію щодо референдуму про так званий Brexit - вихід Великобританії зі складу ЄС. "Я зробив помилку, коли мовчав у важливий момент", - зазначив президент Єврокомісії.

Минулого тижня Юнкер презентував перелік з десяти найбільш важливих "незавершених справ", що включав реформу європейської системи надання притулку для біженців, осучаснення податкової системи та довгостроковий бюджет Євросоюзу.

Термін повноважень Юнкера спливає у жовтні цього року. А вибори до Європарламенту, які відбудуться цього місяця, призведуть до перезавантаження ключових європейських інституцій.

До того, як очолити Єврокомісію у 2014 році, Юнкер 18 років посідав посаду прем'єра Люксембургу, що було рекордом для демократично обраного лідера.

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