 Юнкер все ще вірить у полюбовне розлучення Брюсселя з Лондоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

Юнкер все ще вірить у полюбовне розлучення Брюсселя з Лондоном

Голова Єврокомісії вірить, що домовленість між ЄС та Великобританією ще "може бути досягнута", але перегляд нинішньої угоди Жан-Клод Юнкер відкидає. Також Брюссель відмовляється шукати альтернативу механізму backstop.

Жан-Клод Юнкер

Юнкер оптимістично налаштований щодо угоди з Лондоном, але радить готуватися до найгіршого

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що попри останній розвиток подій навколо Brexit у Великобританії Брюсселю все ще вдасться полюбовно розійтися з Лондоном. "Я від природи оптиміст", - заявив Юнкер у середу, 30 січня, під час виступу в Європарламенті. "А тому я виходжу з того, що домовленість з Великобританією може бути досягнута і буде досягнута", - додав голова Єврокомісії, цитує агентство dpa.

Водночас Юнкер наголосив на позиції Брюсселя, що вироблену з Лондоном угоду ЄС не переглядатиме. Це, за його словами, єдино можлива та найкраща угода.  Утім голова Єврокомісії зазначив, що вчорашнє голосування в британському парламенті стосовно додаткових переговорів із Брюсселем підвищує "ризик невпорядкованого виходу". "Ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію - і до найгіршого", - застеріг Юнкер.

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Виступаючи в парламенті незадовго до голосування щодо угоди про Brexit, Тереза Мей заявила, що прагне внести до угоди "значні" зміни. Прем'єрка також закликала депутатів продемонструвати ЄС, чого вони хочуть. (29.01.2019)

Під час голосування з так званого плану "Б" щодо Brexit Палата громад британського парламенту підтримала заклик до уряду запобігти "жорсткому" виходу з ЄС та замінити режим backstop іншими домовленостями. (29.01.2019)

Головний переговірник від ЄС Мішель Барньє підтвердив, що пункт про відкритий кордон між Ірландією та Північною Ірландією (так званий backstop), який критикують у Лондоні, не може бути виключений з угоди. За його словами, цей механізм пропонує прагматичне рішення в особливій ситуації. Коментуючи вимоги британського парламенту щодо альтернативного варіанту, Барньє зазначив:  "Чесно кажучи, сьогодні ніхто від обох сторін не знає, яким має бути альтернативне врегулювання. Ми потребуємо backstop у тому вигляді, в якому він є".

Нагадаємо, напередодні Палата громад британського парламенту ухвалила звернення до уряду із закликом унеможливити так званий "жорсткий" Brexit, тобто вихід Великобританії з Євросоюзу без відповідної угоди. Також британські парламентарі підтримали поправку, якою уряду пропонується поновити переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" режим backstop.

Backstop - це механізм, на якому наполіг Євросоюз, щоб уникнути відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британської провінцією Північна Ірландія після Brexit.

У середу, 30 січня. речник президента Європейської Ради Дональда Туска заявив, що Європейський Союз відхиляє запропоновані британським парламентом нові переговори про зміни до угоди щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.

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