Юнкер все ще вірить у полюбовне розлучення Брюсселя з Лондоном

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що попри останній розвиток подій навколо Brexit у Великобританії Брюсселю все ще вдасться полюбовно розійтися з Лондоном. "Я від природи оптиміст", - заявив Юнкер у середу, 30 січня, під час виступу в Європарламенті. "А тому я виходжу з того, що домовленість з Великобританією може бути досягнута і буде досягнута", - додав голова Єврокомісії, цитує агентство dpa.

Водночас Юнкер наголосив на позиції Брюсселя, що вироблену з Лондоном угоду ЄС не переглядатиме. Це, за його словами, єдино можлива та найкраща угода. Утім голова Єврокомісії зазначив, що вчорашнє голосування в британському парламенті стосовно додаткових переговорів із Брюсселем підвищує "ризик невпорядкованого виходу". "Ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію - і до найгіршого", - застеріг Юнкер.

Головний переговірник від ЄС Мішель Барньє підтвердив, що пункт про відкритий кордон між Ірландією та Північною Ірландією (так званий backstop), який критикують у Лондоні, не може бути виключений з угоди. За його словами, цей механізм пропонує прагматичне рішення в особливій ситуації. Коментуючи вимоги британського парламенту щодо альтернативного варіанту, Барньє зазначив: "Чесно кажучи, сьогодні ніхто від обох сторін не знає, яким має бути альтернативне врегулювання. Ми потребуємо backstop у тому вигляді, в якому він є".

Нагадаємо, напередодні Палата громад британського парламенту ухвалила звернення до уряду із закликом унеможливити так званий "жорсткий" Brexit, тобто вихід Великобританії з Євросоюзу без відповідної угоди. Також британські парламентарі підтримали поправку, якою уряду пропонується поновити переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" режим backstop.

Backstop - це механізм, на якому наполіг Євросоюз, щоб уникнути відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британської провінцією Північна Ірландія після Brexit.

У середу, 30 січня. речник президента Європейської Ради Дональда Туска заявив, що Європейський Союз відхиляє запропоновані британським парламентом нові переговори про зміни до угоди щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.