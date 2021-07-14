ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці

У ЮНЕСКО у четвер, 22 липня, ухвалили рішення не включати Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці.
Комітет Світової спадщини, під час засідання в китайському Фучжоу зазначив, що відповідне рішення ухвалено завдяки запровадженій Італією забороні круїзним лайнерам заходити в центр Венеційської лагуни. Заборона стосується кораблів завдовжки понад 180 метрів або заввишки понад 35 метрів.
Члени комітету додали, що італійська влада має до 1 грудня 2022 року надати доповідь щодо заходів, яких вживає для захисту екосистеми та історичної спадщини міста.
Міністр культури Італії Даріо Франческіні, у свою чергу, коментуючи рішення ЮНЕСКО, заявив, що вдалося "досягти першого важливого результату". "Світова увага до Венеції має залишатися на високому рівні, і обов'язок кожного - працювати для захисту лагуни", - сказав він.
У червні в ЮНЕСКО рекомендували включити Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці. Зазначалося, що пропозиція про внесення Венеції була пов'язана з наслідками масового туризму та з прибуттям великих круїзних лайнерів у мало пристосовану для них лагуну. Венеція з 1987 року належить до Світової спадщини ЮНЕСКО.
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Автор: Валерій Сааков