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Юлі Гюнкен
Пропустити розділ Юлі Гюнкен : інші публікації
Юлі Гюнкен : інші публікації
Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)
Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)
Рейтинг найдорожчих для життя міст світу від тижневика The Economist - у фотодобірці DW.
Суспільство
07.12.2021
7 грудня 2021 р.
Найдорожчі міста світу
Найдорожчі міста світу
Рейтинг найдорожчих для життя міст світу від тижневика The Economist - у фотодобірці DW.
Економіка
07.12.2021
7 грудня 2021 р.
10 фото
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