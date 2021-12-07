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Юлі Гюнкен

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Юлі Гюнкен : інші публікації

Singapur | Gardens by the Bay | Touristenattraktion

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Рейтинг найдорожчих для життя міст світу від тижневика The Economist - у фотодобірці DW.
Суспільство
7 грудня 2021 р.
Тель-Авів

Найдорожчі міста світу

Найдорожчі міста світу

Рейтинг найдорожчих для життя міст світу від тижневика The Economist - у фотодобірці DW.
Економіка
7 грудня 2021 р.
10 фото
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