Юлія Тимошенко не оскаржуватиме результати виборів

Кандидатка на посаду президента України, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що нинішній глава держави Петро Порошенко пройшов до другого туру президентських виборів нечесно. Водночас Тимошенко заявила, що не оскаржуватиме в суді результати голосування.

"Вибори (були) Порошенком сфальсифіковані, він не мав бути в другому турі, він туди прорвався нечесним шляхом. Наразі, я знаю, перед вами стоїть запитання, чи підемо ми як команда до суду оскаржувати ці результати. Можу одразу сказати, що ми не підемо до суду", - заявила Тимошенко на прес-конференції у Києві у вівторок, 2 квітня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами політикині, таке рішення вона і її команда ухвалили, бо не вірять, що можна добитися справедливості в українських судах. Тимошенко вважає, що нинішній президент "приватизував судову систему", і вона не ухвалить справедливого рішення щодо фальсифікацій на виборах, які були.

Тимошенко не підтримає ані Зеленського, ані Порошенка

На думку Тимошенко, жоден із кандидатів, котрі пройшли до другого туру президентських виборів за підсумками голосування 31 березня, не спроможний вирішити проблеми, з якими сьогодні стикається Україна. І тому вона не підтримуватиме ані Зеленського, ані Порошенка.

"Країна нині перебуває в такому кризовому стані, у війні, в економічній руїні, в крайній бідності, в руйнуванні інститутів управління країною - виклики перед Україною дуже великі. Біда в Україні дуже велика. І я вважаю, що жоден із кандидатів, який за рішенням ЦВК перебуває у другому турі, не впорається з цими викликами й не припинить ні війну, ні біду", - заявила Тимошенко.

Ставка на вибори у Раду

Водночас лідерка партії ВО "Батьківщина" сподівається на успіх на виборах до Верховної Ради України восени цього року. "Ми об'єднуємо зусилля, готуємо всі наші кроки та дії. І ми робимо ставку на те, що на парламентських виборах ми все-таки зможемо довести нашу справу до логічного завершення", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, що на виборах президента України, за підсумками обробки 99 відсотків протоколів, за лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,39 відсотка виборців, вона посідає третє місце, поступаючись коміку Володимиру Зеленському та нинішньому главі держави Петру Порошенку.

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