Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ЮКОС

ЮКОС - колишній російський нафтовий концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЮКОС".

Російська компанія ЮКОС була одним з найбільших у світі недержавних концернів, які спеціалізуються на видобутку нафти. Після затримання в Росії в 2003 році засновника компанії Михайла Ходорковського концерн опинився в скрутному фінансовому становищі. 1 серпня 2006 року ЮКОС було оголошено банкрутом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі ЮКОСу

Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі "ЮКОСу" 05.11.2021

Росія здобула проміжну перемогу у судовій суперечці щодо багатомільярдної компенсації колишнім акціонерам "ЮКОСу".

Ексакціонери ЮКОСу виграли апеляцію щодо стягнення 50 мільярдів доларів з РФ

Ексакціонери "ЮКОСу" виграли апеляцію щодо стягнення 50 мільярдів доларів з РФ 18.02.2020

Апеляційний суд Гааги задовольнив скаргу ексакціонерів компанії "ЮКОС" на скасування рішення про виплату їм 50 мільярдів доларів владою Росії. Мін'юст Росії запевнив, що оскаржить це рішення.
ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС

ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС 14.01.2020

Суд у Страсбурзі дійшов висновку, що права Ходорковського і Лебедєва порушені. Утім, він відмовився визнати, що ця справа є політично мотивованою.
Ходорковський: Путін себе вичерпав

Ходорковський: Путін себе вичерпав 07.02.2017

Коли піде Путін - не має особливого значення, вважає засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський. В інтерв'ю DW він констатував, що ситуація в РФ лише погіршується.
КС Росії дозволив не виконувати рішення ЄСПЛ щодо ЮКОСа

КС Росії дозволив не виконувати рішення ЄСПЛ щодо ЮКОСа 19.01.2017

Конституційний суд РФ вважає, що виплата компенсації акціонерам ЮКОСа стала б порушенням Конституції РФ. Рада Європи стурбована рішенням російського суду.
Ходорковський заявив про намір повернутись до Росії

Ходорковський заявив про намір повернутись до Росії 04.06.2016

Основним своїм завданням Ходорковський вважає формування політичної команди, яка зможе провести реформи в перехідний період, а потім - "перші чесні вибори".
Екс-акціонери ЮКОСу оскаржать скасування стягнення з РФ 50 мільярдів доларів

Екс-акціонери "ЮКОСу" оскаржать скасування стягнення з РФ 50 мільярдів доларів 20.04.2016

Суд у Гаазі постановив, що Росія більше не має сплачувати екс-акціонерам "ЮКОСу" 50 мільярдів доларів. Адвокати компанії обіцяють оскражити це рішення.
ЗМІ: Російське бюро Інтерполу оголосило Ходорковського у міжнародний розшук

ЗМІ: Російське бюро Інтерполу оголосило Ходорковського у міжнародний розшук 11.02.2016

Колишнього главу концерна ЮКОС Михайла Ходорковського російське бюро Інтерполу оголосило в міжнародний розшук. Йдеться про вбивство мера Нефтеюганська Володимира Пєтухова.
Ходорковського в Росії заочно арештували та оголосили в міжнародний розшук

Ходорковського в Росії заочно арештували та оголосили в міжнародний розшук 23.12.2015

Російський суд у середу ухвалив рішення про заочний арешт та оголошення в міжнародний розшук екс-голови нафтового концерну ЮКОС Михайла Ходорковського. Його підозрюють у замаху на вбивство.
У активістів Відкритої Росії Ходорковського проводять обшуки

У активістів "Відкритої Росії" Ходорковського проводять обшуки 22.12.2015

Слідчі шукають документи, пов'язані з компанією "ЮКОС", що належала засновнику "Відкритої Росії" Михайлу Ходорковському.

DW Новини за 100 секунд (22.12.2015) 22.12.2015

Безрезультатні переговори між Україною, Росією та ЄС у Брюсселі. Успішне приземлення багаторазової ракети Falcon-9. Перегони Санта Клаусів у Перу.
Росія виконуватиме рішення ЄСПЛ факультативно: що це означає

Росія виконуватиме рішення ЄСПЛ факультативно: що це означає 16.12.2015

Росія остаточно узаконила право не виконувати рішень Європейського суду з прав людини. DW переконалась, що рішення матиме, вочевидь, наслідки і для України.
Речниця: Справу проти Ходорковського сфабриковано

Речниця: Справу проти Ходорковського сфабриковано 08.12.2015

Представниця Михайла Ходорковського заявила DW, що нова справа проти екс-глави ЮКОСа стала реакцією на публікацію "Відкритої Росії", в якій йдеться про голову СК РФ Олександра Бастрикіна.

Ходорковський в інтерв'ю DW: Путін іде до православного ІДІЛа 23.11.2015

В інтерв’ю DW екс-глава ЮКОСа Михайло Ходорковський розповів, який механізм ухвалення рішень в Кремлі, чим займається особисто Путін та навіщо йому Кадиров.

DW Новини за 100 секунд (13.11.2015) 13.11.2015

Україна припинила імпорт електроенергії з РФ. 40 загиблих в результаті теракту Ісламської Держави у Бейруті. У М'янмі перемогла опозиція.
Ходорковський: Працювати в Україні я не можу

Ходорковський: Працювати в Україні я не можу 29.07.2015

В інтерв’ю "Дождю" Михайло Ходорковський заявив, що бажає Україні "успіхів, щоб вона показала гідний приклад Росії". Він також сказав, що ніколи не буде "закликати карати" РФ.
Інші статті