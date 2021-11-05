ЮКОС - колишній російський нафтовий концерн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЮКОС".

Російська компанія ЮКОС була одним з найбільших у світі недержавних концернів, які спеціалізуються на видобутку нафти. Після затримання в Росії в 2003 році засновника компанії Михайла Ходорковського концерн опинився в скрутному фінансовому становищі. 1 серпня 2006 року ЮКОС було оголошено банкрутом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.