Що чекає на "справи Майдану" після реформ у ГПУ

"Сергій Горбатюк прийом більше не веде", - різко відповідає охорона будівлі головного слідчого управління Генпрокуратури на вулиці Борисоглібській у Києві на спробу кореспондента DW потрапити на інтерв’ю. Сам "головний майданівський слідчий" у цей час повертається з офісу нового генпрокурора - там йому вручили копію наказу про звільнення, який днем раніше підписав Руслан Рябошапка. "Цей наказ незаконний: мене звільняють як прокурора, хоча насправді я слідчий. Буду оскаржувати", - розповідає він DW на порозі власного офісу.

"Незручний керівник"

Сергій Горбатюк - незмінний керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, який мав займатися злочинами вчиненими під час Євромайдану, а також справами високопосадовців часів експрезидента Віктора Януковича. Слідчий неодноразово критикував керівництво держави, зокрема генпрокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка за перепони в розслідуванні і небажання встановити істину щодо багатьох гучних епізодів останніх років. Впродовж останніх п’яти років справи з управління спецрозслідуваннь неодноразово передавали іншим слідчим органам - до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) чи військової прокуратури.

Сергій Горбатюк (архівне фото)

Керівництво ГПУ було незадоволено роботою Горбатюка - його критикували за відсутність реальних вироків у справах Євромайдану і навіть заводили дисциплінарну справу. Але до звільнення не доходило.

Цього разу офіційна причина звільнення - реформа ГПУ та незгода керівника управління з правилами переатестації, яка чекає на всіх прокурорів. Сам Горбатюк раніше пояснював DW, що він та частина його підлеглих категорично незгодні з пунктом, який передбачає врахування анонімних скарг під час оцінки роботи працівників прокуратури.

Спецуправління без розслідувань

Тепер же п’ятирічна історія управління спецрозслідуваннь добігає кінця. З 20 листопада цього року прокуратура має втратити всі функції слідства - це передбачає ухвалений ще 2012 року Кримінально-процесуальний кодекс. "Дедлайн" для слідчих ГПУ неодноразово переносили, зокрема і через роботу управління Горбатюка, яке не хотіло позбуватися нерозслідуваних справ.

Цього разу слідство всередині ГПУ ліквідовується остаточно, переконує генпрокурор Рябошапка. Ще у вересні він наголосив, що всі справи будуть передані іншим слідчим органам, в тому числі і "справи Майдану".

"Економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича будуть скеровані до НАБУ. Провадження, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до Державного бюро розслідувань (ДБР)",- повідомила у п’ятницю, 25 жовтня, пресслужба ГПУ.

Саме ж управління спецрозслідувань усередині ГПУ буде переформатовано і отримає дещо незграбну назву - "Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках". У ньому, як повідомляє пресслужба ГПУ, залишаться працювати переатестовані прокурори. Вони ж представлятимуть обвинувачення у цих справах в суді. Слідчим же, за словами Рябошапки, запропонують перевестись до ДБР.

Попереду аудит справ

Сергій Горбатюк, переконує DW, що подібні пропозиції його підлеглим досі не надходили, тому половина слідчих управління за останні два місяці просто звільнилась."Це все лише балачки. Слідчі хочуть якихось гарантій забезпечення безперервності розслідування, можливості роботи старою командою із власним керівником, бо до ДБР довіри нема", - говорить звільнений слідчий. "Якщо говорити загалом про нашу всю роботу, то за цей час у справах Майдану повідомлено про підозру 448 особам, направлено до суду 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків", - звітує Горбатюк перед журналістамами.

Він продовжує стверджувати, що за весь час роботи на управління намагались тиснути, адже воно розслідувало справи щодо найвищих посадовців України.

У ГПУ, у свою чергу, обіцяють провести повний аудит справ, якими займалось до цього часу управління спецрозслідувань.