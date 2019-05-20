Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (відео)

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.
Розпустити Верховну Раду, припинити війну на Донбасі, оновлення політичної системи, перезапуск антикорупційних органів та проведення реальної суддівської реформи - це лише деякі з амбітних планів новообраного президента України. Володимир Зеленський заявляє, що готовий до непопулярних кроків та падіння своєї популярності. Проте чи вдасться йому задумане?
За три дні до інавгурації Зеленського парламентська коаліція в Раді припинила існування. Україна, схоже, входить в період протистояння новообраного президента і старого парламенту, вважає Сергій Руденко. (17.05.2019)
Чого очікуються від новообраного президента України європейські партнери і як ЄС має реагувати на російську паспортизацію Донбасу, в інтерв'ю DW розповів президент європейських лібералів Ганс ван Баален. (08.05.2019)
Фірми із ФРН позитивно оцінюють реформи, розпочаті в Україні президентом Порошенком. Але від його наступника, як з'ясував кореспондент DW, вони очікують не тільки їхнього продовження. (03.05.2019)
Господар Кремля може повторити помилку Порошенка - втягуючись в затяжне протистояння з коміком Зеленським, Путін сам може стати смішним, вважає журналіст Сергій Руденко. (03.05.2019)