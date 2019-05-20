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Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (відео)

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.

Як швидко впадуть рейтинги Володимира Зеленського на посаді президента України?

Розпустити Верховну Раду, припинити війну на Донбасі, оновлення політичної системи, перезапуск антикорупційних органів та проведення реальної суддівської реформи - це лише деякі з амбітних планів новообраного президента України. Володимир Зеленський заявляє, що готовий до непопулярних кроків та падіння своєї популярності. Проте чи вдасться йому задумане?

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