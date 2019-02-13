 Що треба знати про урядову кризу в Іспанії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Що треба знати про урядову кризу в Іспанії

Іспанський парламент відхилив проект бюджету уряду. І справа не лише в грошах. Ідеться про майбутнє уряду Іспанії, нові вибори та питання незалежності Каталонії.

Учасник демонстрації за незалежність Каталонії (фото з архіву)

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес обіймає свою посаду ще зовсім не довго. Тим, що він узагалі її отримав, політик завдячує помилкам, допущеним попереднім урядом. Адже за результатами останніх парламентських виборів його політична сила - Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) - узагалі-то була серед тих, хто зазнав поразки. Нині ж Іспанія знову опинилася на порозі урядової кризи. Її причини й передумови - в матеріалі DW.

Меншість взяла владу в свої руки

У червні 2018 року главі уряду Іспанії висловили вотум недовіри - подібне сталося вперше в сорокарічній історії демократичної Іспанії. Тодішній консервативний прем'єр-міністр Маріано Рахой мусив піти з посади. Пропозицію соціалістичної ІСРП підтримали 180 із 350 депутатів іспанського парламенту. Уряд очолив лідер цієї політичної сили Санчес.

Зміна влади у червні 2018 року: після висловленого вотуму недовіри Маріано Рахой (ліворуч) вітає майбутнього прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

Зміна влади у червні 2018 року: після висловленого вотуму недовіри Маріано Рахой (ліворуч) вітає майбутнього прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

Соціалісти запропонували провести вотум недовіри у відповідь на рішення суду в корупційному скандалі довкола партії Рахоя. Суд зобов'язав Народну партію Рахоя виплатити штаф сумою 245 тисяч євро. Численні колишні високопосадові функціонери партії отримали подекуди тривалі тюремні терміни.

Окрім соціалістів за вотум недовіри Рахою проголосували також представники лівопопулістської партії "Подемос" та численних регіональних партій - у тому числі й каталонських та баскських. Саме за підтримки цих партій Санчес керував урядом меншості. Адже його політична сила не має навіть чверті місць у парламенті. Уряд меншості пропрацював донині вісім місяців. Голосування щодо бюджету на 2019 рік мало стати першим великим випробуванням для Санчеса - і тепер саме каталонські депутати можуть призвести до його краху.

Боротьба за незалежність Каталонії: віднайти слова

У 2017 році каталонські сепаратисти провели референдум про незалежність регіону. Центральний уряд у Мадриді оголосив плебісцит незаконним та розпустив парламент і уряд Каталонії, запровадивши пряме управління регіоном. Діалог двох таборів здавався неможливим. Лише після зміни у вищих ешелонах влади тон між Мадридом і сепаратистами у Каталонії змінився. У липні 2018 року Педро Санчес прийняв каталонського регіонального президента Кіма Торру в урядовому палаці в Мадриді. Оголошена мета: зближення обох сторін. Це була перша подібна зустріч за останні два роки.

Дивитись відео 01:15
Now live
01:15 хв

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди

Політики домовилися відродити двосторонню комісію, яка не збиралася з 2011 року. Після зустрічі Торра заявляв про початок нового етапу. "Ми говорили про все. І це перший раз за тривалий час, коли можна говорити про все", - зазначив він. "Політична криза потребує політичного розв'язання", - написав Педро Санчес за результатами зустрічі у Twitter - іспанською і каталонською.

Сепаратисти визначать долю уряду

Однак нині сепаратистам у Каталонії обіцянок Санчеса вже не достатньо. Вони вимагають права на самовизначення. Багато з них у достроковій перспективі все ще прагнуть до державної незалежності. Під час голосування за бюджет вони дали вихід своєму гніву і таким чином долучилися до краху уряду Санчеса.

Як зазначають в урядових колах, прем'єр-міністр рахувався з таким розвитком подій. За цими даними, Санчес збирається призначити нові вибори. Дати проведення голосування, яка узагалі-то мало би відбутися лише у 2020 році, ще не оголошено, однак, як повідомляють джерела в уряді, Санчес націлився на 14 квітня.

DW.COM

Близько 45 тисяч іспанців вийшли на акцію протесту в Мадрині проти прем'єра країни Педро Санчеса. Активісти переконані, що очільник уряду занадто м'яко поводиться з каталонськими сепаратистами. (10.02.2019)

Каталонія проголосила незалежність. Уряд у Мадриді зробив крок у відповідь - так званим "ядерним варіантом" статті 155. Настав час ЄС вигадати щось більше за теплі слова, переконаний Габріель Гонсалес. (28.10.2017)

Проведення нових виборів зараз не надто вигідне для соціалістів. За даними останніх опитувань, ІСРП та їхні союзники і нині не отримають більшості в іспанському парламенті. Натомість колишня коаліція консервативної Народної партії за участі лібералів та ультраправих могла би сформувати більшість.

Куди прямує Іспанія?

Іспанія перебуває в напруженій ситуації. Незадоволення зростає і серед населення країни. На вихідних у Мадриді близько 45 тисяч людей вийшли на акцію протесту проти уряду. Багато громадян незадоволені тим, що Санчес попри свої обіцянки після вступу на посаду не поспішав призначати нові вибори. "Санчес обманув нас і сказав, що вибори будуть проведені, але цього до сьогодні не сталося. Зараз він дослухається до нас", - заявив глава ліберальної партії Ciudadanos Альберт Рівера під час останнього мітингу.

Питання Каталонії також ще далеко не вирішене. Суд над 12 провідними представниками руху за незалежність регіону триває. Дев'ятьом з них загрожують тривалі терміни ув'язнення за звинуваченнями у "заколоті" та розтраті державних коштів. 

У якому напрямку розвиватиметься ситуація в Іспанії - не зрозуміло. Хто б не став на чолі країни, йому належатиме подолати глибокий розкол між різними політичними таборами всередині країни. Щонайменше у випадку з упевненим у своїх цілях рухом за незалежність Каталонії це буде непросто.

Дивитись відео 01:27
Now live
01:27 хв

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди  

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)  

Також за темою

Spanien Barcelona Demonstration nach Kabinettssitzung der Zentralregierung

Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей 22.12.2018

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Барселони на знак протесту проти проведення у місті виїзного засідання іспанського уряду. Під час акції постраждали понад 60 людей, 13 були затримані.

Spanien Protest gegen Parlamentssitzung in Barcelona

Приїзд прем'єра Іспанії до Барселони спричинив вуличні заворушення 21.12.2018

Рішення прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса провести виїзне засідання іспанського уряду в Барселоні призвело до заворушень. Прихильники незалежності Каталонії блокували вулиці та встрявали в сутички з поліцією.

Spanien - Pro-Unabhängigkeitsdemonstration für Katalonien

Спроба номер 2: чому каталонці знову вимагають незалежності 14.09.2018

У Каталонії після політичного затишшя знову піднялась хвиля боротьби за незалежність - в Барселоні відбулась маніфестація її прихильників. Чим це спричинено, розбиралась DW.

Реклама

Докладно

Учасник демонстрації за незалежність Каталонії (фото з архіву)

Урядова криза в Іспанії: головні факти

Іспанський парламент відхилив проект бюджету уряду. Йдеться про більше, ніж гроші. Що відбувається в Іспанії? 

Лайнер A380 авіакомпанії Emirates

Airbus оголосив про припинення виробництва літаків A380

Авіабудівний концерн Airbus оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирськилітаків A380. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  