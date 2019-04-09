Що треба знати про нові правила отримання водійських прав

Отримати посвідчення водія в Україні може стати складніше. Запроваджені урядом нововведеня мають на меті посилити контроль над підготовкою водіїв. Що саме зміниться і як отримують права в Німеччині - в огляді DW.
Камери на іспитах з отримання водійських прав, нові терміни дії свідоцтв про закінчення автошколи та фіксація кожного заняття у спеціальному журналі - вже за півроку усе це має стати в Україні реальністю. Завдяки цим змінам, схваленим Кабінетом міністрів минулого тижня, в уряді сподіваються посилити контроль над видачею посвідчень водія.
Іспит на відео
Саме відеофіксація іспиту на водійські права обіцяє стати чи не найголовнішим нововведенням. Як зауважують у Головному сервісному центрі міністерства внутрішніх справ України, відеозйомку тесту з теорії вже проводять у нових сервісних центрах МВС. Проте відтепер дії учня та екзаменатора фіксуватимуться на відео і під час практичного іспиту. Для цього у кожному екзаменаційному авто мають встановити спеціальне обладнання.
Також за новими правилами випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в училищах, не муситимуть проходити повторний курс в автошколі. До іспитів їх допускатимуть і так.
Водночас, згідно із нововведеннями, не можна буде складати теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний - в іншому.
Контроль відвідуваності
Стосуватимуться нововведення не лише іспитів, але й навчання. Зокрема, викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також авто, на якому вони проходили, до спеціального електронного журналу. Доступ до нього матиме не лише автошкола, але і територіальні органи надання сервісних послуг МВС. Це, на думку урядовців, має допомогти контролювати навчальний процес у кожній окремо взятій автошколі, а також навчання кожного конкретного слухача.
Зміниться і термін дії свідоцтва про закінчення автошколи - воно видаватиметься лише на два роки. Наразі документ чинний 10 років, і протягом цього часу водій міг прийти на іспит у сервісному центрі. Проте із набуттям чинності нових правил водіям-початківцям доведеться поквапитися.
А як в Німеччині?
До того, як сісти за кермо з інструктором, майбутні водії в Німеччині мають прослухати теоретичний курс і скласти іспит на знання правил дорожнього руху. Загалом в системі - близько тисячі питань, зокрема, щодо їзди на автобані, велосипедистів, а також на тему екології. На іспит виносяться 30 питань, кожне з яких оцінюється у певну кількість балів. Щоб скласти тест, можна зробити помилок не більше, ніж на 10 балів. Враховуючи те, що деякі питання оцінюються у п'ять балів, іспит можна провалити вже не відповівши на два з них.
Під час практичних занять учень має взяти кілька уроків за різних погодних умов, у темну пору доби, а також освоїти водіння на автобані. Цікаво, що це може бути і 10, і 20, і більше годин водіння. Тут усе залежить саме від інструктора, адже саме він вирішує, скільки годин має наїздити учень і коли відправляти його на практичний іспит.
Допомогти на іспиті інструктор навряд чи зможе, хоч він, як і під час навчання, сидить поруч із учнем. Авто може бути те саме, на якому проходило навчання. Але воно оснащене спеціальним обладнанням, яке сигналізує, щойно він торкнеться педалей. Загалом тест триває близько 40 хвилин. Протягом цього часу в машині можуть розмовляти, давати якісь вказівки, але попри таку зовнішню невимушеність екзаменатор у водінні учня контролює усе до дрібниць. Щоб отримати права, він має продемонструвати першокласну їзду містом, на автобані і житловій зоні, а також правильно припаркуватися. Водійські права виготовляють заздалегідь, тому їх можуть видати просто в день іспиту.
Не з першого разу
Теоретично майбутні німецькі водії зацікавлені скласти цей іспіт з першого разу. Адже отримання прав у ФРН в середньому коштує 2 тисячі євро, і це за умови, що тести складені з першої спроби. Інакше доводиться платити за додаткові уроки, повторний іспит тощо. Проте на практиці кількість тих, хто не склав іспит з водіння з першого разу, у Німеччині стає дедалі більше. За даними Федерального відомства автодорожного транспорту, у 2017 році теоретичну частину провалили 39 відсотків водіїв-початківців, а практичну - 32 відсотки водіїв.
Інструктори запевняють: складнішим іспит не став і спеціально водіїв ніхто не "валить". Водночас експерти такі цифри пояснюють тим, що рух став набагато інтенсивнішим і учням автошкіл треба більше часу на підготовку, тоді як інструктори потребують підвищення кваліфікації.