 Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні

Отримати посвідчення водія в Україні може стати складніше. Запроваджені урядом нововведеня мають на меті посилити контроль над підготовкою водіїв. Що саме зміниться і як отримують права в Німеччині - в огляді DW.

В Україні хочуть посилити контроль над підготовкою водіїв та видачею їм прав

В Україні хочуть посилити контроль над підготовкою водіїв та видачею їм прав

Камери на іспитах з отримання водійських прав, нові терміни дії свідоцтв про закінчення автошколи та фіксація кожного заняття у спеціальному журналі - вже за півроку усе це має стати в Україні реальністю. Завдяки цим змінам, схваленим Кабінетом міністрів минулого тижня, в уряді сподіваються посилити контроль над видачею посвідчень водія. 

Іспит на відео

Саме відеофіксація іспиту на водійські права обіцяє стати чи не найголовнішим нововведенням. Як зауважують у Головному сервісному центрі міністерства внутрішніх справ України, відеозйомку тесту з теорії вже проводять у нових сервісних центрах МВС. Проте відтепер дії учня та екзаменатора фіксуватимуться на відео і під час практичного іспиту. Для цього у кожному екзаменаційному авто мають встановити спеціальне обладнання.

DW.COM

Комунальники в Києві разом із поліцією почали евакуйовувати машини порушників. Але експерти не очікують, що це швидко виправить ситуацію в місті. (14.02.2019)

В Україні обмежили швидкість руху автомобілів, але штрафи за перевищення швидкості залишились незмінними. Відповідний законопроект - ще на розгляді профільного комітету Верховної Ради. (02.01.2018)

Також за новими правилами випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в училищах, не муситимуть проходити повторний курс в автошколі. До іспитів їх допускатимуть і так.

Водночас, згідно із нововведеннями, не можна буде складати теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний - в іншому.

Контроль відвідуваності

Стосуватимуться нововведення не лише іспитів, але й навчання. Зокрема, викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також авто, на якому вони проходили, до спеціального електронного журналу. Доступ до нього матиме не лише автошкола, але і територіальні органи надання сервісних послуг МВС. Це, на думку урядовців, має допомогти контролювати навчальний процес у кожній окремо взятій автошколі, а також навчання кожного конкретного слухача.

Зміниться і термін дії свідоцтва про закінчення автошколи - воно видаватиметься лише на два роки. Наразі документ чинний 10 років, і протягом цього часу водій міг прийти на іспит у сервісному центрі. Проте із набуттям чинності нових правил водіям-початківцям доведеться поквапитися.

А як в Німеччині?

До того, як сісти за кермо з інструктором, майбутні водії в Німеччині мають прослухати теоретичний курс і скласти іспит на знання правил дорожнього руху. Загалом в системі - близько тисячі питань, зокрема, щодо їзди на автобані, велосипедистів, а також на тему екології. На іспит виносяться 30 питань, кожне з яких оцінюється у певну кількість балів. Щоб скласти тест, можна зробити помилок не більше, ніж на 10 балів. Враховуючи те, що деякі питання оцінюються у п'ять балів, іспит можна провалити вже не відповівши на два з них.

Під час практичних занять учень має взяти кілька уроків за різних погодних умов, у темну пору доби, а також освоїти водіння на автобані. Цікаво, що це може бути і 10, і 20, і більше годин водіння. Тут усе залежить саме від інструктора, адже саме він вирішує, скільки годин має наїздити учень і коли відправляти його на практичний іспит. 

Здати на права з першого разу в Німечччині стає дедалі складніше

Здати на права з першого разу в Німечччині стає дедалі складніше

Допомогти на іспиті інструктор навряд чи зможе, хоч він, як і під час навчання, сидить поруч із учнем. Авто може бути те саме, на якому проходило навчання. Але воно оснащене спеціальним обладнанням, яке сигналізує, щойно він торкнеться педалей. Загалом тест триває близько 40 хвилин. Протягом цього часу в машині можуть розмовляти, давати якісь вказівки, але попри таку зовнішню невимушеність екзаменатор у водінні учня контролює усе до дрібниць. Щоб отримати права, він має продемонструвати першокласну їзду містом, на автобані і житловій зоні, а також правильно припаркуватися. Водійські права виготовляють заздалегідь, тому їх можуть видати просто в день іспиту.

Не з першого разу

Теоретично майбутні німецькі водії зацікавлені скласти цей іспіт з першого разу. Адже отримання прав у ФРН в середньому коштує 2 тисячі євро, і це за умови, що тести складені з першої спроби. Інакше доводиться платити за додаткові уроки, повторний іспит тощо. Проте на практиці кількість тих, хто не склав іспит з водіння з першого разу, у Німеччині стає дедалі більше. За даними Федерального відомства автодорожного транспорту, у 2017 році теоретичну частину провалили 39 відсотків водіїв-початківців, а практичну - 32 відсотки водіїв.

Інструктори запевняють: складнішим іспит не став і спеціально водіїв ніхто не "валить". Водночас експерти такі цифри пояснюють тим, що рух став набагато інтенсивнішим і учням автошкіл треба більше часу на підготовку, тоді як інструктори потребують підвищення кваліфікації.

  • Кінна співробітниця поліції приліплює талон про штраф на неправильно припарковане авто у Ганновері

    Як паркуються в Німеччині

    Хто ж так паркується?!

    Відповідно до результатів дослідження компанії Inrix, за кількістю штрафів за неправильне паркування на душу населення перше місце у Німеччині посідає Штутгарт - 1,5 штрафа в рік. Далі в першій п'ятірці - Франкфурт-на-Майні (1,39 штрафа на душу населення), Кельн (1,34), Берлін (1,29) і Дюссельдорф(1,15).

  • Поліцейський друкує квитанцію про штраф

    Як паркуються в Німеччині

    Мільйонні суми

    Загальні суми таких штрафів у великих містах складають мільйони євро на рік. Наприклад, у Гамбурзі - близько 20 мільйонів євро, в Берлині - приблизно 35 мільйонів євро, в Лейпцизі - 4,5 мільйона євро.

  • Неправильно припаркований велосипед у Кельні з плакатом Ненадовго до пекаря

    Як паркуються в Німеччині

    "Я лиш на секунду - кілька булочок куплю"

    У великих містах машини часто зупиняються або паркуються на велосипедних доріжках. Цьому велосипедистові у Кельні така ситуація набридла. Він вирішив відповісти на неповагу "взаємністю": залишив свій транспортний засіб на проїжджій частині, повісивши плакат "Ненадовго до пекаря".

  • Велосипедист у Берліні лавірує на дорозі між двома автомобілями

    Як паркуються в Німеччині

    Небезпечні маневри

    Велосипедистам часто доводиться йти на небезпечні маневри, щоб об'їхати автомобілі, залишені на їхніх доріжках чи в другому ряду.

  • Неправильно припаркований автомобіль Mercedes у Дюссельдорфі і рожевий трамвай

    Як паркуються в Німеччині

    Трамвай об'їде

    Водій цього седану преміум-класу в Дюссельдорфі вирішив, що трамвай зможе його об'їхати.

  • Пожежний автомобіль на вузькій вулиці Берліна

    Як паркуються в Німеччині

    Пожежники не проїдуть

    На цій вузькій вулиці в Берліні неправильно припарковані машини зашкодили проїзду пожежного автомобіля.

  • Евакуювання авто в Ганновері

    Як паркуються в Німеччині

    Дороге задоволенння

    Евакуатор у Німеччині - дороге задоволенння. Його послуги можуть коштувати 200 євро. Якщо пощастить - 100 євро. І це на додачу до сплати за час, проведений авто на штрафному майданчику, і самого штрафу за неправильне паркування.

  • Паркувальний диск у автомобілі

    Як паркуються в Німеччині

    Паркувальний диск

    Такий паркувальний диск (Parkscheibe) має бути в кожній машині. Головне - не забувати ним користуватися, якщо цього вимагають знаки.

  • У Гейдельберзі дівчина обліплює авто листочками для нотаток

    Як паркуються в Німеччині

    Сучасне мистецтво чи громадська акція?

    Цю фотографію зробили під час акції проти порушників правил паркування у Гайдельберзі, де один проти правил залишений автомобіль обліпили клейкими листочками для нотаток.

  • Намальований на капоті автомобіля вершками силует велосипеда

    Як паркуються в Німеччині

    Автомобіль з вершками

    Під час акції протесту проти неправильного паркування в Берліні як підручний засіб використали балончик зі збитими вершками. Важливо використовувати матеріали, які легко видалити, не пошкодивши авто. Інакше доведеться відповідати за заподіяння шкоди чужому майну.

    Автор: Максим Нелюбін, Арсен Гоян


Дивитись відео 04:18

Як німецькі поліцейські "полюють" на нелегальних гонщиків

DW.COM

Як паркуються в Німеччині

Штрафи за неправильне паркування у Німеччині - від 10 до 65 євро. Якщо ж контролерам доведеться викликати евакуатор, таке порушення коштуватиме значно дорожче. (11.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Як німецькі поліцейські "полюють" на нелегальних гонщиків  

Реклама

Докладно

Замість звичних рулонів пластикових пакетів і рукавичок відвідувачі одного з супермаркетів Львова побачили в ньому паперові пакети і металеві щипці

День без пластику: магазини Львова провели експеримент

17 торгових центрів і 100 магазинів Львова на день відмовились від пластикової упаковки в рамках просвітницької акції.  

Завод Airbus у Франції

США погрожують ЄС запровадженням штрафних мит

У попередньому списку для застосування обмежувальних заходів - сир, вино та оливкове масло, вироблені у Євросоюзі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  