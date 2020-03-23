 Що треба знати про коронавірус: запитання та відповіді | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.03.2020

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Що треба знати про коронавірус: запитання та відповіді

Попри те, що новий коронавірус SARS-CoV-2 уже тривалий час є топтемою в усьому світі, він і досі викликає чимало запитань. Вчені намагаються відповісти на багато з них. Ось що відомо на цей час.

Зображення нового коронавірусу SARS-CoV-2 під електронним мікроскопом

Зображення нового коронавірусу SARS-CoV-2 під електронним мікроскопом

Деякі з запитань, на які ми відповідаємо, були надіслані читачами через Facebook і Twitter. Також у добірці DW - запитання, які люди найчастіше гуглять, коли їм потрібна інформація про коронавірус SARS-CoV-2 або хворобу, яку він викликає, - COVID-19.

Звідки взявся вірус SARS-CoV-2?

Є широко поширена думка, що вірус передався людині від кажана. Але це ще остаточно не підтверджено. Як не підтверджені й інші теорії щодо його походження. Безсумнівним є лише факт того, новий коронавірус може передаватися від тварин до людини. Перебуваючи в організмі тварини, вірус проходить через низку генетичних мутацій, що дозволяє йому заражати людину й розмножуватися всередині її тіла.

На початку лютого відомий журнал Nature опублікував дослідження, яке показує, що геном нового коронавірусу на 96 відсотків збігається з геномом коронавірусу кажанів. На відміну від того, у що вірять деякі прихильники теорії змови, дослідники виключають, що вірус є штучним лабораторним продуктом. Є переконливі докази того, що SARS-CoV-2 вперше передався від тварини до людини в Ухані, столиці китайської провінції Хубей.

Чи помру я від COVID-19?

На це запитання не можна відповісти простим "так" або "ні". Так само, як не можна з упевненістю передбачити смерть від грипу чи ДТП. Ми можемо говорити тільки про ймовірності. І навіть це не так просто у випадку з COVID-19. За підрахунками математика й епідеміолога Адама Кучарскі з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, кількість жертв вірусу становить від 0,5 до 2 відсотків, тобто з кожних 100 інфікованих вмирає одна або дві людини.

Infografik Sterblichkeitsrate COVID-19 UK

Як довго вірус перебуває в повітрі або тримається на поверхні?

Коронавіруси викликають респіраторні захворювання. Вірус передається в основному через краплі, які виділяються в повітря у випадку кашлю або чхання.

За даними німецького Федерального інституту оцінки ризиків, початкові лабораторні дослідження показують, що SARS-CoV-2 може залишатися небезпечним протягом трьох годин у повітрі, до чотирьох годин на поверхнях із міді, до 24 годин на картоні та до двох-трьох днів на нержавіючій сталі або пластику.

Але хороша новина полягає в тому, що вірус потребує живого господаря, щоби існувати. Без живого носія вірус зрештою вмирає, тому що він не може копіювати себе. Отже, попри здатність триматися на деяких поверхнях протягом декількох годин і навіть днів, з часом він стає слабшим і менш заразним. Не маючи змоги розмножуватися, вірус із часом руйнується.

Варто додати, що згадані дослідження вивчали здатність вірусу до виживання в ідеальних лабораторних умовах, без впливу зовнішніх факторів - наприклад, зміни температури і сонячного світла, - що могли би вплинути на його стабільність.

Як мені себе захистити?

Кашляйте і чхайте в лікоть, регулярно й ретельно мийте руки, дотримуйтесь дистанції від інших людей та обмежуйте соціальні контакти. Тільки так кожен зможе не тільки захистити себе, але й допомогти уповільнити поширення вірусу.

Оскільки вірус поширюється в геометричній прогресії, ці заходи також необхідні для того, щоби врятувати від колапсу місцеві системи охорони здоров'я. Лотар Вілер (Lothar Wieler), очільник німецького Інституту Роберта Коха, наполегливо закликає дотримуватися запобіжних заходів в обов'язковому порядку. Якщо цього не робити, тільки в Німеччині можна очікувати орієнтовно 10 мільйонів інфікованих через два або три місяці.

Симптоми COVID-19, грипу та застуди

Чому досі немає вакцини?

На розробку ефективної та безпечної вакцини зазвичай потрібні роки. За даними німецької Асоціації дослідницьких фармацевтичних компаній, на сьогодні у світі триває робота над щонайменше 47 проєктами, спрямованими на розробку вакцини від нового коронавірусу. Німецький центр інфекційних досліджень є одним з таких інститутів. Для цього його вчені використовують уже наявні "будівельні блоки" з раніше розроблених вакцин. Незважаючи на те, що вчені працюють майже цілодобово, вакцина не може з'явитися на ринку цього року. Клінічні дослідження, які мають вирішальне значення для затвердження вакцини, потребують часу.

Паралельно з розробкою вакцини деякі дослідники працюють над розробкою "пасивної імунізації" за допомогою антитіл, отриманих із сироватки крові. Їх отримують від людей, які вже перехворіли SARS-CoV-2 і тому мають у своїй крові антитіла, які можуть боротися з вірусом.

Це називається пасивною імунізацією, адже організм-реципієнт сам активно не виробляв антитіл. Тож антитіла, які він "запозичує", забезпечують захист або допомагають боротися з інфекцією, але лише протягом короткого проміжку часу.

Довгостроковий захист від коронавірусу може забезпечити тільки традиційна вакцина.

Чи шкодить здоров'ю використання ібупрофену в разі зараження коронавірусом? 

Навколо цього питання було багато плутанини. Одне дослідження, опубліковане в журналі Lancet Respiratory Medicine 11 березня 2020 року, показало, що лікування ібупрофеном може призвести до негативних наслідків. Згідно з гіпотезою дослідження, ібупрофен може допомогти вірусам атипової пневмонії проникати до клітин. Згодом ця теорія не отримала підтвердження. 

Але остаточно все заплуталося, коли Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спочатку випустила офіційне попередження для інфікованих SARS-CoV-2 щодо лікування ібупрофеном, а потім відкликала його. Спершу представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр (Christian Lindmeier) заявив, що пацієнти, інфіковані новим коронавірусом, не повинні приймати ібупрофен без медичної консультації, і рекомендував їм приймати парацетамол. Проте через два дні ВООЗ скасувала дане попередження. На сьогодні зауваження щодо використання ібупрофену інфікованими SARS-CoV-2 особами у спеціалістів ВООЗ відсутні. 

COVID-19: як пригальмувати поширення коронавірусу

Чи може домашня тварина заразитися новим коронавірусом?

Так, може. Саме через це швейцарське Федеральне управління з безпеки харчових продуктів і ветеринарії радить власникам домашніх тварин, які перебувають на карантині, уникати занадто тісного контакту зі своїми тваринами. Останні дані вказують на те, що собаки та кішки не виявляють жодних симптомів інфекції, що ще більше ускладнює оцінку ризику.

Згідно з оцінками німецького Федерального інституту оцінки ризиків, заражена тварина теоретично може поширювати вірус далі через виділення та/або повітря, яким вона дихає. Зрештою, SARS-CoV-2 походить із тваринного світу.

Я вагітна. Чи небезпечний коронавірус для мене або моєї дитини?

З огляду на ту інформацію, якою вчені володіють на даний час, діти не перебувають у групі високого ризику. Це означає, що діти, інфіковані коронавірусом, зазвичай мають легкий перебіг викликаного ним захворювання. Є окремі повідомлення про випадки інфікування новонароджених. Однак неясно, чи відбулася передача інфекції під час вагітності, під час пологів або після них.

За даними ВООЗ і німецького Федерального центру санітарної просвіти, вагітні жінки, скоріш за все, не входять до групи підвищеного ризику. Проте майбутнім мамам слід проявляти особливу обережність через відсутність остаточної визначеності у цьому питанні.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

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