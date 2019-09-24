Що стоїть за зміною керівництва Нацполіції України

У середу, 25 вересня, Кабінет міністрів схвалив відставку глави Національної поліції Сергія Князєва, про яку той оголосив напередодні. 47-річний генерал керував поліцейськими з лютого 2017 року - на посаду його призначив уряд Володимира Гройсмана після того, як Князєв переміг 63 інших претендентів на конкурсі міністерства внутрішніх справ.

Та в 2017 році конкурс мав консультативний характер й так і не став обов'язковою нормою закону. Тож кабінет Олексія Гончарука 25 вересня призначив нового керівника поліції - заступника Князєва Ігора Клименка.

Психолог у МВС

Новий керівник поліції молодший за свого попередника лише на рік, однак їх професійні шляхи у правоохоронній системі дуже відрізняються. Князєв 1992 року розпочав службу рядовим співробітником міліції у Білій Церкві і більшу частину кар'єри провів у карному розшуку. Клименко ж прийшов до харківського управління МВС 1998 року - на посаду психолога з роботи з особовим складом. На той час він уже мав офіцерське звання та дві вищі освіти, пізніше отримав третю і захистив кандидатську дисертацію з психології на тему гендерних особливостей професійної деформації правоохоронців.

Та нового керівника поліції не можна назвати лише кабінетним працівником. Відповідно до даних його біографії, оприлюдненій на сайті Нацполіції, 2002 року він служив оперативним патрульним у спеціальному миротворчому підрозділі МВС у Косово, а 2014 року брав участь у Антитерористичній операції на Донбасі.

Під час АТО Клименко вже працював у керівництві кадрового департаменту МВС, який пізніше очолив. З початком масштабної переатестації колишніх міліціонерів у 2015 році він увійшов до складу центральної комісії, яка визначала порядок конкурсу, розробляла завдання та обирала комісії на місцях. "Згодом саме Клименко та радники міністра Арсена Авакова почали витісняти з процедури переатестації незалежні громадські організації", - пригадує речниця "Автомайдану" Катерина Бутко, яка 2016 року сама була членом атестаційної комісії.

Реформатор у поліції

Бутко пригадує, як була здивована низькою професійною підготовкою, інтелектом, корумпованістю та відвертим саботуванням переатестації з боку колишніх міліціонерів. В результаті цієї процедури вдалося звільнити дещо більше п'яти тисяч правоохоронців, тобто близько 14 відсотків від загальної кількості. Дві тисячі з них за рік поновились у поліції через суди.

В жовтні 2017 року перейшов до поліції і Клименко - там він очолив новостворений департамент кадрового забезпечення. Його появу Сергій Князєв пояснював "необхідністю більш уважного ставлення до питань дотримання дисципліни і законності". Втім, невдовзі головною проблемою департаменту став дефіцит кадрів та падіння престижу служби в поліції.

В МВС Ігора Клименка називають одним з головних координаторів реформи, який тісно співпрацює з іноземними партнерами. Так, за підтримки Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США цього року він презентував пілотний проект реформування системи дільничних поліцейських. "Загалом дуже розумна ініціатива, спрямована на підвищення зв'язку громади з місцевою поліцією. Хоча й не нова", - коментує DW Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень, що вивчає роботу правоохоронної системи.

Звільнення тільки починаються?

Та останнім часом Клименко переважно представляв нових начальників по регіонах. Тільки за останній місяць Нацполіція замінила дев'ятьох керівників обласних управлінь - на звільненні одних наполягав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інших - президент Володимир Зеленський.

До того ж за серпень-вересень звільнились четверо заступників Сергія Князєва, у тому числі один із його найближчих соратників - перший заступник та керівник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Аваков призначив на його місце Євгена Коваля - начальника департаменту внутрішньої безпеки, до того ж повернув до керівництва Нацполіції свого заступника Вадима Трояна, якого звільнив з МВС уряд.

Саме невдоволення цими кадровими рішеннями і боротьба за вплив на поліцію стали причиною відставки Сергія Князєва, а останній інцидент із буцімто затриманням його колишньої дружини став лише каталізатором, переконує близьке до екскерівника джерело в Нацполіції. Сам він досі так і не пояснив цей крок. "Глава Нацполіції це не політична посада, і поліцію неприпустимо втягувати в політичні інсинуації", - лише це зазначив Князєв під час свого останнього брифінгу в Києві.