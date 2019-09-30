 Що росіяни скуповують у Фінляндії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.09.2019

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Політика й суспільство

Що росіяни скуповують у Фінляндії - "Європа у фокусі" (відео)

Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини. Як Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості росіянами. Чому турок представляє грецький Кіпр у Європарламенті.

Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості росіянами (DW)

Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості росіянами

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

22:41 Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини.

18:19 Як Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості в країні росіянами.

09:43 Чому турок представляє грецьку частину Кіпру в Європарламенті.

00:37 Чи справді Brexit може зумовити новий сплеск насильства в Ірландії.

05:00 Як Італія перешкоджає порятунку біженців в Середземному морі. 14:29 Навіщо Frontex зміцнює кордон між Албанією та Грецією.

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