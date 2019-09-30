Що росіяни скуповують у Фінляндії - "Європа у фокусі" (відео)

Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини. Як Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості росіянами. Чому турок представляє грецький Кіпр у Європарламенті.
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
22:41 Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини.
18:19 Як Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості в країні росіянами.
09:43 Чому турок представляє грецьку частину Кіпру в Європарламенті.
00:37 Чи справді Brexit може зумовити новий сплеск насильства в Ірландії.
05:00 Як Італія перешкоджає порятунку біженців в Середземному морі. 14:29 Навіщо Frontex зміцнює кордон між Албанією та Грецією.
Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування. (23.09.2019)
Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати. (17.09.2019)
Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів. (10.09.2019)
Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми. (26.08.2019)