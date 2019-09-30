Що росіяни скуповують у Фінляндії - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

22:41 Як туристи шукають рештки Берлінського муру через 30 років після возз'єднання Німеччини.

18:19 Як Фінляндія намагається запобігти масовій купівлі нерухомості в країні росіянами.

09:43 Чому турок представляє грецьку частину Кіпру в Європарламенті.

00:37 Чи справді Brexit може зумовити новий сплеск насильства в Ірландії.

05:00 Як Італія перешкоджає порятунку біженців в Середземному морі. 14:29 Навіщо Frontex зміцнює кордон між Албанією та Грецією.