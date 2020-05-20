Що розповів Володимир Зеленський журналістам за рік при владі

"Хто я такий: стратегія чи випадковість? Я такий, який я є", - розмірковує і сам собі ж відповідає український президент Володимир Зеленський, сидячи на зеленій галявині біля Маріїнського парку в Києві. Саме там, на відкритому повітрі, він вирішив провести свою підсумкову пресконференцію за перший рік роботи на посаді президента України.

Рівно рік тому, 20 травня 2019 року, відбулася його інавгурація, біля цього ж палацу він приймав поважних гостей церемонії. Тоді світило яскраве сонце, і Володимир Зеленський до всіх посміхався. Нині ж хмарилось, йшов дощ, і президент мав переважно занепокоєний та дещо роздратований вираз обличчя. Він три години відповідав на запитання журналістів. Почав очікувано про епідемію COVID-19 та її наслідки для України і увесь час повертався до цього протягом свого спілкування зі ЗМІ. "Уряд розглядає запуск роботи громадського транспорту з 22 травня. Міжміський ми не можемо забезпечити - тільки шість областей готові до цього. Дитсадки ж отримають сьогодні всі вказівки від МОЗ", - прокоментував президент терміни виходу країни з карантину.

Гордон і невдоволення журналістів

Друге запитання до Володимира Зеленського прозвучало від журналіста Дмитра Гордона, який напередодні оприлюднив суперечливе інтерв'ю з колишнім командиром озброєних загонів проросійських сепаратистів на Донбасі Ігорем Гіркіним, а незадовго до цього – не менш суперечливу розмову з Наталею Поклонською, яка очолювала невизнану Україною прокуратуру анексованого Росією Криму. Гордон спитав Зеленського, "чи є сенс зустрічатись у подальшому з Володимиром Путіним, якщо він все одно не віддасть Донбас на умовах України". "Результат все одно є - це людські життя", - відповів Зеленський, згадавши у відповідь про звільнених з полону українців.

Інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ексватажків проросійських сепаратистів викликало бурхливу реакцію журналістської спільноти в Україні

Наданий Гордону пріоритет ставити запитання президенту одному з перших обурив інших українських журналістів та медіаекспертів. Оскільки напередодні багатьом з представників ЗМІ Офіс президента відмовив у акредитації на підсумкову пресконеренцію, посилаючись на карантин. Зокрема, на пресконференцію президента не потрапили журналісти "Радіо Свобода", "5 каналу", видання "Тиждень", "Главком", "Бабель". "Всім журналістам було продемонстровано: хто важливий для влади! Візьми інтерв'ю у Поклонської і Гіркіна, скажи, що хочеш взяти інтерв'ю у Януковича - і тобі дадуть слово в перших рядах на пресконференції президента. Ця влада не поважає справжніх журналістів. Їй зручно з тими, хто займається політичною грою", - обурюється шефредакторка порталу "Детектор медіа" Наталя Лігачева.

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"Друзі" при владі

Однак до президента було чимало і дошкульних запитань. Зокрема, про альтернативу Мінським угодам для врегулювання конфлікту на Донбасі, та чи є у нього "план Б" щодо цього. "Будемо боротися до кінця за Мінськ, тому що з Мінськом пов'язані санкції проти Російської Федерації (…) незважаючи на те що суспільство по-різному оцінює прямі перемовини президента Зеленського і президента Путіна, я впевнений, що ми повинні це робити. Не скидаючи Мінськ, а паралельно, окремим треком", - сказав Зеленський відповідь на запитання DW. Також його дещо вивело з себе запитання про "друзів" на високих посадах у владі, хоча будучи ще кандидатом у президенти, Володимир Зеленський обіцяв, що цього не допустить. Нині ж він визнає, що відчуває кадровий голод, оскільки не може знайти людей, "і професійних, і чесних" одночасно.

Генпрокурорку Ірину Венедиктову Володимир Зеленський назвав "чистою" людиною

Саме тому, за його словами, він запропонував у владу "чистих" людей, зокрема, Ірину Венедиктову як очільницю Офісу генпрокурора, адже вона, мовляв, раніше не працювала в цьому відомстві. А про голову Офісу президента Андрія Єрмака Зеленський сказав, що той "завжди був досвідченим юристом". "У нас кадровий голод, навіть не можуть призначити міністрів освіти, культури, енергетики. Яку б ми не взяли людину, на наступний день пишуть: це людина Ахметова чи Коломойського", - жаліється президент. При цьому він відмежувався від олігархів і заявив, що є незалежним і хоче мати з ними конструктивні взаємини. "Я не є лобістом їхніх інтересів. Вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть чи бояться, чи розуміють, що немає сенсу в тому, щоб мені це пропонувати", - відповів український президент.

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Порошенко - досі конкурент?

Згадав на своїй пресконференції Зеленський і колишнього главу держави Петра Порошенка. "Я всім відрізняюсь від Порошенка - фізіологічно і як президент. Я чесна, порядна людина, яка дійсно "хворіє" цією країною", - зазначив Володимир Зеленський. Президент прокоментував і оприлюднення аудіоматеріалів нібито з голосами, схожими на голоси Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, які можуть вказувати на вплив Байдена на ухвалення рішень попередньою українською владою. "Я думаю, вони так керували державою, що на них чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", - сказав Зеленський. Тим чавсом Офіс генпрокурора після оприлюднення матеріалів порушив справу за статтею "державна зрада".

Володимир Зеленський обіцяє, що в Україні триватиме масштабне будівництво доріг

Не обійшлося і без обіцянок. Володимир Зеленський пообіцяв, що цього року в Україні буде побудовано і відремонтовано вдев'ятеро більше доріг, ніж у 2019-му. Зеленський підкреслив, що через коронавірус і карантин великі інфраструктурні програми все одно не зупиняться: "велике будівництво" триває, сказав він: "Я хотів би бути президентом, якого запам'ятають як людину, після якої з'явилися дороги". При цьому президент підкреслив, що поки не може вплинути на ситуацію в регіонах і сподівається на місцеві вибори. "Що стосується місцевих доріг, на жаль, там ситуація не така швидка. На жаль, на це ми поки що не можемо вплинути", - сказав Зеленський. Він зазначив, що шукає три мільярди доларів на програму будівництва і ремонту мостів. Поки він розповідав про це, у Дніпропетровській області під вантажним автомобілем в воду провалилася частина мосту через затоку Каховського водосховища. Дізнавшись про це на пресконференції, Зеленський зробив запис у себе в блокноті та пообіцяв, що "Укравтодор" все швидко відремонтує.

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Другий термін - можливий

Пролунало на пресконференції й питання про те, чи буде Володимир Зеленський балотуватися на наступний президентський термін, адже раніше категорично заявляв, що йде у владу лише на одну каденцію. Відповідаючи на запитання, чи вистачить йому однієї каденції президента, аби вирішити численні проблеми, він відповів: "Я не знаю, чесно кажучи. Щиро - однієї не вистачить". На уточнювальне запитання, чи вже вирішив він йти на другий термін, президент відповів: "Я йду на один термін. Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду думати. В мене є чим".

Політолог Володимир Фесенко вважає, що у Зеленського почали відкриватися очі на те, що реальні якісні зміни, які він декларував будучи кандидатом у президенти, не можна зробити швидко. "Він подолав одну зі своїх ілюзій, що можна швидко все вирішити. І тепер не хоче йти з влади переможеним, який так нічого і не досяг", - прокоментував DW Фесенко. На його думку, Зеленський не піде з влади без результатів.