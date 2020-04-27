 Що робити фермерам з овочами, коли закриті ринки? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2020

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Політика й суспільство

Що робити фермерам з овочами, коли закриті ринки? (відео)

Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах.

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Українські фермери влаштовують стихійні сміттєзвалища з городини. Через закриття найбільшого оптового ринку на Херсонщині вони не можуть продати сезонні овочі та інші продукти. Аби хоч щось реалізувати, з півдня України на ринок "Столичний" до Києва приїхав фермер Олександр Снігур. Через заборону діяльності продовольчих ринків по всій Україні зник оптовий покупець. Тож, торгівля стоїть, і Олександр у розпачі думає, куди ж збувати достиглі овочі. До того ж, він зібрав лише десяту частину врожаю. Решта, ймовірно, залишиться гнити в землі. За його словами, це доцільніше, ніж наймати людей на збір та сортування редиски, а потім її викидати. 

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