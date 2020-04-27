Що робити фермерам з овочами, коли закриті ринки? (відео)

Через закриті на карантин продовольчі ринки українські фермери не можуть реалізувати сезонні овочі та іншу сільськогосподарську продукцію. Тонни непроданої городини опинилися на стихійних сміттєзвалищах.
Українські фермери влаштовують стихійні сміттєзвалища з городини. Через закриття найбільшого оптового ринку на Херсонщині вони не можуть продати сезонні овочі та інші продукти. Аби хоч щось реалізувати, з півдня України на ринок "Столичний" до Києва приїхав фермер Олександр Снігур. Через заборону діяльності продовольчих ринків по всій Україні зник оптовий покупець. Тож, торгівля стоїть, і Олександр у розпачі думає, куди ж збувати достиглі овочі. До того ж, він зібрав лише десяту частину врожаю. Решта, ймовірно, залишиться гнити в землі. За його словами, це доцільніше, ніж наймати людей на збір та сортування редиски, а потім її викидати.
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