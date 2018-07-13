Що робити з акаунтами у соцмережах після смерті? (відео)

Адвокати радять кожному заздалегідь подбати про те, хто опікуватиметься вашою віртуальною спадщиною. Один з варіантів - письмовий заповіт з вказівкою, що робити з вашими цифровими даними у разі смерті. Ви визначаєте того, кому довіряєте, і в ідеалі оформлюєте довіреність на його ім’я.