Що робити з акаунтами у соцмережах після смерті? (відео)

Багато людей нині ведуть активне віртуальне життя: від профілів у соцмережах до онлайн-банкінгу. А що станеться з цими даними після смерті того, хто їх створив? Юристи радять завчасно подбати про це.
Адвокати радять кожному заздалегідь подбати про те, хто опікуватиметься вашою віртуальною спадщиною. Один з варіантів - письмовий заповіт з вказівкою, що робити з вашими цифровими даними у разі смерті. Ви визначаєте того, кому довіряєте, і в ідеалі оформлюєте довіреність на його ім’я.
Дотепер користувачі мали лише обмежений контроль над своїми даними, які тим чи іншим шляхом потрапили в інтернет. Ухвалений в Євросоюзі новий закон дозволить змінити ситуацію. (25.05.2018)
Британське відомство з питань захисту даних має намір оштрафувати компанію Facebook на 500 тисяч фунтів стерлінгів за співпрацю з компанією Cambridge Analytica та витік особистих даних користувачів. (11.07.2018)