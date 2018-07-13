 Що робити з акаунтами у соцмережах після смерті? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.07.2018

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Політика й суспільство

Що робити з акаунтами у соцмережах після смерті? (відео)

Багато людей нині ведуть активне віртуальне життя: від профілів у соцмережах до онлайн-банкінгу. А що станеться з цими даними після смерті того, хто їх створив? Юристи радять завчасно подбати про це.

Соціальні мережі

Адвокати радять кожному заздалегідь подбати про те, хто опікуватиметься вашою віртуальною спадщиною. Один з варіантів - письмовий заповіт з вказівкою, що робити з вашими цифровими даними у разі смерті. Ви визначаєте того, кому довіряєте, і в ідеалі оформлюєте довіреність на його ім’я.

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Нові правила захисту персональних даних в ЄС: що змінилося?

Дотепер користувачі мали лише обмежений контроль над своїми даними, які тим чи іншим шляхом потрапили в інтернет. Ухвалений в Євросоюзі новий закон дозволить змінити ситуацію. (25.05.2018)  

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