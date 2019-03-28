 Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.03.2019

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Культура й стиль життя

Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея)

Ці бренди, логотипи, товарні знаки відомі всім. Але як вони виникли і що означають? DW розкриває секрети їхнього походження.

  • Адідас - Adidas

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Адідас - Adidas

    Те, що назва фірми "Адідас" походить від імені і прізвища її засновника АДІ ДАСслера, знає багато хто, але як з'явились ці три знамениті смужки - її логотип? Випадково. Вже на перші свої футбольні бутси Аді Дасслер нашивав по три поперечні смужки шкіри з боків - для того, щоб бутси були міцніше. Завдяки ним взуття Adidas стали впізнавати, і в 1949 році Аді Дасслер взяв патент на цей логотип.

  • Ролекс - Rolex

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Ролекс - Rolex

    Фірму Rolex заснував 1905 року в Лондоні німець Ганс Вільсдорф. Але виготовити фешенебельний годинник виявилось легше, ніж вигадати яскраву назву, яка б запам’ятовувалась всіма мовами. Вільсдорф спробував сто варіантів, жоден йому не сподобався. Раптом під час поїздки на запряженому четвіркою коней омнібусі він "почув" це ім’я: Rolex. Чи був це стукіт колес або ляскіт батога, залишилось невідомим.

  • Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Чому саме "номер п'ять"? Існує кілька версій. Одна: парфумер Ернест Бо, постачальник дому Романових, який втік з Росії після революції, запропонував у 1921 році Коко Шанель п’ять різних варіантів парфумів. Їй сподобався п’ятий аромат. Більш романтичне пояснення: Коко Шанель вибрала назву сама, тому що цифра п’ять приносила їй успіх (тому, наприклад, вона представляла свої нові колекції 5 травня).

  • Старбакс - Starbucks

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Старбакс - Starbucks

    Троє приятелів, склались разом і відкрили в 1971 році магазин з продажу кави. Їх пов’язувала спільна любов до роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий кит", і один із співвласників запропонував назвати нову фірму на честь китобійного судна з роману: "Пекод". Але врешті-решт, обрали ім'я старшого помічника капітана - Старбека. Або в оригіналі: Starbuck. Логотип теж "морський" - русалка-сирена.

  • Чупа-чупс - Chupa Chups

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Чупа-чупс - Chupa Chups

    Цей бренд знають навіть маленькі діти. Але чи відомо їхнім батькам, що логотип знаменитих льодяників на паличці створив відомий сюрреаліст Сальвадор Далі? Влучну назву вигадав в 1958 році власник іспанської кондитерської фабрики Енрік Бернат. Вона походила від дієслова chupar - смоктати. А логотип він замовив у Далі. Той намалював жовту ромашку з червоним написом - в кольорах іспанського прапора.

  • Кока-кола - Coca-Cola

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Кока-кола - Coca-Cola

    Назва самого популярного у світі солодкого напою виникла, так би мовити, природнім шляхом - від назв рослин, листя і насіння яких входили в 1886 році в рецептуру сиропу від головного болю: кокаїнового куща (Coca англійською) і дерев коли (Cola). А логотип намалював бухгалтер фірми каліграфічним прописом на червоному тлі: таким був колір бочок, в які розливали кока-колу.

  • Лакост - Lacoste

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Лакост - Lacoste

    Рене Лакост, який створив фірму, відому не тільки сорочками поло, був чудовим тенісистом. В 1920-х роках він кілька разів вигравав турніри "Великого шолома". Якось тренер пообіцяв йому валізу з крокодилової шкіри за перемогу у важливому матчі, але Лакост його програв. Після матчу Кубка Девіса один із журналістів прозвав Рене "алігатором", який пізніше і став логотипом компанії.

  • Мерседес - Mercedes

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Мерседес - Mercedes

    Мерседес - це ім’я доньки австро-угорського дипломата і торгівця автівками Еміля Єллінека. Його перший гоночний "даймлер" (Daimler) під "псевдонімом" Mercedes виграв в 1899 році гонки в Ніцці. Після чого Єллінек замовив 36 автомобілів (тоді третина всієї річної продукції фірми Daimler-Motoren-Gesellschaft) і фінансував розробки нової моделі. Вона, як і наступні, отримала ім'я його доньки.

  • Гарібо - Haribo

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Гарібо - Haribo

    Німецька компанія Haribo, виробник солодощів і, перш за все, фруктового мармеладу у вигляді маленьких ведмежат, була заснована в Бонні в 1920 році. Створив її Ганс Ріґель (Hans Riegel). Перші літери його імені, прізвища і назви його рідного міста і утворили бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сьогодні товари під брендом Haribo можна придбати у 100 країнах світу.

  • Apple

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Еппл - Apple

    Чому логотипом Apple стало надкушене яблуко? Чи має до цього стосунок геніальний британський математик Алан Тюрінг? Він керував групою, яка зламала код нацистської "Енігми". У 1952 році стало відомо, що Тюрінг гомосексуал. Його судили, і він покінчив життя самогубством. На його нічному столику знайшли надкушене яблуко, в яке Тюрінг вприснув розчин ціанистого калію. Можливо, це всього лише легенда.

    Автор: Єфім Шуман, Олена Логінова


  • Адідас - Adidas

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Адідас - Adidas

    Те, що назва фірми "Адідас" походить від імені і прізвища її засновника АДІ ДАСслера, знає багато хто, але як з'явились ці три знамениті смужки - її логотип? Випадково. Вже на перші свої футбольні бутси Аді Дасслер нашивав по три поперечні смужки шкіри з боків - для того, щоб бутси були міцніше. Завдяки ним взуття Adidas стали впізнавати, і в 1949 році Аді Дасслер взяв патент на цей логотип.

  • Ролекс - Rolex

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Ролекс - Rolex

    Фірму Rolex заснував 1905 року в Лондоні німець Ганс Вільсдорф. Але виготовити фешенебельний годинник виявилось легше, ніж вигадати яскраву назву, яка б запам’ятовувалась всіма мовами. Вільсдорф спробував сто варіантів, жоден йому не сподобався. Раптом під час поїздки на запряженому четвіркою коней омнібусі він "почув" це ім’я: Rolex. Чи був це стукіт колес або ляскіт батога, залишилось невідомим.

  • Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Шанель номер п'ять - Chanel № 5

    Чому саме "номер п'ять"? Існує кілька версій. Одна: парфумер Ернест Бо, постачальник дому Романових, який втік з Росії після революції, запропонував у 1921 році Коко Шанель п’ять різних варіантів парфумів. Їй сподобався п’ятий аромат. Більш романтичне пояснення: Коко Шанель вибрала назву сама, тому що цифра п’ять приносила їй успіх (тому, наприклад, вона представляла свої нові колекції 5 травня).

  • Старбакс - Starbucks

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Старбакс - Starbucks

    Троє приятелів, склались разом і відкрили в 1971 році магазин з продажу кави. Їх пов’язувала спільна любов до роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий кит", і один із співвласників запропонував назвати нову фірму на честь китобійного судна з роману: "Пекод". Але врешті-решт, обрали ім'я старшого помічника капітана - Старбека. Або в оригіналі: Starbuck. Логотип теж "морський" - русалка-сирена.

  • Чупа-чупс - Chupa Chups

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Чупа-чупс - Chupa Chups

    Цей бренд знають навіть маленькі діти. Але чи відомо їхнім батькам, що логотип знаменитих льодяників на паличці створив відомий сюрреаліст Сальвадор Далі? Влучну назву вигадав в 1958 році власник іспанської кондитерської фабрики Енрік Бернат. Вона походила від дієслова chupar - смоктати. А логотип він замовив у Далі. Той намалював жовту ромашку з червоним написом - в кольорах іспанського прапора.

  • Кока-кола - Coca-Cola

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Кока-кола - Coca-Cola

    Назва самого популярного у світі солодкого напою виникла, так би мовити, природнім шляхом - від назв рослин, листя і насіння яких входили в 1886 році в рецептуру сиропу від головного болю: кокаїнового куща (Coca англійською) і дерев коли (Cola). А логотип намалював бухгалтер фірми каліграфічним прописом на червоному тлі: таким був колір бочок, в які розливали кока-колу.

  • Лакост - Lacoste

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Лакост - Lacoste

    Рене Лакост, який створив фірму, відому не тільки сорочками поло, був чудовим тенісистом. В 1920-х роках він кілька разів вигравав турніри "Великого шолома". Якось тренер пообіцяв йому валізу з крокодилової шкіри за перемогу у важливому матчі, але Лакост його програв. Після матчу Кубка Девіса один із журналістів прозвав Рене "алігатором", який пізніше і став логотипом компанії.

  • Мерседес - Mercedes

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Мерседес - Mercedes

    Мерседес - це ім’я доньки австро-угорського дипломата і торгівця автівками Еміля Єллінека. Його перший гоночний "даймлер" (Daimler) під "псевдонімом" Mercedes виграв в 1899 році гонки в Ніцці. Після чого Єллінек замовив 36 автомобілів (тоді третина всієї річної продукції фірми Daimler-Motoren-Gesellschaft) і фінансував розробки нової моделі. Вона, як і наступні, отримала ім'я його доньки.

  • Гарібо - Haribo

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Гарібо - Haribo

    Німецька компанія Haribo, виробник солодощів і, перш за все, фруктового мармеладу у вигляді маленьких ведмежат, була заснована в Бонні в 1920 році. Створив її Ганс Ріґель (Hans Riegel). Перші літери його імені, прізвища і назви його рідного міста і утворили бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сьогодні товари під брендом Haribo можна придбати у 100 країнах світу.

  • Apple

    Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

    Еппл - Apple

    Чому логотипом Apple стало надкушене яблуко? Чи має до цього стосунок геніальний британський математик Алан Тюрінг? Він керував групою, яка зламала код нацистської "Енігми". У 1952 році стало відомо, що Тюрінг гомосексуал. Його судили, і він покінчив життя самогубством. На його нічному столику знайшли надкушене яблуко, в яке Тюрінг вприснув розчин ціанистого калію. Можливо, це всього лише легенда.

    Автор: Єфім Шуман, Олена Логінова


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  • Літак Lufthansa

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    Автор: Михайло Малий


  • Апфельшорле

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Апфельшорле

    Змішайте газовану воду з яблучним соком - і вже маєте "апфельшорле" (Apfelschorle). Хоча цей напій має дуже багато калорій, в Німеччині у нього хороший імідж. В інших країнах такий напій знайти нелегко. У американців поширений "еппл спрітцер" (Apple Spritzer), але для певності в США при замовленні радше кажуть: яблучний сік з газованою водою.

  • Бокал радлера

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Радлер

    Німці пишаються своїм Законом про чистоту пива (Reinheitsgebot). Утім, й вони часто змішують хмільний напій з іншими трунками, наприклад, з лимонадом. У цьому разі отримують "радлер" (Radler). Так напій називають на півдні Німеччини, зокрема в Баварії. В деяких регіонах ФРН у нього інша назва. У багатьох англомовних країнах схожий напій відомий як "шанді" (Shandy).

  • Два келихи Берлінського білого з різними сиропами

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Берлінське біле з сиропом

    "Берлінське біле з сиропом" (Berliner Weiße mit Schuss) - традиційний напій німецької столиці, який зараз поширений у всій Німеччині. Красивих барв йому надає сироп із запашного підмаренника або малини. Вміст алкоголю в такому напої досить низький - лише три відсотки. Як літній напій його часто пропонують у пивних садах ще з 1700 року. Віднедавна його можна купити й уже готовим у пляшках.

  • Пшеничне пиво п'ють і з додаванням бананового соку

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Бананове пшеничне

    "Бананове пшеничне" (Bananenweizen) замовляють, звісно ж, не так часто, як радлер. Але офіціанти одразу знають, про що йдеться, і не вважають божевільним того, хто п'є цей напій. Бананове пшеничне, як підказує вже сама назва, - це пшеничне пиво з додаванням бананового соку.

  • Змішайте колу з пивом - отримайте дизель

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Дизель

    "Дизель" (Diesel) - назва ще одного напою, отриманого в результаті змішування пива. Цього разу - з колою у пропорції 50 на 50. Таке змішування робить пиво солодшим та зменшує вміст алкоголю. У різних регіонах Німеччини для суміші пива з колою існують різні назви, як-от "холодна кава" (Kalter Kaffee) чи "болотна вода" (Moorwasser).

  • Шпеці - компромісний напій для дітей

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Шпеці

    "Шпеці" (Spezi) - класичний компромісний напій для дітей. Він складається наполовину з коли та наполовину з апельсинового лимонаду і містить мало кофеїну. "Шпеці" з'явився на ринку лише після Другої світової війни. Пивоварня Riegele з Аугсбурга має права на торговельну марку Spezi. Попри спроби монополізувати виробництво під цією маркою, слово "шпеці" вживають як загальну назву таких напоїв.

  • Клуб-мате - култовий напій відвідувачів нічних клубів та хакерів

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    "Клуб-мате"

    "Клуб-мате" (Club-Mate) з певного часу - культовий напій відвідувачів клубів та хакерів. Напій з високим вмістом кофеїну винайшли ще в 1924 році в Баварії. Він називався спершу Sekt-Bronte, допоки в 1994 році пивоварня Loscher не придбала ліцензію та не представила на ринку вже як "клуб-мате". Кофеїн отримують з парагвайського падуба, який в Південній Америці використовують для приготування чаю.

  • В картах напоїв часто можна зустріти позначення KiBa

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    КіБа

    "КіБа" (KiBa)? Це скорочення часом можна зустріти в карті напоїв кафе, хоча пошуки його визначення в словниках німецької мови будуть марними. Утім, більшість німців знає, що за цими чотирма літерами криється суміш вишневого та бананового соку (Kirsch-Banane-Saft).

  • Сік із квашеної капусти часто можна знайти на полицях магазинів у Німеччині

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Сік із квашеної капусти

    Рідину, яку отримують з квашеної капусти та переробляють на сік, ще здавна вважали чудодійним засобом. Й хоча німці цей напій не надто люблять, його продають у різних магазинах. Знайти сік з квашеної капусти (Sauerkrautsaft) можна не лише в магазинах біопродуктів, а й у дієтичних крамницях та звичайних супермаркетах.

  • Мукефук - ячмінний кавозамінник по-німецьки

    10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

    Мукефук

    "Мукефук" (Muckefuck) - цією вигаданою назвою позначають ячмінний кавозамінник. Тривалий час вважали, що це слово походить від французького напою mocca faux (несправжня мока), що, утім, не відповідає дійсності. Ймовірніше, назва походить з рейнського діалекту від слів, що означають "пильна земля" та "гнилий". Напій пили переважно під час війни, коли не було справжньої кави.

    Автор: Елізабет Ґренір


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Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

Ці бренди, логотипи, товарні знаки відомі всім. Але як вони виникли і що означають?  

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