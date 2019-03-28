Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея)

Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів

Адідас - Adidas

Те, що назва фірми "Адідас" походить від імені і прізвища її засновника АДІ ДАСслера, знає багато хто, але як з'явились ці три знамениті смужки - її логотип? Випадково. Вже на перші свої футбольні бутси Аді Дасслер нашивав по три поперечні смужки шкіри з боків - для того, щоб бутси були міцніше. Завдяки ним взуття Adidas стали впізнавати, і в 1949 році Аді Дасслер взяв патент на цей логотип.