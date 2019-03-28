Що означають знамениті бренди і логотипи (фотогалерея)

Три смужки Adidas і походження інших знаменитих брендів
Еппл - Apple
Чому логотипом Apple стало надкушене яблуко? Чи має до цього стосунок геніальний британський математик Алан Тюрінг? Він керував групою, яка зламала код нацистської "Енігми". У 1952 році стало відомо, що Тюрінг гомосексуал. Його судили, і він покінчив життя самогубством. На його нічному столику знайшли надкушене яблуко, в яке Тюрінг вприснув розчин ціанистого калію. Можливо, це всього лише легенда.
Автор: Єфім Шуман, Олена Логінова