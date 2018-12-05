 Що німці роблять з опалим листям та скляними пляшками (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.12.2018

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Політика й суспільство

Що німці роблять з опалим листям та скляними пляшками (відео)

Опале листя та скляні пляшки - це сировина на якій можна заробити. А як бути зі старим велосипедом? Не поспішати його викидати. Бо філософія ресайклінгу - спочатку спробувати дати речам друге життя.

Deutschlandlabor Folge 11 Übungsbild Container (picture-alliance/dpa/H. Galuschka)

У Німеччині скляні відходи сортують за кольором: коричневі, зелені і прозорі

Настав час третьої частини про сміття у серії "Відкривай Німеччину". У першій "сміттєвій" серії ми вже розповідали, як німці викидають пляшки. У Німеччині скло сортують за кольором. Відповідно окремо викидають коричневі, зелені і прозорі пляшки. Тож, простежимо, що відбувається зі склом далі. А також з опалим листям та старими велосипедами.


 

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Як Німеччина боротиметься проти пластикового сміття

Зростаюча кількість пластикового сміття - загроза для довкілля. Як Німеччина проти цього боротиметься? (03.12.2018)  

Боротьба зі сміттям: чи врятує відмова від пластику (відео)

Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля. (08.11.2018)  

"Генеральне прибирання": як океан рятуватимуть від пластику (відео)

Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть.  (13.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Куди німці дівають батарейки і старий одяг? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (19.10.2018)  

Куди німці дівають сміття? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (23.01.2018)  

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Куди німці дівають сміття-3: листя, скло, велосипеди - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (10.12.2018) 10.12.2018

Опале листя та скляні пляшки - це сировина, на якій можна заробити. А як же бути зі старим велосипедом? Не поспішати його викидати. Бо філософія ресайклінгу - спочатку спробувати дати речам друге життя. Як це роблять у Німеччині - дивіться у цій серії.

Entdecke Deutschland Mykhailo Maly Folge 3 - Müll

Куди німці дівають сміття? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (23.01.2018) 23.01.2018

"Гроші під ногами" - так називають відходи у сміттєпереробних компаніях Німеччини. Тут навчилися заробляти не лише на переробці пластику, паперу та металу, а навіть на утилізації решток їжі та меблів.

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