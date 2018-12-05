Що німці роблять з опалим листям та скляними пляшками (відео)

Настав час третьої частини про сміття у серії "Відкривай Німеччину". У першій "сміттєвій" серії ми вже розповідали, як німці викидають пляшки. У Німеччині скло сортують за кольором. Відповідно окремо викидають коричневі, зелені і прозорі пляшки. Тож, простежимо, що відбувається зі склом далі. А також з опалим листям та старими велосипедами.



