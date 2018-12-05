Що німці роблять з опалим листям та скляними пляшками (відео)

Опале листя та скляні пляшки - це сировина на якій можна заробити. А як бути зі старим велосипедом? Не поспішати його викидати. Бо філософія ресайклінгу - спочатку спробувати дати речам друге життя.
Настав час третьої частини про сміття у серії "Відкривай Німеччину". У першій "сміттєвій" серії ми вже розповідали, як німці викидають пляшки. У Німеччині скло сортують за кольором. Відповідно окремо викидають коричневі, зелені і прозорі пляшки. Тож, простежимо, що відбувається зі склом далі. А також з опалим листям та старими велосипедами.
Зростаюча кількість пластикового сміття - загроза для довкілля. Як Німеччина проти цього боротиметься? (03.12.2018)
Пластик стає одним з найнебезпечніших відходів: його об'єми стрімко збільшуються. Проте традиційні шляхи боротьби з надміром сміття, як виявилося, не такі вже й корисні для довкілля. (08.11.2018)