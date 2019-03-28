Що німцям не можна робити на балконі

Здавалося б, у власному будинку, квартирі, на балконі чи в садку можна робити все, що завгодно. Так, але лише доти, поки це не заважає сусідам, стверджують німецькі адвокати. Це правило діє і для тих, хто орендує квартиру, і для тих, хто володіє власним житлом.

Сонячні ванни без купальника

Згідно з німецьким законодавством у власному саду дозволено засмагати та купатися в басейні без купальника. Однак тільки до того часу, поки сусіди не поскаржаться на "забагато оголеності", яка спричиняє незручності. Таке порушення загрожує штрафом від п'яти до тисячі євро.

Але навіть якщо квартира орендована, власник не має права розірвати договір лише на підставі любові до нудизму. І не важливо, чи ви засмагаєте в саду, чи на балконі.

Дивитись відео 01:42 Поділитись Як озеленюють німецькі міста? (28.03.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Fn10 Як озеленюють німецькі міста? (28.03.2019)

У 2005 році в невеличкому містечку у федеральній землі Саар дівчину намагалися виселити з квартири саме через це. Головний аргумент орендодавця: її поведінку обговорювала вся округа, і таким чином вона порушила спокій мешканців. Але з'ясувалося, що сусіди претензій не мали. Як результат - у суді перемогла орендаторка.

Між іншим, якщо на любителів сонячних ванн в оголеному вигляді звертають зайву увагу, тобто за ними наполегливо спостерігають, фотографують або знімають на відео, можна поскаржитися в суд на допитливих сусідів.

Садівництво з обмеженнями

Інша річ - відмежуватися від таких сусідів за допомогою рослин. Тут усе регламентовано: якщо висота кущів та дерев не перевищує одного метра, їх висаджують на відстані щонайменше 25 сантиметрів один від одного. Дистанція між триметровими деревами має бути не меншою 100 сантиметрів. У певних регіонах існують правила для конкретних дерев: у Північному Рейні-Вестфалії, наприклад, черешню та каштан садять на відстані два метри.

Перш, ніж смажити м'ясо, подумайте про сусідів

Звичайно, якщо житло орендоване, вам не завжди дозволять садити дерева чи кущі. Правила користування садом часто виписані в договорі оренди. Якщо ж такий пункт відсутній, це не означає автоматично, що сад можна повністю переоблаштувати. В орендаторів приватних будинків з присадибною ділянкою в Німеччині зазвичай є більше свободи.

Для мешканців багатоквартирних будинків діють правила внутрішнього порядку (Hausordnung). У них зазвичай йдеться, чи можна на спільній галявині сушити білизну, бігати за м'ячем чи готувати шашлики. Але навіть якщо така інформація відсутня, відмежувати свою ділянку і засадити її полуницями навряд чи вийде. Про рослини, вигулювання собак, встановлення надувного басейну чи пісочниці доведеться домовлятися не лише з власниками житла, а й з іншими мешканцями.

Як правильно облаштувати балкон

На балконі можна садити будь-які рослини, звичайно, крім заборонених, якщо вони не псують зовнішній вигляд будівлі, до охайності якого німці ставляться дуже педантично. За рослинами доведеться доглядати, акуратно поливати. При цьому горщики з квітами не мають становити загрози для оточення: якщо під час сильного вітру вони впадуть на голову перехожому, за це відповідатиме мешканець.

За квітами на балконі доведеться постійно доглядати

Встановити дашок, зовнішні жалюзі чи маркізу можна лише за згодою господаря квартири. Вони мають підходити до фасаду будинку. Будь-які інші зовнішні зміни балконів і фасадів потребують одноголосної згоди всіх власників. Засклити чи повністю загородити балкон, щоб заховатися від очей сторонніх, вам швидше всього дозволять, лише якщо так само зроблять і в інших квартирах.

Гриль і секс на балконі

Слухати музику чи влаштовувати вечірки на балконі дозволено до 22-ої години. До речі, про вечірки: поведінку сусідів можна назвати голосною, лише якщо ви не можете заснути з відкритими вікнами. Тоді варто зателефонувати в поліцію.

Одне з найсуперечливіших занять на балконі: барбекю. Досі суди не можуть визначити, як часто можна смажити м'ясо, не заважаючи сусідам. Наприклад, в Ольденбурзі приготувати з друзями стейки та сосиски вдасться лише чотири рази на рік. В Мюнхені суд дозволив це робити п'ять разів, а в Бонні - шість. Але якщо сусіди вирішать, що ви їм заважаєте, обід на свіжому повітрі доведеться завершити.

Хоч балкон і належить до вашої житлової площі, кохатися там не варто. Принаймні, суд Бонна визнав винною жінку, яка порушила спокій інших мешканців. Але якщо ваші сусіди не мають заперечень, ніхто не скаржитиметься.

Через що в Німеччині сваряться сусіди Сварка через коров'ячі дзвіночки Одне подружжя з-під Мюнхена роками скаржилося на депресію та безсоння, які в них викликають звуки дзвіночків корів, що пасуться біля їхнього будинку. Врешті-решт родина подала на селян-сусідів позов до суду.

Через що в Німеччині сваряться сусіди Конфлікт через гнома Власники німецьких садків люблять цих яскравих персонажів. Ці порцелянові або пластикові чоловічки можуть штовхати тачку, тримати ліхтаря або просто лежати на газоні з устромленим в спину ножем. У німецьких судах постійно розглядають справи про те, скільки (і яких) садових гномів має терпіти сусід.

Через що в Німеччині сваряться сусіди Між нами, чоловіками У Баварії один чоловік посадив на своїй терасі надувну секс-ляльку так, щоб вона дивилася на сусідський будинок. Обурений сусід викликав поліцію. Та коли правоохоронці пішли, чоловік не прибрав ляльку, а просто повернув її обличчям до своєї ділянки.

Через що в Німеччині сваряться сусіди Паркан із сітки У телепрограмі "Суддя Барбара Залеш" йшлося про справжню судову справу. Одна жінка в Саксонії поскаржилася на сусідський кущ, який пошкодив її паркан із сітки (на фото). Телеведучий Штефан Рааб написав про цей асбурдний випадок пісню, яка стала хітом.

Через що в Німеччині сваряться сусіди Вогнем проти щурів Кожна людина має своє власне уявлення про чистоту, але чи варто відразу діставати сірники? У 2017 році у місті Бауцен на сході Німеччини жінка похилого віку, яка проживала поруч із пекарнею, побачила у подвір'і щурів. Їй це не сподобалося, тож вона підпалила пекарню. І хоч ішлося про чистоту, жінці довелося через підпал йти до в'язниці.

Через що в Німеччині сваряться сусіди Суперечка про межу Хоч якими банальними можуть здаватися приводи до сварок, деякі сусідські конфлікти закінчуються трагічно. У 2013 році на півдні Німеччини чоловік застрелив сусіда після суперечки щодо межі між їхніми земельними ділянками. Німецькі ЗМІ щороку повідомляють про людей, які вбивають своїх сусідів. Автор: Сертан Сандерсон





