Що німцям не можна робити на балконі

Кохатись, засмагати і смажити м'ясо на балконі або висадити квіти на прибудинковій території? В Німеччині на все є свої правила.
Здавалося б, у власному будинку, квартирі, на балконі чи в садку можна робити все, що завгодно. Так, але лише доти, поки це не заважає сусідам, стверджують німецькі адвокати. Це правило діє і для тих, хто орендує квартиру, і для тих, хто володіє власним житлом.
Сонячні ванни без купальника
Згідно з німецьким законодавством у власному саду дозволено засмагати та купатися в басейні без купальника. Однак тільки до того часу, поки сусіди не поскаржаться на "забагато оголеності", яка спричиняє незручності. Таке порушення загрожує штрафом від п'яти до тисячі євро.
Але навіть якщо квартира орендована, власник не має права розірвати договір лише на підставі любові до нудизму. І не важливо, чи ви засмагаєте в саду, чи на балконі.
У 2005 році в невеличкому містечку у федеральній землі Саар дівчину намагалися виселити з квартири саме через це. Головний аргумент орендодавця: її поведінку обговорювала вся округа, і таким чином вона порушила спокій мешканців. Але з'ясувалося, що сусіди претензій не мали. Як результат - у суді перемогла орендаторка.
Між іншим, якщо на любителів сонячних ванн в оголеному вигляді звертають зайву увагу, тобто за ними наполегливо спостерігають, фотографують або знімають на відео, можна поскаржитися в суд на допитливих сусідів.
Садівництво з обмеженнями
Інша річ - відмежуватися від таких сусідів за допомогою рослин. Тут усе регламентовано: якщо висота кущів та дерев не перевищує одного метра, їх висаджують на відстані щонайменше 25 сантиметрів один від одного. Дистанція між триметровими деревами має бути не меншою 100 сантиметрів. У певних регіонах існують правила для конкретних дерев: у Північному Рейні-Вестфалії, наприклад, черешню та каштан садять на відстані два метри.
Звичайно, якщо житло орендоване, вам не завжди дозволять садити дерева чи кущі. Правила користування садом часто виписані в договорі оренди. Якщо ж такий пункт відсутній, це не означає автоматично, що сад можна повністю переоблаштувати. В орендаторів приватних будинків з присадибною ділянкою в Німеччині зазвичай є більше свободи.
Для мешканців багатоквартирних будинків діють правила внутрішнього порядку (Hausordnung). У них зазвичай йдеться, чи можна на спільній галявині сушити білизну, бігати за м'ячем чи готувати шашлики. Але навіть якщо така інформація відсутня, відмежувати свою ділянку і засадити її полуницями навряд чи вийде. Про рослини, вигулювання собак, встановлення надувного басейну чи пісочниці доведеться домовлятися не лише з власниками житла, а й з іншими мешканцями.
Як правильно облаштувати балкон
На балконі можна садити будь-які рослини, звичайно, крім заборонених, якщо вони не псують зовнішній вигляд будівлі, до охайності якого німці ставляться дуже педантично. За рослинами доведеться доглядати, акуратно поливати. При цьому горщики з квітами не мають становити загрози для оточення: якщо під час сильного вітру вони впадуть на голову перехожому, за це відповідатиме мешканець.
Встановити дашок, зовнішні жалюзі чи маркізу можна лише за згодою господаря квартири. Вони мають підходити до фасаду будинку. Будь-які інші зовнішні зміни балконів і фасадів потребують одноголосної згоди всіх власників. Засклити чи повністю загородити балкон, щоб заховатися від очей сторонніх, вам швидше всього дозволять, лише якщо так само зроблять і в інших квартирах.
Гриль і секс на балконі
Слухати музику чи влаштовувати вечірки на балконі дозволено до 22-ої години. До речі, про вечірки: поведінку сусідів можна назвати голосною, лише якщо ви не можете заснути з відкритими вікнами. Тоді варто зателефонувати в поліцію.
Одне з найсуперечливіших занять на балконі: барбекю. Досі суди не можуть визначити, як часто можна смажити м'ясо, не заважаючи сусідам. Наприклад, в Ольденбурзі приготувати з друзями стейки та сосиски вдасться лише чотири рази на рік. В Мюнхені суд дозволив це робити п'ять разів, а в Бонні - шість. Але якщо сусіди вирішать, що ви їм заважаєте, обід на свіжому повітрі доведеться завершити.
Хоч балкон і належить до вашої житлової площі, кохатися там не варто. Принаймні, суд Бонна визнав винною жінку, яка порушила спокій інших мешканців. Але якщо ваші сусіди не мають заперечень, ніхто не скаржитиметься.
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