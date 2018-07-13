Що Німеччина заборгувала НАТО?

Коли навесні цього року німецький уряд зібрався на закрите засідання у палаці Мезеберг поблизу Берліна, на цій зустрічі був присутній поважний гість - генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він обіймає цю посаду з 2014 року та добре обізнаний з недоліками технічного оснащення німецької армії. Після закінчення "холодної війни" устаткування Бундесверу перебувало у настільки незадовільному стані, що ця проблема відчутна й дотепер. Протягом тривалого часу була поширена думка, що Бундесвер для виконання своїх завдань в рамках НАТО має шукати технічні ресурси в інших членів Альянсу.

"Визначні внески"

Утім, під час свого візиту до Берліна у червні цього року Столтенберг не лише ставив вимоги перед Німеччиною, але й хвалив її. Він зазначив, що Бундесвер очолює багатонаціональну бойову групу в Литві для захисту східних кордонів НАТО і відіграє важливу роль у місіях в Афганістані, Косові та у Середземному морі. Окрім того, генсек НАТО відзначив, що у німецькому місті Ульм буде створено новий командний центр НАТО - один з двох, запланованих до створення, завдання якого полягатиме у забезпеченні оперативного переміщення військ територією Європи у разі такої потреби. Це, за словами Столтенберга, є "визначними внесками".

Генсек НАТО таким чином високо оцінив ФРН за одним з трьох критеріїв оцінки участі країн-членів НАТО у його діяльності: взяті на себе зобов'язання в рамках Альянсу, рівень видатків на оборону та військові можливості. Проте у питанні видатків Німеччини на оборону Столтенберг був не таким доброзичливим. Напередодні саміту НАТО, який відбувся у Брюсселі 11-12 липня, він заявив, що очікує від ФРН збільшення цих видатків.

Більше грошей на оборону

При цьому Столтенберг послався на цільовий показник, який визначили для себе країни-члени НАТО під час саміту 2014 року в Уельсі. Згідно із ним, до 2024 року кожен член Альянсу має витрачати на оборону щонайменше два відсотки від ВВП. Ця мета була зокрема і відповіддю на анексію Криму Росією, що суперечила міжнародному праву. НАТО вирішило зміцнити свою присутність на східному фланзі та створити сили швидкого реагування, і для цього йому, відповідно, потрібні були додаткові військовослужбовці та техніка.

З того часу оборонний бюджет ФРН постійно зростає - згідно з даними уряду, у 2017 році у порівнянні з 2013 роком він був збільшений на 17 відсотків. Цього року оборонний бюджет країни складає 39 мільярдів євро, наступного року він буде збільшений до близько 43 мільярдів євро. У федеральному бюджеті ФРН оборонні видатки є другими за величиною. Недоліки у технічному оснащенні Бундесверу, які зокрема стосуються парку вертольотів, військової авіації та підводних човнів, мають бути поступово усунені у наступні кілька років.

Лише шість держав виконують план

Попри усі ці старання, Німеччина поки що залишається далекою від поставленої мети - витрат на оборону на рівні двох відсотків ВВП. Наразі країна може похвалитись цими видатками на рівні 1,24 відсотка ВВП. Це пояснюється зокрема абсолютними цифрами, адже ВВП такої економічного потужної країни, якою є Німеччина, є високим і на даний момент зростає щороку на два відсотки. Якщо німецький уряд хоче до 2024 року збільшити оборонні видатки до двох відсотків ВВП, тоді він змушений буде практично подвоїти свій оборонний бюджет. А цього досягти фактично неможливо.

Важко доводиться й іншим державам НАТО - окрім США, видатків на рівні двох відсотків змогли досягти лише шість з 29-ти членів НАТО - Франція, Греція, Естонія, Польща та Румунія. Беззаперечним лідером у статистиці оборонних витрат є США, які втрачають на оборону найбільше у світі. Минулого року країна витратила на ці цілі 610 мільярдів доларів, що складає 3,1 відсотка її ВВП.

Нападки Трампа на Німеччину

Частину своїх оборонних витрат Вашингтон спрямовує на захист європейських союзників. Таким чином США переслідують власні інтереси у сфері безпеки, і від цих витрат не відмовився президент країни Дональд Трамп, попри свою гостру риторику. Вимоги до європейських держав збільшити внески до НАТО не є чимось новим. Але особливо на цьому наполягає Трамп, і у випадку з Німеччиною він закидає країні дві речі: профіцит її зовнішньої торгівлі є занадто високим, у той час як витрати на оборону - занадто низькими. За його словами, Німеччина витрачає мільярди доларів на закупівлю російських газу та нафти, але водночас хоче бути захищеною від Росії: "А ми є тими ідіотами, які за усе це платять".

Звинувачення на адресу ФРН у тому, що вона "заборгувала величезні суми" НАТО, Трамп висловив ще на початку свого президентства. За його словами, таким чином Німеччина підриває безпеку НАТО та подає поганий приклад іншим членам Альянсу. Тому, висловив переконання Трамп, така економічно сильна держава як ФРН має витрачати більше коштів на оборону.

"Німеччина робить зусилля"

Німецький уряд наголошує, що уже це робить. "Усі союзники збільшили свої витрати на оборону, і суттєво. Ми також це зробили", - наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у своїй заяві до саміту НАТО. Окрім того, вона зауважила, що Бундесвер зробив значний внесок у те, щоб підвищити стримуючий потенціал НАТО. Меркель має на увазі близько 500 німецьких солдатів, які дислоковані у Литві, а також готовність Бундесверу у 2019 році знову очолити сили швидкого реагування НАТО. Це є ті підрозділи, які у випадку необхідності можуть бути переміщені у проблемний регіон протягом двох-семи днів.

Такою є аргументація також міністерки оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За її словами, інвестиції в оборону на рівні двох відсотків не вказують на те, наскільки країна залучена до співпраці в рамках НАТО. Потрібно враховувати внески кожної окремо взятої країни, наголошує фон дер Ляєн, і тут, за її словами, Німеччина "не повинна соромитись". ФРН має на меті збільшити видатки на оборону до двох відсотків, проте до 2024 року вона не зможе цього зробити. Натомість національний цільовий показник оборонних витрат для країни до 2024 року становить 1,5 відсотка ВВП, заявила міністерка оборони ФРН.

"Надмірна гонка озброєнь"

Ця заява спричинила запеклу політичну дискусію у Німеччині: згідно із підрахунками міністерства фінансів країни, такий рівень оборонних витрат може бути досягнутий лише у випадку значного збільшення оборонного бюджету. Категорично проти виступила частина опозиції в країні. На її думку, такі наміри є безрозсудними і призведуть до надмірного збільшення озброєння у німецькій армії. У Соціал-демократичній партії Німеччини, яка входить до великої коаліції, також скептично ставляться до таких планів.

Натомість Меркель наголошує, що мова йде про технічне оснащення армії, а не про гонку озброєнь. А її однопартійці тиснуть на неї з вимогою збільшити оборонний бюджет навіть швидше, ніж заплановано.

Тим часом 11 липня на саміті НАТО було ухвалено декларацію, у якій зокрема підтверджується ціль, ухвалена під час саміту в Уельсі 2014 року. Натомість пропозицію Трампа збільшити цільовий показник з двох до чотирьох відсотків його колеги не підтримали.