 Що не так із кінопроєктом ″Дау″, який викликав скандал в Україні | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.04.2020

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Культура й стиль життя

Що не так із кінопроєктом "Дау", який викликав скандал в Україні

В Україні творців фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського запідозрили в тортурах над дітьми і пропаганді насильства. Прокуратура порушила кримінальну справу. DW - про деталі конфлікту.

Ілля Хржановський - режисер кінопроєкту Дау

Ілля Хржановський - режисер кінопроєкту "Дау"

Кінопроєкт російського режисера Іллі Хржановського "Дау", що складається з циклу короткометражних і повнометражних фільмів, опинився у центрі скандалу в Україні. Прокуратура Харківської області запідозрила творців проєкту в тортурах неповнолітніх і виготовленні творів, що пропагують культ насильства. Про початок відповідних слідчих дій 22 квітня повідомила Генеральна прокуратура України.

"За інформацію правоохоронців, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій", - ідеться в повідомленні Генпрокуратури.

Скандал розгорівся після того, як в інтернеті були викладені два фільми проєкту: "Дау. Наташа" і "Дау. Дегенерація". Глядачів, зокрема, шокували сцени із другого фільму із немовлятами, які плачуть у клітці, а також сцена із роздягненим немовлям, до голови якого були приєднані електроди. За сценарієм, лікарі - співробітники секретного інституту - проводили на дітях досліди. Додатковий шквал емоцій викликала інформація про те, що задіяні у сценах діти були "орендовані" знімальною групою в одному з дитячих будинків у Харківській області - основна частина проєкту "Дау" знімалася в Харкові в 2008-2011 роках.

Знімки в соціальній мережі привернули увагу й уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби. Він звернувся із заявою до правоохоронних органів з проханням з'ясувати, яким чином діти з дитячих будинків потрапили на знімальний майданчик і чи не було їм заподіяно моральної і фізичної шкоди під час зйомок. На своїй сторінці в Facebook омбудсмен також закликав усіх, хто володіє будь-якою інформацією з цього приводу, написати йому повідомлення.

Що обурило українського омбудсмена

Микола Кулеба визнає, що до появи в мережі фотографій з фільму "Дегенерація" він не знав про існування проекту "Дау". Однак знімки, які він побачив, за його словами, "однозначно порушували права дітей і принижували їхню честь і гідність", і тому він визнав за необхідне звернутися до правоохоронних органів.

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"Я подивився ці сцени і зв'язався з людьми, які писали про це (в Facebook. - Ред.). Ми вийшли на тих, хто знімав (фільм "Дау. Дегенерація ". - Ред.), і мені стало відомо, що в зйомках використовувалися діти з кількох інтернатів України. Це були діти-сироти, на знімальному майданчику вони були разом з опікунами, і опікуни знали, про що сюжет і що буде зображено. А якщо ще враховувати, що це були діти раннього віку - до року, і деякі з них - з інвалідністю, такі зйомки також могли травмувати дитячу психіку, тому що діти в такому віці найбільш уразливі ", - сказав Микола Кулеба в розмові з DW.

"Наклеп, пересмикування фактів і необґрунтовані звинувачення"

На прохання українського омбудсмена повідомити про деталі зйомок малолітніх дітей в фільмі "Дау. Дегенерація" відреагувала представниця компанії, що відповідала за організацію проєкту на території України. Кулеба розповів DW, що отримав від неї листа, у якому говорилося, що в стрічці дійсно знімали малолітніх вихованців інтернатів, яких супроводжували опікуни. "Вона не назвала інтернати, але написала, що все було офіційно, і у них є всі документи, які вона готова представити слідству, і договори з цими інтернатами", - говорить обмудсмен.

У розпорядженні DW є копія офіційної заяви, яку згадує Кулеба. Лист підписано Світланою Драгаєвою - виконавчою продюсеркою проекту "Дау" і представницею компанії "Феномен-Україна", яка організовувала зйомки в Харкові. У документі сказано, що всі дії творців проєкту були узгоджені з органами опіки.

Світлана Драгаєва наголошує, що знімальний майданчик був завчасно оглянутий медичним персоналом, жодного впливу на дітей реквізитом або модельними копіями наукових і медичних приладів здійснено не було, а зйомка тривала не більше двох годин. Після її закінчення діти одразу покинули павільйон, і у їхніх опікунів немає жодних претензій до компанії "Феномен-Україна".

Твердження про те, що діти на знімальному майданчику піддавалися знущанням і тортурам, в листі названі "наклепом, перекручуванням фактів і необґрунтованими звинуваченнями", які "завдають непоправної шкоди репутації проєкту, його творцям і учасникам".

З якого дитячого будинку взяли дітей для зйомок?

Звідки були немовлята, яких знімали у фільмі "Дау. Дегенерація", вдалося з'ясувати журналістам регіонального українського телеканалу "Суспiльне. Харкiв". За їхніми даними, всі діти були вихованцями Харківського обласного будинку дитини №3. Цю інформацію в телефонному інтерв'ю телеканалу підтвердила директорка установи Тамара Скульська.

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Вона розповіла, що дозвіл на зйомку дали в обласному управлінні охорони здоров'я. "Це були маленькі діти, які не могли отримати особливу травму від того, що потрапили в якесь незвичайне середовище. З ними були наші медсестри, які тримали дітей на руках. Жодних експериментів на зйомках не проводили - діти повернулися назад абсолютно здоровими", - каже Скульська. І додає, що трьох немовлят, яких знімали у фільмі, пізніше усиновили, а ще одна дитина переведена в інший дитячий будинок.

Хржановський: "Жодних дослідів над дітьми не ставили"

Наступного дня після того як прокуратура порушила кримінальну справу, сцени, навколо яких вибухнув скандал, прокоментував сам Ілля Хржановський на Youtube-каналі "Обережно, Собчак!".

Режисер підтвердив, що в зйомках були задіяні діти з дитячого будинку, від яких відмовилися батьки, та що у деяких з них були проблеми зі здоров'ям. "Мені було важливо показати саме цих немовлят, різних, в тому числі, тих, що не були абсолютно здоровими. Але це знову ж таки погоджено з лікарями, з усілякими установами. Але мені було важливо показати ось цю крихкість людини, з якої незрозуміло що може вирости", - говорить режисер "Дау".

Хржановський підкреслює, що жодних дослідів над дітьми не ставили, з ними постійно перебували медсестри і нянечки. "Немовлята плакали, коли їх переодягали, що властиво немовлятам. Плач їх не означає вираз болю, це реакція на світ", - пояснює Хржановський.

У меморіалі "Бабин Яр" закликають дочекатися висновків розслідування

На ситуацію навколо кінопроекту "Дау" відреагували в фонді Меморіальний центр "Бабин Яр", художнім керівником якого з грудня 2019 року є Ілля Хржановський. У заяві, опублікованій на сторінці фонду в Facebook, говориться, що в центрі не можуть "давати оцінку цим фільмам і методам, якими вони створені", а чекають "проведення розслідування і висновків відповідної експертизи, якщо така буде призначена".

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У повідомленні також зазначається, що звинувачення, які лунають на адресу Іллі Хржановського, "зроблені на підставі емоцій і суб'єктивних думок, побудованих на здогадах і припущеннях". "Дивно, що ще до якихось висновків людину вже в чомусь звинуватили. У мережі його називають усіма мислимими словами - причому, люди, які навіть не дивилися фільм. Є поняття презумпції невинуватості, і до тих пір, поки не розберуться в тому, що реально відбувалося, не варто поспішати з висновками", - сказав генеральний директор Меморіального центру "Бабин Яр" Макс Яковер в бесіді з DW.

Скандал з "Дау" - привід для поправок в українське законодавство

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба також вважає, що слідство має розібратися у всьому, що відбувалося на знімальному майданчику. Дітям, яких знімали в суперечливих сценах, зараз близько десяти років, і вони не можуть виступати свідками, "оскільки були в такому віці, що не розуміли, що з ними відбувається", говорить омбудсмен. Але в "Дау. Дегенерація" знімалася ще одна дитина, старшого віку - хлопчик грав сина головних героїв.

"У нас є інформація про те, що цей хлопчик теж був сиротою - його використовували для зйомок, він пожив в "сім'ї", а потім його повернули в інтернат. Потрібно встановити, на якій підставі він брав участь у фільмі, і де він зараз - тому що він може пролити світло на те, що відбувалося в той час", - упевнений Кулеба.

Обмудсмен сподівається, що конфлікт навколо фільму "Дау. Дегенерація" стане приводом для перегляду українського законодавства і внесення до нього поправок, які забороняють знімати дітей в сценах із зображенням насильства і жорстокості.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також висловила надію, що дана історія "стане поштовхом для органів виконавчої і законодавчої влади та призведе до появи ініціатив в сфері захисту прав дітей в медіапросторі". "Це стосується не лише кіноіндустрії, але і реклами, телешоу, до участі в яких залучаються діти", - написала Денісова на своїй сторінці в Telegram-каналі.

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  • Кадр із фільму португальської режисери Катаріни Васконселос Метаморфоза птахів

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  • Кадр із фільму Райські волоцюги

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  • Кадр із фільму Гілларі

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    Що Гілларі робить на "Берлінале"?

    Одним із найрезонансніших фільмів фестивалю може стати чотиригодинний документальний серіал. У першу чергу, через "виконавицю головної ролі", яку очікують у Берліні на прем'єрі. Це колишня держсекретарка та кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон. Серіал "Гілларі", присвячений життю й кар'єрі Клінтон, із березня буде доступний на одному зі стрімінгових сервісів.

  • Кадр із фільму Соломон і цариця Савська

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    Кінокласика на "Берлінале"

    "Берлінале" - це також можливість зазирнути в історію кінематографу. Однією з кульмінацій цьогорічної програми має стати показ реставрованої версії класики німого кіно "Кабінет воскових фігур". Окрім того, на фестивалі продемонструють фільми голлівудського кінорежисера Кінга Відора. Він знімав ще у дозвукову еру, але й пізніше відзначився такими шедеврами як "Соломон і цариця Савська" (на фото).

  • Сцена із данського серіалу Секс

    Найочікуваніші цікавинки цьогорічного "Берлінале"

    Прем'єри серіалів

    Великий кінофестиваль нині вже не може дозволити собі не включати до програми серіали. На "Берлінале" очікуються прем'єри багатосерійних фільмів із Австралії, Данії, Німеччини, Франції, Канади, Австрії, США та Великобританії. Представлять на фестивалі й нові формати. Так, загальна тривалість шести епізодів данського серіалу "Секс" (на фото) - лише 77 хвилин.

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    Нагороди для двох визначних жінок у кіноіндустрії

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    Автор: Йохен Кюртен, Інна Завгородня


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